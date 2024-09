Desde su revelación en el libro de Hyrule Historia, la línea de tiempo de The Legend of Zelda ha dado mucho de qué hablar, especialmente cuando nos referimos a Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Por años, los fans han especulado sobre el lugar que tienen estos dos títulos, pero esto ha llegado a su fin, puesto que Nintendo por fin ha revelado cuándo es que se llevan a cabo estas aventuras.

Durante el Nintendo Live 2024 en Sídney, Australia, la Gran N sorprendió a todos los asistentes compartiendo la más reciente actualización a la línea de tiempo de The Legend of Zelda, en donde se incluye las entregas de Switch. Como muchos ya habían especulado, Breath of the Wild y Tears of the Kingdom se desarrollan separados de todos los eventos que ya conocemos.

Debido al mundo que nos presenta Breath of the Wild, muchos pensaban que este título se desarrollaba miles de años después de Zelda II: The Adventure of Link o incluso de Spirit Tracks. Sin embargo, con la llegada de Tears of the Kingdom, las teorías apuntaban a que las entregas de Switch se llevaban a cabo en su propio universo, alejado de las previas aventuras de Link.

Tanto Breath of the Wild como Tears of the Kingdom, pero especialmente el título de 2023, toman múltiples elementos que hacían difícil darles una ubicación exacta en la línea de tiempo. Cosas como tener a los Rito y Zora al mismo tiempo causaba un gran conflicto, y la Guerra de Ganondorf solo complicó más las cosas. De esta forma, queda claro que estas aventuras no contradicen previos juegos, debido a que se desarrollan alejados de estos mundos.

Es muy probable que Nintendo ofrezca otra actualización en el futuro, debido a que los juegos de Zelda no se detendrán, y cada uno de estos tendrá su propio debate sobre su posición en la línea de tiempo. En temas relacionados, Echoes of Wisdom revela nuevo modo de juego. De igual forma, este título cumplirá una importante promesa.

Nota del Autor:

La línea de tiempo de The Legend of Zelda se ha convertido en algo completamente innecesario. Tears of the Kingdom deja en claro que cada aventura de la serie toma prestado múltiples elementos de previas aventuras para crear algo nuevo, y no hay algo malo con eso, pero cuando se quiere poner un punto específico, pierden su magia.

Vía: Nintendo