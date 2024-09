Review – Concord

Entrando en un mercado lleno de rivales

Desde hace un par de años, la división de videojuegos de Sony ha estado insistiendo en sumarse a las tendencias de la industria, razón por la cual se están lanzando juegos enfocados en el online. A algunos, como Helldivers 2, les ha ido muy bien, pero otros no logran encontrar su camino y terminan siendo cancelados, como es el caso de Factions de The Last of Us. A pesar de todo, Sony quiere seguir con sus planes de entrar en este mercado saturado, donde la competencia incluye títulos como Overwatch, Valorant y el próximo Marvel Rivals. Su nuevo intento es Concord, creación del estudio Firewalk, que aparentemente ha estado en desarrollo durante ocho largos años, o al menos eso es lo que ellos mismos dicen. Desde su primera revelación el año pasado, muchos fueron escépticos sobre lo que podría ser este juego, ya que se presentaba como una experiencia sólida en el ámbito de los multijugadores en línea. Esto estaba acompañado de un supuesto trasfondo que narraría el contexto de su universo y personajes.

Después de muchos anuncios y una beta aparentemente fallida, finalmente este juego ha salido a la venta. Y sí, se tiene que pagar por él, a pesar de que muchos shooters de este estilo son gratuitos. Con su lanzamiento, PlayStation nos ha proporcionado un código de reseña, lo que nos permite elaborar esta nueva reseña. Aquí vamos a revisar todo tipo de aspectos, desde los gráficos y la música hasta el trasfondo de los personajes y, por supuesto, la jugabilidad, que debería ser impecable dado el tipo de videojuego que es. Asimismo, será necesario compararlo con otros títulos similares, ya que existen muchos y debe haber algo que los diferencie para que valgan la pena. Cabe mencionar que esto será explorado de la forma más objetiva posible, ya que quien está elaborando la reseña no tiene un gusto particular por este tipo de shooters, donde predomina el online. Así que se tratará de una opinión sincera, que podría hacer que el autor se vuelva adicto a estos juegos o, por el contrario, los rechace aún más.

Con todo esto aclarado, te invitamos a tomar tu equipo de Freegunner y lanzarte al espacio en esta nueva aventura, que ha llegado de manera exclusiva a consolas PS5 y a PC. ¿Logrará Concord competir con todos esos rivales que están allá afuera? ¿Será un shooter más del montón? Bueno, eso lo vamos a averiguar en esta nueva Atomix Review que hemos elaborado con gusto para quienes estén interesados en jugarlo.

El equipo del espacio

Aunque muchos no lo tengan en mente, Concord tiene una historia, o algo así. Nos cuenta que dentro de la galaxia, un equipo llamado los Freegunners de Northstar vive día a día cumpliendo misiones para sus líderes. Esto con el objetivo de recibir fondos para los diferentes deberes y, claro, para los momentos de ocio que pueden llegar a tener.

Al igual que en muchas series y películas, este grupo está compuesto por inadaptados con habilidades especiales que los distinguen entre sí. Y, aunque al principio no se tienen mucha confianza, con el tiempo se vuelven amigos. Cuando comenzamos el juego, ya están establecidos, y su día a día consiste en cumplir trabajos.

Realmente, no hay una narrativa profunda que contar; simplemente se trata de personajes que cazan recompensas de manera constante, cada uno con sus propias razones para estar trabajando y ganarse el pan. Lo mejor es que tienen distintos trabajos en la nave, como limpiar los pisos, cocinar, vigilar la computadora en busca de misiones, y poco más.

No está de más mencionar que en uno de los apartados del juego tenemos fichas de información con pequeños detalles sobre la personalidad de cada uno de estos individuos, además de sus fortalezas y debilidades. De igual manera, nos proporcionan detalles de cada mapa de combate para saber en qué planeta nos encontramos.

Aunque la narración no es particularmente llamativa, lo divertido es ver cómo en las diferentes cinemáticas de inicio de sesión estos personajes interactúan de manera divertida, chocando en ideales y decisiones. Eso sí, se siente como si hubieran metido a los Guardianes de la Galaxia con una skin diferente, y al menos ofrecen momentos graciosos hasta cierto punto.

Al final del día, está claro que el equipo de desarrollo no estaba tan concentrado en contarnos una historia elaborada; después de todo, estamos hablando de un shooter en primera persona multijugador en línea. Digamos que se inspiraron ligeramente en Overwatch y sus pequeñas historias, que dan algo de sentido a la existencia de los héroes que eliges para el combate.

Que empiecen los duelos

Primero que nada, hay que establecer qué clase de juego es Concord. Se trata de un shooter multijugador PvP de cinco contra cinco en casi todos los modos disponibles, donde podemos seleccionar a algunos de los diferentes héroes que se ponen a nuestra disposición; en total, son 16 con los que iniciamos.

Cada uno pertenece a diferentes roles, hablamos de seis en total, desde Vanguardia, pasando por Fantasma, hasta llegar a Pilar, con habilidades necesarias para los combates. No está de más decir que es necesario tener un equipo equilibrado para sobresalir entre todos los equipos que nos iremos encontrando en línea.

Habrá algunos que se especialicen en atacar a distancia, otros usarán sus grandes cuerpos para golpear directamente a los rivales, algunos lanzarán bufos para mejorar las estadísticas, y otros se especializarán en curar. Con esto en mente, muchos supondrán que el juego se inspira en otros shooters de la industria que tienen el mismo tipo de personajes y habilidades.

En cuanto a la movilidad de los avatares, puedo decir que no está nada mal, ya que cada personaje tiene su propia manera de desplazarse dentro de escenarios con un diseño no tan negativo. Además, realizar dobles saltos y barridas se siente divertido, aunque hay que tener en cuenta que algunos son más ágiles que otros, según su naturaleza y roles.

El tema de las clases no está mal, pero esos nombres tan distintos a los que se utilizan en títulos como Overwatch pueden ser confusos al inicio, ya que algunos no dejan tan claro en qué se especializan. Además, tampoco se sienten tan marcadamente diferentes, salvo en el caso de aquellos que realmente destacan, como los Pilares, que son notorios por su tamaño.

Las habilidades de los personajes también determinan el arma que llevan consigo. Hay de todo tipo, como rifles, pistolas comunes, lanzagranadas, lanzacohetes, ballestas y más. También hay movimientos secundarios, donde se lanza fuego, se colocan trampas en el suelo para los demás y hasta plantas que aumentan la defensa por unos segundos.

Creo que los roles debieron limitarse a cinco, o bien, que el número de jugadores aumentara a seis contra seis, con el fin de que cada quien tomara un tipo de avatar. Sin embargo, como son los primeros días del estreno del título, cada quien elige el que quiere, lo que termina creando equipos desbalanceados con varias muertes en su contra.

Dentro de los modos de juego tenemos tres principales. El primero es Pelea, en el cual la dinámica es sencilla: debemos eliminar a 30 enemigos dentro del área; el primero que llegue a esa cantidad, gana. Hay una variación de este modo, en el que es casi lo mismo, pero hay que recoger una tarjeta que los rivales sueltan al ser eliminados.

El segundo modo se llama Infestación. El objetivo es un poco más enfocado en la estrategia, ya que es necesario defender áreas concretas y quedarse ahí para sumar puntos hasta ganar. También cuenta con ligeras versiones alternas, ya que en una solo se elige una área, y en la otra son tres, lo que obliga al equipo a dividirse y evitar el campeo.

Terminamos con el modo Rivalidad. Aquí las reglas son un tanto más severas y competitivas, ya que el equipo debe tomar un cargamento, llevarlo al área designada y aguantar hasta ganar la ronda. El detalle es que si algún compañero es eliminado, no hay manera de reaparecer, por lo que cada esquive y disparo deben ser cuidadosamente ejecutados.

Además, hay cuatro rondas diferentes a ganar para completar la partida, y llama la atención que no se pueden repetir héroes. Es decir, si ganaste con un cierto avatar, en la próxima ronda ya no lo puedes seleccionar. Eso hará que quienes estén acostumbrados a ciertos personajes se vean obligados a salir de su zona de confort al instante.

En general, los modos de juego son entretenidos hasta cierto punto, pero el problema surge al ver que no tienen mucha personalidad y que no se trata de dinámicas que no hayamos visto en otros shooters de la industria. A eso se agrega que, en ciertas opciones, especialmente en Rivalidad, el emparejamiento es lento; en una ocasión, esperé casi 10 minutos para entrar a una partida.

Con esto terminan los modos, y debo decir que es un poco triste que haya tan pocos, sobre todo porque el boleto de entrada al juego cuesta $40 USD, y al nivel 6 los usuarios logran desbloquear Rivalidad, tarea que no toma mucho tiempo, a lo sumo dos horas. Después de eso, la subida de nivel solo conlleva conseguir skins y poco más.

Para practicar (lo cual es muy recomendable antes de saltar directamente al online), se puede entrar al modo tutorial, que nos permite tomar a tres personajes para aprender los principios del juego. Por otro lado, están las carreras contrarreloj, en las cuales se pueden usar todos los héroes para verificar que ya tenemos la noción de su uso y podemos enfrentar sin problemas a los rivales reales.

Finalizando la parte jugable, está la cuestión del emparejamiento, con una configuración en la que es posible aliarse con cualquier jugador del mundo o agregar a nuestra lista a amigos para crear salas privadas de juego. Igualmente, es posible jugar con personas que tengan la versión de PC, ya que el Crossplay está disponible desde el lanzamiento.

Hablando de personalización, podemos vestir a nuestros personajes con diferentes skins y así darles nuestros toques personales, aunque realmente son objetos básicos que da igual si los cambiamos o no, ya que, a final de cuentas, nosotros no podemos vernos en el juego. Eso sí, hay muchos objetos por obtener al cumplir con metas diarias o hasta semanales.

Buenos gráficos, música… más o menos

Pasando a los gráficos de Concord, encontramos un aspecto bastante positivo, ya que los elementos en pantalla lucen muy bien, incluyendo el diseño de los diferentes personajes que se pueden utilizar. Cada uno cuenta con esa estética espacial que la gente podría esperar, aunque siento que se basa bastante en lo utilizado en propiedades como Guardianes de la Galaxia.

El uso del motor gráfico Unreal Engine 5 es evidente, ya sea al observar el horizonte en los mapas, al apreciar cada facción de los héroes, o al explorar los entornos en las arenas de combate. Además, las cinemáticas no están nada mal, ya que podemos ver cómo las distintas personalidades chocan entre sí y conocer sus razones para ser forajidos.

Un punto a favor es que se ha pensado en los fanáticos de Latinoamérica, pues hay doblaje en español para quienes habitamos en esta región. Lo mejor es que utilizan voces conocidas en el entorno del doblaje, por lo que los jugadores que lo prueben se sentirán familiarizados.

La parte musical del título es decente, simplemente eso, ya que utiliza la música adecuada para cada momento. No es para nada molesta, pero tampoco será recordada como las miles de bandas sonoras de videojuegos que existen en el mercado. Tal vez podrían haberse centrado más en el tema principal para que al menos capturara la atención en los primeros cinco segundos de la melodía.

Para terminar con esta sección, hablemos del rendimiento, y podemos decir que al menos cumple, ya que la resolución del juego llega a los 1440p en el caso de la PS5, lo cual tiene sentido, después de todo están usando Unreal Engine 5. Los cuadros por segundo se mantienen a 60 de manera medianamente fluida, aunque si los 10 jugadores ocupan el mismo espacio, puede haber un ligero bajón.

Se va a convertir en Free to Play

En conclusión, aunque Concord es un juego divertido en sus primeras horas, después se convierte en un shooter sin mucha personalidad que probablemente no se distinga de otros del tipo en el mercado. Esto se debe a que los modos de juego no son tan diversos y la tardanza en encontrar partidas en algunos casos puede llegar a cansar a los jugadores.

Cobrar por un producto sin casi nada llamativo en un mundo donde los hero shooters son gratis no me parece la mejor idea del mundo, especialmente cuando futuros competidores como Marvel Legends también serán gratuitos. Además, no es como si la historia contada en fragmentos valiera la pena, ya que se lanzarán nuevas cinemáticas cada semana.

No le auguro un buen destino al juego, pues a pesar de que se hizo un intento por destacarse, desgraciadamente esos ocho años de desarrollo invertidos no van a devolverle lo gastado a Sony. La única salvación sería convertirlo en un free to play y añadir más personajes conforme pasen las temporadas.

Le doy una calificación aprobatoria porque se juega bien y cuenta con las características que a la gente le gustan de este tipo de lanzamientos, pero el problema es la falta de variedad con la que cuenta. Y francamente, si alguien quiere entrar al género, lo mejor es hacerlo sin barreras de pago tan grandes. Además, es obligatorio tener PS Plus para jugar; de lo contrario, no sirve para nada.

Al final, Concord no se distingue mucho en comparación con los demás multijugadores gratuitos que están en el mercado, por lo que realmente no te estás perdiendo de mucho. Es triste decirlo, pero con este desempeño tan malo, Sony acabará cediendo y lo convertirá en un juego gratuito; solo así lo recomendaría.

Recuerda que está disponible en PS5 y PC. Hay ediciones estándar y deluxe.