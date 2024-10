Review – Silent Hill 2

Las dudas

Convencer a la actual audiencia de videojugadores se ha convertido en algo verdaderamente complicado. Incluso cuando pareciera que tal o cual compañía tienen la fórmula ganadora al momento de por ejemplo, anunciar su siguiente gran producción, puede que tomen en un mal día a su potencial mercado para que todo se venga abajo. La revelación y subsecuente material mostrado de la reimaginación de Silent Hill 2 vivió precisamente lo anterior, además de que se conjugó con factores como lo delicado que es tocar a un clásico de su envergadura, así como el hecho de que los pasados trabajos del equipo a cargo, habían quedado a deber, haciendo pensar que el proyecto no estaba en las manos correctas. Sí, todo apuntaba a que una vez más, Konami echaría a perder la oportunidad de traer de regreso a una de sus series más queridas y aclamadas, esto claro, con su entrega más respetada. El momento ha llegado y el famoso remake está entre nosotros para demostrar en realidad de qué está hecho.

Meterse con los recuerdos de toda una generación es un negocio peligroso. A lo largo de la historia de este medio hemos visto un sin fin de remakes o relanzamientos de viejos clásicos que no salieron como se esperaba, pero también podemos decir que existe un rango de éxito a considerar. Dada la historia de Bloober Team y de lo que Konami ha hecho recientemente con su saga estrella de terror, era prudente y hasta justo mantenerse escéptico sobre lo que se podría hacer con una versión completamente nueva del aclamado Silent Hill 2; es decir, cualquier cosa podría salir mal. Los avances del proyecto apuntaban a que nuestros miedos se harían realidad, sin embargo, tras haber completado su historia de principio a fin, te podemos decir que tanto el desarrollador polaco, como el publisher japonés, se han comportado a la altura del gigantesco reto, entregando un producto digno del imponente legado de la obra a la que está representando, incluso consiguiendo mejoras en más de un apartado.

Una historia de amor

Como te lo decía hace un momento, modificar o cambiar lo que las personas piensan que es cierto juego considerado todo un clásico de culto, es algo que no se debe tomar a la ligera. Han pasado más de dos décadas desde el momento en el que el PS2 recibía a la secuela de uno de los survival horror más queridos de todos los tiempos y que claro, competía codo a codo con lo que Capcom estaba haciendo con Resident Evil. Lo que te quiero decir con todo esto es que la forma en la que tú recuerdas a Silent Hill 2, puede distar bastante de mis recuerdos y de lo que Bloober Team podría interpretar, es por eso que hacer un remake total de algo tan importante que marcó a toda una generación, levantaba tantos temores y preocupaciones.

Es normal que todos clasifiquemos a Silent Hill 2 como un estandarte de los survival horror, pues tiene varios de los momentos más tétricos en la historia del medio que hasta la fecha, nos siguen poniendo la piel de gallina, pero la realidad es que como lo dijo el propio Keiichiro Toyama y el súper talentoso Team Silent en su momento, lo que se presenta en este título es una historia de amor de un hombre hacia su esposa que ya no está con él, asunto que lleva a una condición humana de profunda tristeza que puede desatar demonios internos sumamente poderosos.

Una vez más se nos presenta este relato protagonizado por James Sunderland, quien recientemente perdió de manera trágica a su esposa Mary, a manos de una dura enfermedad. Tras recibir una carta de quien creía fallecida, el protagonista decide irla a buscar al misterioso pueblo de Silent Hill, en donde vivirá una pesadilla que lo pondrá en contacto con su lado más oscuro. Tanto la premisa general, como todo el argumento original, fueron altamente respetados en este remake, incluso puedes esperar para ver los seis finales distintos que vimos en el PS2.

Sí, la historia de Silent Hill 2 es uno de los pilares de la experiencia por más que uno se fije bien y te des cuenta de los pocos diálogos que hay durante la aventura. A pesar de esto, creo que Bloober Team supo perfectamente cómo respetar la intención de la narrativa que tenía la obra original de 2001. Los actores de voz son completamente nuevos y la verdad es que hacen un papel espectacular. Sobre todo el caso de James, volvemos a tener a este protagonista que cuando habla, parece ser una persona cuerda y normal, pero que en cada una de sus oraciones esconde esta especie de demencia que es complicada de explicar y que te deja claro que algo no anda bien con él.

Los diálogos fueron dejados prácticamente intactos, incluso cuando llegan a sonar un tanto ridículos y más propios del tiempo en el que juego original estaba saliendo. Cómo es que James está viendo a la peor aberración del universo frente a sí y lo único que dice es: “Eso seguro que no es humano”. Imagino que los más puristas estarán contentos de saber que tanto personajes, como el guión es básicamente idéntico en este remake, no obstante, creo que el equipo desarrollador sí se vio un poco temeroso al no tomar algo de riesgo para recomponer y hacer mucho más actuales algunas de estas líneas que como ya te lo platicaba, creo que por momentos desentonan con el ambiente tan lúgubre que uno está presenciando.

La delgada línea

Por supuesto, el mayor cambio que uno puede apreciar en este remake tiene que ver con su apartado visual y sonoro, asunto que detallaremos con más calma en la siguiente sección de esta reseña. De lo siguiente de lo que me gustaría hablarte es de lo que se hizo con cómo se juega Silent Hill 2 en su nueva versión, pues aquí, como era de esperarse, sí se tomaron muchos más riesgos pero siempre con la visión bien puesta sobre el hecho de que se tenía que representar a un juego de horror en el que todo el tiempo nos sintiéramos en riesgo. Puedes estar tranquilo, Bloober Team no convirtió al adorado clásico en un shooter en el que James acaba con todos los monstruos a tiros sin problema. Acá, una vez más, siempre te encuentras vulnerable y con recursos sumamente limitados.

La primer modificación importante que se dio es el tiro de la cámara, dejando atrás tanto las cámaras fijas del título original, así como la que te seguía de forma extraña en ciertos sectores cuando recorrías las calles de Silent Hill. En el remake de Silent Hill 2, tenemos la famosa perspectiva sobre el hombro que se hizo tan popular desde el éxito de Resident Evil 4. Esta nueva toma hace que controlar a James sea mucho más cómodo, además de que el tener un campo de visión marcadamente más reducido, logra que la ansiedad aumente por no saber si en cualquier momento algo te va a saltar por atrás o por un lado. ¿Qué tal se siente el control en general? Sensacionalmente bien. Navegar los intrincados mapas del juego funciona muy bien con esta nueva perspectiva.

Hablando de navegar, te cuento que el layout general del pueblo se mantiene prácticamente intacto, mismo caso de lo que podríamos considerar sus calabozos como el edificio de departamentos Woodside, el hospital Brookhaven, la prisión de Toluca o claro, el hotel Lake View. Lo interesante acá fue la forma en la que Bloober expandió sobre lo ya existente. Verás, el juego original de Silent Hill 2 se podría completar en alrededor de ocho horas, la mitad si ya te lo sabías, claro. En caso de este remake, yo estaba viendo los créditos rodar en poco más de 16 horas… sí, el doble. Por cierto, el contador interno de tiempo de juego que se ve en cada save file, está totalmente errado. ¿Cómo es que se consiguió esto sin alterar el diseño de niveles que ya conocíamos?

Pues bien, el equipo desarrollador decidió que ahora pudiéramos visitar el interior de algunas tiendas o edificios que no vimos en el juego de 2001. Durante el primer par de horas sabrás de qué te hablo cuando se te pide arreglar una rocola que está descompuesta dentro del Neely’s Bar. En este puzzle completamente nuevo, tendrás que entrar a la tienda de música al norte del pueblo, así como a un edificio de departamentos y a un café para conseguir las partes que necesitas. Todo esto se da justo antes de entrar a los departamentos Woodside y te tomará poco más de dos horas hacer algo que en el título original tomaba unos 45 minutos. Lo mejor de todo este asunto es que no solo se aumenta el tiempo de juego, sino que lo que sucede cuando resuelves esta parte, aporta enormemente a la historia que hay entre James y su esposa Mary, lo cual, estoy seguro, le encantará a os fans. A lo largo de todo nuestro paso por Silent Hill 2, tenemos estas pequeñas extensiones que hacen que el producto en sí se sienta marcadamente más sustancioso en todo sus apartados y claro, nuevo incluso para quienes jugamos el título de PS2.

Igualmente es muy posible que notes que algunos puzzles son iguales… pero diferentes. Cuando por ejemplo llegues al de las monedas, entenderás a lo que me refiero exactamente. El remake de Silent Hill 2 apuesta constantemente por presentar partes que parecen totalmente familiares y con las que podrías apostar que ya sabes la respuesta, pero que cuando te fijas bien, notarás que en realidad sí hay cambios.

¿Y qué hay del súper icónico Pyramid Head? Por supuesto que el importante villano está de regreso para perseguirnos y hacer que la piel se nos ponga de gallina. Evidentemente, el comportamiento de este monstruo tenía que ser modificado para adaptarse a lo nuevo del remake, por lo que además de verse más terrorífico que nunca, cuenta con movimientos nuevos que lo convierten en una amenaza más importante. Por cierto, sus apariciones siguen funcionando de manera muy similar a como pasaba en el juego original. Puede que aquí hubiera algo de espacio para la innovación y para que por ejemplo, sus apariciones fueran más espontáneas e inesperadas, pero imagino que algo así habría modificado fuertemente el diseño del título general.

Algo muy interesante es que el juego te deja elegir no solo la dificultad de los combates, sino que te permite decidir qué tantas pistas se te dan para resolver algunos de los puzzles, así como los indicadores modernos de con qué se puede interactuar y con qué no. Dichos indicadores pueden ser apagados por completo para tener una experiencia mucho más cercana a la original. Mi consejo es que dejes todo por default, de esa manera no tienes nada intrusivo, pero tampoco te sentirás perdido. Sumado a todo lo anterior, tenemos la nueva mecánica de poder romper cristales para por ejemplo, tomar medicina que estaba en el asiento de un auto, o abrir un acceso por una ventana hacia un edificio. Puede que esto suene un poco tonto, pero la verdad es que sí aumenta el nivel de interactividad con el mundo que se está presentando.

Todo lo anterior nos lleva al asunto del combate, el cual, fue de las cosas que más controversia causó cuando se liberaron los primeros materiales en video de este remake. Uno de los elementos más importantes de cualquier survival horror tiene que ver con hacernos sentir vulnerables. James no es un policía de Raccoon City ni un ex militar con alto entrenamiento en combate. Es un oficinista promedio que apenas sabe cómo operar una pistola de mano. Estos hechos fueron conservados e imagino, defendidos hasta cierto punto por el equipo desarrollador, esto para presentar un gameplay que se sintiera muy fiel a la versión original, pero a la vez moderno, logrando lo que cosas como Silent Hill: Homecoming o Silent Hill: Downpour no pudieron. No puedes hacer tantos cambios estéticos y de perspectiva de cámara sin tocar controles y cómo es que funciona la mecánica de combate, simplemente no tendría sentido.

En este remake volvemos a estar dentro de lo que es un survival horror hecho y derecho. Para nada se transformó la experiencia en un shooter en tercera persona ni mucho menos. James vuelve a echar mano de su fiel palo con clavos para hacer ataques melee, y a sencillas armas de fuego a las que siempre les falta munición. Para defendernos contamos con un nuevo movimiento de esquive para evadir el vómito o agresión de cualquier aberración con la que nos encontremos. Esta acción se debe hacer con precisión y buen timming para que resulte, además de que nuestros ataques tienen que ser moderados. En más de una ocasión por abusar de la ofensiva, terminé siendo fuertemente afectado. Los golpes cuerpo a cuerpo que conectas se siente viscerales y muy físicos, mientras que los disparos son pesados e imprecisos, pero controlables, justo como uno esperaría.

Las mejoras relacionadas a temas de calidad de vida siempre son importantes en este tipo de productos y en Silent Hill 2 tenemos algunas que definitivamente merecen ser destacadas. La primera tiene que ver con los indicadores de los que ya te hablaba, los cuales, de manera sutil, te dicen si puedes abrir un cajón por ejemplo. Ya no es necesario estarse acercando a cada mueble u objeto del escenario para ver si son interactivos. Igualmente tenemos un sistema de autosave discreto, pero que puede que te salve un par de horas de juego en caso de morir. No es como que el título esté generando checkpoints todo el tiempo, pues en gran medida, dependerás de los salvados manuales en los puntos color rojo brillante ya conocidos. Importante mencionar que no hay asistencias sobre qué hacer exactamente o a dónde ir, de ese lado, el remake funciona igual que el título de PS2.

Sí, el trabajo que se hizo a nivel de core gameplay con el remake de Silent Hill 2 es simplemente brillante. Bloober Team indudablemente consiguió su cometido de modernizar esta parte, sin perder de foco el género al que pertenece, esto al punto de que a mi parecer, el resultado final se debería de considerar como ejemplo para futuros títulos de horror. Me faltan palabras para expresar lo complicado que es lograr lo anterior. Resident Evil, por ejemplo, nunca supo bien cómo regresar al survival horror luego de lo que fue la cuarta entrega. Probablemente solo Resident Evil VII lo consiguió además de claro, el espectacular trabajo que Capcom ha hecho con los remakes de 2 y 3.

Todo el poder de Unreal 5

La generación actual de consolas ha ido avanzando de forma no tan fluida como algunos esperarían. A pesar de las enormes capacidades técnicas de cosas como el PS5, los desarrolladores siguen batallando enormemente para que sus productos tengan el rendimiento que la gente espera y la vez, presenten gráficos que de verdad se sientan de siguiente generación. Unreal Engine 5 es parte de toda esta discusión, siendo una tecnología que apenas está dando sus primeros pasos pero que cada que tenemos la oportunidad de verlo en acción, suele sorprender bastante. Precisamente, este remake de Silent Hill 2 echa mano del motor de Epic Games para presentar a una de las experiencias audiovisuales más impresionantes de este 2024.

Para esta reseña usamos la versión de PlayStation 5, la cual, se comportó de una gran forma. Verás, Silent Hill 2 ofrece dos modos principales de visualización, esto con muchísimas opciones de accesibilidad que seguro serán muy bienvenidas para cualquiera que tenga algún tipo de impedimento visual. El primero de ellos apuesta por la calidad de imagen, presentando cosas como neblina volumétrica, efectos de oclusión e iluminación dinámica, todo esto a una resolución de 4K, pero al costo de unos estables 30 cuadros por segundo. La otra opción es la de rendimiento, la cual, sacrifica muchos de los efectos antes mencionados para poder correr a 60 cuadros. Mi amplia recomendación es que te vayas por la de calidad visual, pues además de que el framerate es estable, tenemos una muy fácil de detectar mejora en toda la escena que se nos presenta.

Silent Hill 2 luce espectacular. No hay otra manera de definir lo que Bloober Team ha conseguido. La niebla es una de las cosas que estoy seguro, más te van a impresionar durante los primeros minutos de juego. Este recurso que originalmente fue usado para esconder un poco la baja capacidad de dibujado del primer PlayStation con la entrega original de Silent Hill, ahora ha sido usado de manera magistral para crear una atmósfera verdaderamente impactante. Todo en este remake se trata sobre la atmósfera. Desde que pones un pie en el tétrico pueblo fantasma, sientes un fuerte sentimiento de pesadez que no se va en toda la aventura y que en realidad, solo va aumentando conforme progresas.

El nivel de detalle de cada uno de los escenarios es absurdo. Sobre todo en interiores, verás cómo es que fue cuidado cada objeto que vemos en pantalla. Ahora, el diseño de personajes y la dirección artística que se dio con este remake respecto al original ha sido altamente cuestionada, pero ya viendo todo en acción funcionando en conjunto, te puedo decir que he quedado altamente satisfecho. El trabajo en cómo es que lucen James y compañía es adecuado y hace sentido con cómo es que se siente visitar Silent Hill de nueva cuenta.

El sonido es otra de las grandísimas estrellas de Silent Hill 2. Además de que tenemos a Akira Yamaoka de regreso en la parte del soundtrack componiendo nuevas piezas y haciendo un montón de arreglos, se nos presenta a lo que al menos en mi experiencia, ha sido la mejor mezcla de audio que me haya tocado disfrutar en lo que va del año y probablemente, una de las más destacadas de la generación. La manera en la que cruje el escenario, chilla una de las aberraciones que está a punto de atacarnos, o claro, suena la imponente sirena anunciando la llegada de Pyramid Head, probablemente solo se comparen con cómo es que se te pone la piel de gallina con la estática de tu radio indicando que un enemigo está cerca. No podría recomendarte más tomarte tu tiempo para preparar bien tu sistema de audio o los mejores audífonos que tengas para poder disfrutar como se debe de esta auténtica experiencia de horror. Es una joya.

¿Qué hay del uso del DualSense considerando que estamos ante una exclusiva en consolas? Te tengo muy buenas noticias, pues el aprovechamiento de las capacidades del control del PS5 es constante a lo largo de toda la aventura. Sobre todo en el combate, la manera en la que vibra el control ayuda muchísimo a sentir el peso del arma de James, así como el momento que impacta contra la carne de una de las aberraciones de Silent Hill. Podrás sentir cosas como los pasos que generan vibraciones de unos de los enemigos que se acerca, y algo tan sutil como el click de tu lámpara cuando se apaga de forma repentina. Es claro que Bloober se tomó su tiempo para estudiar el mando de Sony y usarlo para precisamente generar una atmósfera más profunda.

A pesar de que sí puedes llegar a detectar una que otra caída de framerate aquí y allá, la realidad es que este remake de Silent Hill 2 se comporta de una gran forma en el PS5. Claro que a pesar de ser Unreal 5 seguimos con algunos vicios propios del motor como texturas que tardan medio segundo en cargar, pero nada demasiado importante. Además, te puedo decir que sí se pasó por un riguroso proceso de control de calidad, pues al menos en todo el paso que hemos tenido con el juego, no nos topamos con ninguna clase de bug, glitch ni error que pudiera afectar nuestra experiencia.

Bloober lo logró

Sí, me incluyo entre los que dudábamos ampliamente de las capacidades del estudio polaco para traer de regreso algo tan importante como Silent Hill 2. Tras haber cubierto The Medium, me quedaba claro que Bloober Team estaba a años luz de lo que Tema Silent había hecho por el servicial horror hace ya tantos años, por lo que la idea de verlos tocando tan importante obra, daba mucho temor. Me alegra decirte que no se está entregando un juego decente o que medio le hace justicia al gran clásico, sino que se nos está presentando uno de esos remakes de auténtico alarido que por más fuerte que esto te pueda sonar, llega a superar al título de 2001 en varios de sus apartados, además de que consigue resaltar muchas de sus virtudes como su espectacular diseño de niveles, reafirmando que el culto que hay detrás de este trabajo de Konami, no solo es invención de los fans. Y sí, si queremos hacer la comparación, está a la par de lo que Capcom ha hecho con los grandiosos remakes de Resident Evil en años recientes.

Gracias a un impresionante respeto por la visión original del juego y a la vez, encontrar áreas de mejora para modernizar a una obra maestra con más de 20 años de antigüedad, podemos decir que el remake de Silent Hill 2 no solo cumple con las expectativas que se tenían, sino que las supera con creces y hace que el nombre de Bloober Team cobre un nuevo significado luego de todas las dudas que había a su alrededor. También es muy importante resaltar el trabajo de Konami para elegir al equipo preciso para tocar a un título tan importante y tan amado por la comunidad. Sobra decir que estamos ante una de las grandes experiencias de este 2024 que sin importar si jugaste o no el original en su momento, le tienes que dar una oportunidad. De alguna manera, los polacos han conseguido que tanto viejos veteranos de la mítica saga y género de horror, así como quienes son completamente nuevos, queden más que satisfechos.