Review – Astro Bot

Ese mágico momento…

Todo entusiasta de este medio sabe perfectamente lo especial que es el momento cuando uno compra, abre y conecta por primera vez una consola completamente nueva. Sabes que a través de esa máquina generarás varios mejores recuerdos de los próximos, cinco, siete o hasta 10 años. A finales de 2020 cuando el mundo estaba sumido en la terrible pandemia, Sony y Microsoft no tuvieron más opción que lanzar sus nuevas plataformas, asunto que claro, llegaba como un bálsamo de agua fresca tras tanta mala noticia. Tomar por primera vez el DualSense y abrir Astro’s Playroom para saber de qué era capaz nuestro PS5, es uno de esos grandes momentos de los que te hablo. Dicha demostración técnica nos dejó con ganas de mucho más y ahora, cuatro años después, el deseo se cumple con el francamente espectacular, Astro Bot.

El cierre de Japan Studio es algo que nos sigue doliendo. ¿Cómo es que Sony PlayStation siendo una marca japonesa decide ponerle fin precisamente a su equipo más importante de dicha nación? Esto sin mencionar trabajos del tamaño de Gravity Rush, Shadow of the Colossus y Demon’s Souls solo por mencionar algunos. Negocios son negocios al final del día en esto que no deja de ser una industria. Como sea, de todo eso nos quedó el famoso Team Asobi que hasta la fecha, simplemente había brillado con proyectos un tanto discretos pero que constantemente sacaban a relucir su enorme talento y potencial. Cualquiera que haya jugado Astro Bot: Rescue Mission en el PSVR del PS4, sabe perfectamente de lo que hablamos. Nos encontramos cuatro años luego del también maravilloso Astro’s Playroom y el súper talentoso estudio finalmente está presentando lo que podríamos considerar su primer juego verdaderamente completo. Astro Bot es una auténtica maravilla en todo sentido.

¡Al rescate!

Todos sabemos perfectamente que la historia dentro de los juegos de plataformas suele ser lo menos importante. Mario, siendo el rey indiscutible del género, sigue contando la misma historia una y otra vez con ligeros cambios aquí y allá. Evidentemente, como serie, Astro Bot ha pasado por lo mismo, además de que como ya lo platicábamos, hasta ahora no se había hecho un juego de tamaño mucho más importante. Una de las más marcadas características de los juegos de Team Asobi es la manera en la que se hace tributo a PlayStation y todo su legado. Justo como lo esperábamos, a pesar de que este nuevo título cuenta una historia sin ningún tipo de ciencia, su verdadero valor está en precisamente la manera en la que homenajea a la marca de Sony y a todo lo que está a su alrededor.

Un buen día atravesando el espacio interestelar, Astro y todos su compañeros robot, se topan con una especie alienígena interesada en su tecnología. Por cierto hecho, nuestra nave nodriza que es representada por un PS5, queda totalmente dañada y varada en una planeta desconocido. Al bajarnos, nos enteramos de que durante el incidente, casi todos nuestros acompañantes han desaparecido y que nuestro transporte principal está arruinado. Con tan solo una pequeña nave de respaldo que es un DualSense, salimos a explorar los sistemas aledaños para salvar a los otros robots, y a reparar la nave dañada. Tal vez sobra decirlo pero igual lo quiero aclarar. No, no necesitas haber jugado Astro Bot: Rescue Mission o Astro’s Playroom para entrarle a esta aventura.

¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Creo que nadie esperaba mucho más y estoy seguro, desde ya sabes perfecto cómo es que va a terminar el relato, pero como ya te lo comentaba, el verdadero valor en este apartado de Astro Bot, está en la forma en la que hace referencia a todo lo que tiene que ver con PlayStation. Verás, dentro de los 300 robots a los que tenemos que rescatar, la mitad hacen referencia directa a personajes no solo de juegos de la marca first party como Nathan Drake de Uncharted, Kratos de God of War o a un piloto de Gran Turismo, sino a varios de terceros que incluyen títulos de Capcom, Konami y más. Las referencias pueden ser sumamente específicas y hasta oscuras. La verdad no esperaba encontrarme menciones a Siren o a Humanity, por ejemplo. De destacar lo constante que es la presencia de propiedades hechas por el extinto Japan Studio en donde por supuesto, nació Team Asobi.

La cosa por supuesto que no se detiene ahí. Al igual que vimos en Astro’s Playroom, hay un fuerte enfoque en darle vida y personalidad al propio hardware del PS5. Durante tu paso por Astro Bot, visitarás niveles completamente inspirados en partes de la consola como su GPU o su sistema de enfriamiento, además de que hay una serie de retos especiales que toman a cada uno de los icónicos símbolos de los controles de PlayStation. Una verdadera locura que claro, llenará el corazón de todos los fans de esta ya histórica marca. No te quiero contar demasiado pues las sorpresas dentro del título son constantes y grandiosas, pero al final de cada mundo, se abre un nivel especial para hacer tributo directo a una serie específica. Lo interesante acá es que no solo es un tema visual, sino que todo el gameplay del propio platformer 3D que estamos jugando, se adapta al de la franquicia que se está representando. Prepárate para gritar de la emoción.

Sobre duración, te podemos confirmar que luego de completar prácticamente al 100 por ciento el juego, tuvimos un tiempo de poco más de 15 horas. Por supuesto, esto se puede reducir considerablemente si te vas directo solo por avanzar con la “historia principal”. Me parece que Team Asobi está entregando un juego de muy buen tamaño, sobre todo si se considera que estamos hablando de un equipo de 60 personas. ¿Nos hubiera gustado que durara más? Por supuesto, pero todo tiene que acabar. Como sea, puedes esperar vivir varios de los mejores fan service, cameos y tributos jamás hechos dentro de un videojuego, pues es importante recalcar que si bien, Astro Bot es un festejo centrado en PlayStation, también se puede considerar como un recordatorio de por qué se ha vuelto tan importante el medio de los videojuegos en general.

Buenas ideas por todos lados

Los que tuvimos la oportunidad de jugar Astro Bot: Rescue Mission en el PSVR del PS4, sabíamos que Team Asobi estaba para mucho más. Lo anterior se ratificó con Astro’s Playroom, el cual, a pesar de su genialidad, simplemente se quedó como este bello tech demo de lo que era capaz el PS5 y en específico el DualSense. Nuestra plegarias fueron escuchadas y la directiva de Sony dio luz verde para que el súper talentoso estudio japonés que por cierto, es lidereado por un francés, pudiera llevar a cabo su primer producción formal, misma que no ha decepcionado, sino todo lo contrario. Astro Bot es un auténtico sueño hecho videojuego.

Una de las cosas más bonitas con las que uno puede se puede topar en cualquier videojuego, es que los desarrolladores encuentren la manera de partir de ideas muy sencillas, para construir sobre ellas cosas geniales. Elegancia en el diseño. Astro Bot hace justamente eso en términos de core gameplay, pues en esencia, es un platformer 3D bastante simple. Además de nuestro salto normal, regresa el doble salto con propulsores que sumado a dejarnos flotar por unos segundos, nos permiten eliminar enemigos que estén debajo de nosotros. Igualmente tenemos un golpe sencillo para eliminar amenazas que si dejamos cargado, hace que nuestro robot gire para causar más daño o activar algunos switches especiales. Tomando como fundamento solo esto, Team Asobi creó a uno de los mejores títulos de su género en toda la historia. Ahora te cuento por qué.

Comencemos por la parte de la estructura. A pesar de que originalmente, el estudio japonés coqueteó con la idea de hacer un mundo abierto, se terminaron decantando por la tradición de niveles contenidos y delimitados. El juego está dividido en nebulosas que a su vez contienen planetas que son básicamente los niveles que visitamos, cada uno con su propia idea de juego y tema estético. Además de los escenarios tradicionales que tenemos que recorrer recolectando chips y rescatando robots, hay unos más pequeños que constan de pruebas rápidas, pero normalmente muy retadoras. De igual forma, hay algunos niveles que cuentan con salidas alternativas que nos llevan a lo que podríamos considerar el mundo extra que la verdad, tiene varios de los mejores escenarios.

Hablando de reto, te cuento Astro Bot es un juego generalmente muy llevadero, sin embargo, cuando te topas con niveles especiales que son representados por los muy populares iconos de PlayStation, la verdad sí se pondrán a prueba tus habilidades con este tipo de títulos. Regresando al tema del diseño de niveles, creo que justamente aquí es donde más brilla el título. Cada uno de sus escenarios te volará la mente con alguna alocada idea que va desde un jardín en el que te tienes que hacer miniatura, pasando por un cielo repleto de globos, hasta un ardiente desierto en donde todo tiene que ver con relojes de arenas. No hay un solo nivel dentro del juego que me haya parecido plano o sin vida. Absolutamente todos tienen algo qué aportar a la experiencia. Es claro que hubo una importante curaduría al momento del desarrollo.

Importante mencionar que Team Asobi toma el camino del diseño de niveles lineales en los que tenemos que llegar del punto A al punto B y que justamente, lo que ocurre en el trayecto es lo que importa. Hay un par de escenarios en los que se nos da algo de libertad para poder explorar y que por momentos, sí te llegas a sentir como en Super Mario Odyssey, pero la realidad es que acá se trata mucho más de la plataforma pura y no mucho más, esto claro, con la obsesión de encontrar todos los coleccionables. Si eres de los que quiere tener al 100 por ciento el juego, te tengo buenas noticias. En caso de que llegues a completar un nivel y se te haya pasado algún robot, chip o simplemente no encuentres la salida alterna, en tu segunda vuelta se te permite pagar 200 monedas de oro para desbloquear a una pequeña ave que hace las veces de radar y que te indica más o menos por donde podría haber algo escondido. Dile adiós a la ansiedad.

Dichos lugares son tan divertidos en gran medida gracias a los power ups, los cuales son tan variados, como creativos. Por ejemplo, hay unos guantes de ranita que además de básicamente convertirte en un boxeador, te permiten columpiarte de ciertos lugares. También existe una mochila que es un pequeño elefante que absorbe elementos que a su vez, te permiten crear plataformas. Si absorbes miel, puedes generar burbujas pegajosas para saltar sobre ellas. Si lo que tomas es agua y estás en el espacio exterior, ésta se congelará para crear puentes que puedas usar. Me podría pasar aquí todo el día contándote sobre grandes momentos con estas habilidades, pero creo que lo mejor será que las descubras por ti mismo. Lo que sí te puedo asegurar es que al igual que con el diseño de niveles, tu mente brincará de emoción preguntándose cómo es que a alguien se le puede ocurrir algo tan creativo y que funcione tan bien.

La variedad de enemigos es otro de los fuertes de Astro Bot, pero donde de verdad la sacan del estadio es con sus jefes. El enfrentamiento contra estos rivales especiales es una verdadera locura. Ponerte al tú por tú con un pulpo gigante, solo se verá superado por la pelea colosal que tienes con un malvado genio en medio de una tormenta de arena. El juego de Team Asobi no solo es muy colorido y encantador, sino que también sabe cuándo y cómo pondérese verdaderamente épico.

Otra de las cosas que más me sorprendió de la nueva exclusiva del PS5 tiene que ver con su hub. Verás, todos los robots que rescatemos, van a dar al lugar en el que se estrelló nuestra nave nodriza. Ahí mismo además de poder ver nuestra colección de ellos, puedes explorar un poco para encontrar más robots, chips y por qué no, desbloquearles aditamentos en un adictivo sistema de gatcha. Por ejemplo, podrás sacar un ataúd para que Alucard no solo esté ahí nada más o por qué no, que Deacon St. John de Days Gone, tenga su motocicleta. Es increíble la forma en la que el estudio logró que incluso un espacio que es un mero hub, fuera tan divertido de explorar y tan interactivo.

Como ya te lo mencionaba al inicio de esta reseña, Astro’s Playroom fue un momento muy mágico en nuestras vidas como videojugadores por la manera en la que demostraba el potencial del PS5, y sobre todo de su revolucionario control. Justo como se esperaba, Astro Bot hace gala de las capacidades del DualSense, logrando que en más de una ocasión me preguntara por qué es que más desarrolladores no están sacando provecho de dicha tecnología. Una de mis aplicaciones favoritas es una mecánica en la que tienes que tocar una pared de cubos dorados, la cual, casi logra hacerte sentir en la vida real su textura. Una vez que detectas en qué cuadro se siente algo distinto, ahí debes presionar. Además de lo anterior, el juego todo el tiempo te está haciendo sentir cosas como la dureza del piso, una corriente eléctrica, la lluvia, múltiples partículas de tal o cual material o el tronido de algo como el cristal. Sí, no hay nada más placentero que reventar un cristal o algo como cerámica dentro de este título.

Astro Bot es el primer platformer en tres dimensiones que se le pone al tú por tú a lo que ha venido dominando Nintendo por muchos años. A pesar de que hay muy buenos intentos incluso en la escena indie, la verdad es que todos se quedaban cortos cuando venía la comparación con los Super Mario Galaxy, Super Mario 3D World o el propio Super Mario Odyssey. Hoy te puedo decir que lo que está publicando los PlayStation Studios, se sienta en la misma mesa con estos grandes y por momentos, podría causarles celos.

De este tipo de juegos en PS5

Las producciones de los PlayStation Studios siempre apuntan a lo más alto en términos de detalle gráfico, realismo y cinematografía. Dicho estilo que se ha venido desarrollando desde hace ya varios años, incluso ha alcanzado una especie de estándar que nos permite decir casi sin saber “ese juego se ve que está hecho por PlayStation.” A pesar de lo anterior, poco se ha experimentado con formas menos realistas y que más bien apunten a la caricatura. Justo con el lanzamiento del PS5, Astro’s Playroom nos daba una probada de lo que se podía hacer con la consola de Sony en términos de iluminación, texturas y simulación de fluidos como el agua, por ejemplo, pero con un estilo de arte más inocente. Al igual que con el resto de apartados, Astro Bot lleva lo anterior a un nivel completamente diferente.

Arrancando por la parte técnica, te podemos confirmar que Astro Bot corre espectacularmente bien a 60 cuadros por segundo total y completamente estables. En ningún momento notamos que hubiera caídas de framerate o problemas de rendimiento en general por más locas que pusieran las cosas en pantalla. Lo impresionante de todo este asunto es que de acuerdo a lo que alcanzamos a percibir, el juego se está desplegando a una resolución de 4K que permite apreciar su enorme nivel de detalle de una gran forma. Del lado de glitches o bugs no hay queja alguna. El título claramente pasó por un riguroso proceso de control de calidad para entregar un producto que no solo se siente terminado, sino sumamente pulido en cada una de sus esquinas.

Gráficamente Astro Bot hará que tu quijada se caiga al piso. Además de lucir una impresionante iluminación que en algunos momentos cambia en tiempo real gracias a un nivel en específico en el que podemos hacer de noche o de día, el trabajo que hay en calidad de texturas para representar diferentes tipos de materiales tanto sintéticos, como naturales, es de destacar. De igual forma, el juego constantemente te está recordando lo buenos que se han hecho los desarrolladores para calcular comportamiento de fluidos, así como para poner cientos de objetos independientes en una misma pantalla. Gracias a las capacidades del DualSense como ya te lo conté, literalmente puedes sentir algunas de estas cosas en tus manos, que claro, con la ayuda de la vista, crean una experiencia que probablemente ni nos imaginábamos hace 10 ó 15 años.

La música es otro de los apartados más importantes para cualquier juego de plataformas. Esas tonadas que te ponen a tono con el nivel que estás recorriendo, juegan un papel mucho más crucial de lo que algunos se podrían imaginar. Astro Bot tampoco queda a deber en este apartado, luciendo un estilo hacia lo electrónico sumamente bien logrado. Indudablemente, uno de mis momentos favoritos fue en estos niveles especiales de los que contaba que se centran por completo en una IP específica de PlayStation. Acá, se toma música de los juegos originales y se le hacen arreglos para empatar con esto del nuevo título de Team Asobi, dando resultados que casi te harán llorar de la emoción. Me encantaría ser más preciso con esto, pero igualmente te estaría arruinando momentos sumamente especiales. Evidentemente, la mezcla de audio es igual de importante para que ese sentimiento de estar rompiendo un cristal, por ejemplo, sea tan profundo. Sí, acá el juego también brilla intensamente.

Creo que Astro Bot es un juego perfecto en lo que tiene que ver con su apartado técnico y de presentación audiovisual. Team Asobi demuestra de nueva cuenta de lo que es capaz el PS5 y cómo puede ser aprovechado para presentar estilos que vayan más allá de lo ultra realista y cinemático. Estamos ante uno de los más claros ejemplos de que lo que sucede actualmente dentro de la industria, no tiene que ver con necesidad de hardware más poderoso, más bien tiene que ver con desarrolladores que sepan aprovechar y optimizar la tecnología que se tiene hoy en día con herramientas que ya existen.

Sublime, simplemente perfecto

La producción de juegos AAA está en problemas, de eso no hay duda. La situación que viven los PlayStation Studios es prueba de ello. El ritmo de publicación de la marca, sobre todo en este 2024, ha sido raquítico por decir lo menos, pero cuando llega a suceder, las cosas suelen brillar intensamente. Team Asobi ha pasado la prueba con creces y ha dejado claro que desde hace un buen tiempo, están para cosas verdaderamente importantes. Astro Bot no solo es un juego bien diseñado en el que se han cuidado metódicamente cada uno de sus aspectos, sino que es uno de esos títulos en los que es muy fácil notar que fue hecho con un gran cariño y pasión, lo cual, evidentemente pone sobre la mesa a otro equipo estrella que Sony debería de seguir aprovechando.

Gracias a un control sólido y bien diseñado, espectacular diseño de niveles, mecánicas que brillan intensamente, gráficas vibrantes llenas de color, un soundtrack y diseño de audio de alarido, así como un apartado técnico impecable, Astro Bot no solo se convierte en un más que serio contendiente a título de Juego del Año en este 2024, sino en uno de los mejores juegos jamás hechos al interior de los PlayStation Studios, cosa que todos sabemos, para nada es menor. Team Asobi tomó la oportunidad y la supo aprovechar como pocos, consiguiendo la enorme calidad que le hemos visto a sus hermanos mayores como Santa Monica o el propio Naughty Dog. El estreno de este platformer en tres dimensiones es razón de festejo para los fans del género y en general para cualquiera que sepa disfrutar de un gran videojuego.