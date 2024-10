Review – Dragon Ball: Sparking! Zero

El regreso que se pensaba imposible

La franquicia de Dragon Ball ha tenido muchos juegos en su haber, desde algunos de aventura, de puzzle y hasta JRPG, pero claramente los más queridos son los de pelea, ya sea en dos o tres dimensiones. Hablando justo de esto, no hay ninguno más querido que Budokai Tenkaichi 3, el cual hasta nuestros días sigue siendo jugado por antiguas y nuevas generaciones. Los desarrolladores originales de la franquicia (Spike, ahora Spike Chunsoft) decidieron retirarse de hacer este tipo de juegos hace mucho tiempo, razón por la cual no se tuvo nada nuevo de este estilo. Con esto en mente, la fanaticada ya se había resignado a probar solamente los mods, pero literalmente de la nada se dio un anuncio que movería al mundo, y eso fue la revelación de Dragon Ball: Sparking! Zero. Por el nombre que lleva, muchos pensaron en un inicio que se trataría de un juego genérico más, pero los conocedores ya sabían que se trataba del tan esperado Budokai Tenkaichi 4, dado que la palabra Sparking se usó siempre en Japón. Esto es algo que incluso yo desconocía, y esta alteración en nuestra región se entiende, ya que Bandai Namco no quería más confusiones.

Desde esa primera revelación, los usuarios se mantuvieron pendientes de cada nuevo avance, puesto que lo realmente importante era conocer el número de peleadores para esta entrega, pues desde la última pasaron 17 años. Eso significa que al roster debían sumarse guerreros de películas nuevas, así como del anime de Super, entre algunos spinoff. La espera e incertidumbre fue larga, pero en el marco de Summer Game Fest finalmente revelaron que estaría llegando en el mes de octubre, por lo que solo quedaría ver algunos tráilers y conocer sus diferentes ediciones. Y claro, ver dentro de los videos algunos detalles como cambios en la jugabilidad, pues se tenía el temor de que se quitara la esencia de los originales, pero al parecer todo se mantuvo al margen. Todo esto nos lleva al texto del día de hoy, ya que hemos sido considerados para jugar el título con algunos días de anticipación, esto con el objetivo de darles a conocer a ustedes si vale la pena gastar en una copia. Por supuesto, vamos a considerar todos los aspectos de cualquier videojuego, pero se hará énfasis más que nunca en las mecánicas de pelea.

También habrá uno que otro detalle a considerar, como si tiene cierta fidelidad con el anime en cuestión, así como si trataron de encontrar una alternativa a no contarnos la misma historia de siempre en el modo de un solo jugador. Y es que si hablamos de títulos que nos cuenten los acontecimientos de la saga, para eso ya tuvimos mucho con Z Kakarot. Con todo esto puesto sobre la mesa, es hora de hacernos la pregunta: ¿Logrará Dragon Ball: Sparking! Zero convertirse en el siguiente Budokai Tenkaichi que los fans esperaban? O tal vez, ¿es un producto sin corazón para sacarle el dinero a quienes llevan consigo el sentimiento de nostalgia? Bueno, eso lo vamos a ver en una nueva reseña de Atomix.

Combate clásico pero renovado

Primero que nada, establezcamos qué tipo de juego es Dragon Ball: Sparking! Zero, el cual entra dentro del género de peleas en tres dimensiones, al cual se le denomina como arena fighter. Y es que nos encontramos dentro de escenarios cerrados, pero que a la vez cuentan con gran extensión para dar una sensación de libertad a los jugadores.

Tendremos a nuestra disposición diferentes personajes de esta serie de animación, los cuales van desde Gokú en su estado base, pasando por Freezer, Cell, Majin Boo, entre otros más. Estos personajes cuentan con un set de movimientos donde predomina el combate cuerpo a cuerpo, pero también tienen algunas técnicas de largo alcance con el lanzamiento de bolas de Ki.

Hablando justamente del Ki, este nos sirve para muchas acciones dentro de la arena de combate, ya sea para ejecutar técnicas especiales o hasta para usar la persecución contra el enemigo y no dejarlo descansar. Vale la pena resaltar que no es eterno, por lo que con el gatillo derecho (dependiendo del control usado) es posible cargar las barras principales; las reservas del mismo se llenan al recibir o acertar golpes directos.

Para quienes conozcan la franquicia, el movimiento les resultará bastante familiar, dado que toman las bases de lo ya establecido, pero le añaden algo más de fluidez para que se sienta de tiempos actuales. Es decir, es posible correr dentro del escenario, pero también tenemos la posibilidad de volar de un lado a otro, algo que, siendo sinceros, se usa en el 90% de los combates.

Algo que de igual forma se conserva son los golpes y respectivos combos, ya que al hacer combinaciones de los básicos con el botón de lanzar ki, nos lleva a una sucesión de ataques de larga duración, dependiendo de la habilidad del jugador. Este elemento ha hecho desde hace años que la franquicia se distinga de otros arena fighters mucho más simples como los de Naruto Ultimate Ninja Storm.

Con todo esto queremos decir que no es posible ganar con un solo botón como en otros tantos juegos, sino que se deben medir bien los movimientos, de lo contrario el rival no tendrá problema para vencer. Hay que tener paciencia al momento de aprender a jugar, de lo contrario, habrá momentos en los que la desesperación puede ganar y el usuario simplemente dejará el control por algunas horas.

Eso sí, para esta entrega se han hecho algunos cambios notorios para hacer la experiencia un poco más sencilla, ya que se pueden modificar los controles para quienes son novatos. Aunque quienes se consideren veteranos en la serie pueden probar el esquema clásico; con esto nos dan a entender que todos son bienvenidos al juego.

Para establecer las habilidades que regresan, tenemos los lanzamientos hacia direcciones, el golpe cargado, los agarres, choques de poderes y todo lo que ya existía en los juegos de la saga. A eso se agregan los ataques Sparking, mismos que se activan tras cargar al máximo el Ki, y es genial que ahora no es necesario pausar y entrar al menú de combos para ver cuál tenemos disponible, sino que aparece al hacer la carga. Esto ayuda a no perder la inmersión en el combate.

En cuanto a los añadidos, están algunos como el Contraataque Vengador, el cual absorbe la ofensiva que el enemigo nos lanza y se la regresa para dejarlo ligeramente aturdido. También está la Superpercepción, que hace que el personaje se anticipe a algún ataque enemigo, ya sea si son golpes cuerpo a cuerpo o lanzamientos de energía. Otro que también es llamativo es el Asalto Evanescente, el cual nos deja transportarnos a espaldas del rival y mandarlo a volar.

A nivel general, el combate está muy bien llevado, aunque se debe tener en consideración que si se quieren refinar las habilidades es necesario pasar bastantes horas practicando. Aunque para quienes son casuales, siempre se puede ajustar la dificultad de la CPU y así combatir en el modo historia no será insufrible por la frustración de perder constantemente.

Modos de juego diversos

Dentro del título tenemos varios modos. El principal, si hablamos del single player, es el Episodio de Batalla, en el cual debemos pasar por la historia de ocho personajes distintos. Estos son: Gokú, Vegeta, Gohan, Piccoro, Trunks del Futuro, Raditz, Black Gokú y Jiren. La mayoría de ellas son cortas, a excepción de la del Saiyajín criado en la Tierra.

Aquí cruzaremos por sus batallas más importantes a lo largo de la serie, con los acontecimientos canónicos y los arcos de los villanos más importantes. Esto va desde la saga Z hasta la de Super. Aquí se nos demuestra que Spike Chunsoft quiso hacer algo diferente, pues no quieren retratar con fidelidad la historia por milésima vez, ya que para eso hay muchos más juegos en el mercado.

Para hacer la experiencia más fresca, se agregan las situaciones de What if, donde, en base a ciertas decisiones o al cumplir con algunos requisitos, se pueden cambiar los acontecimientos. Este apartado me ha gustado, ya que se crean líneas de tiempo diferentes, donde por ejemplo, vemos a Gokú convertirse en super saiyajín antes de Namek. Cabe aclarar que estos arcos no son muy extensos, ya que no se prolongan a más sagas dentro de la propia obra.

Para ver cuáles son los posibles caminos a seguir, tenemos el mapa de episodios, en el cual nos muestran que incluso algunos caminos se bifurcan dependiendo de lo que hagamos en batalla. En cuanto a las condiciones, estas van desde terminar rápidamente con la salud de algún enemigo o no dejar que el enemigo pase a una fase de transformación diferente. Me hubiera gustado ver más creatividad en cuanto a requisitos, pero realmente no es algo muy malo.

Otro de los modos de juego importantes para esta entrega es el de batalla personalizada, en el que es posible crear enfrentamientos a nuestro gusto con los personajes que deseemos, agregando incluso la portada, el título como si fuera un episodio de la serie, música, ciertos diálogos y poco más; lo cual hará a los fans desplegar su creatividad.

Me ha gustado que estos niveles ideados por el usuario se puedan subir a la red, al puro estilo de Super Mario Maker, y para ser aprobados, el creador primero debe superarlos. A eso se suma el hecho de que también hay algunos combates creados por el estudio desarrollador para dar una idea de todo lo que se puede hacer con la herramienta.

Para ir terminando, tenemos algunos modos complementarios como el de entrenamiento, en el cual nos explican absolutamente todo en cuanto al combate, desde lo básico hasta lo avanzado. También está el combate sencillo, ya sea online u offline, con la selección de algunos de los 12 escenarios, los personajes y más condiciones del combate. Cabe resaltar que se pueden seleccionar hasta cinco por jugador; algunos se pueden transformar y hasta fusionar.

Por último, encontramos los torneos, en los cuales debemos pasar por una sucesión de combates hasta convertirnos en los campeones. Podemos tomar algunos ya creados por los desarrolladores y otros para elaborar desde cero. Vale la pena mencionar que se pueden hacer offline contra la CPU o buscarlos online, lo cual aumenta las oportunidades de rejugabilidad.

Extras y opciones por montones

Algo que no puede faltar en Dragon Ball: Sparking! Zero son sus extras, y tenemos opciones variadas para quienes busquen guiños a la franquicia creada por Akira Toriyama. Ya que podemos encontrar la parte de galería, en la cual se pueden visualizar las cinemáticas de introducción y cierre, así como revisar las repeticiones de partidas que hayamos guardado previamente.

De igual manera, están las descripciones de personajes, donde Milk, Bulma y Videl hablan de los peleadores desde su punto de vista, haciendo comentarios muy detallados de quienes conocen y algunos menos descriptivos de seres de las películas. Muchas de ellas son divertidas, por lo cual recomiendo revisarlas todas una vez que estén desbloqueados.

Así es, no todos los luchadores serán usables desde que abrimos el juego por primera vez, dado que algunos se podrán conseguir al completar misiones específicas o comprarlos en la tienda del juego (en total son 182 peleadores). También en este mismo lugar se pueden adquirir potenciadores para equipar a los guerreros, conseguir trajes, tarjetas de jugador, frases y mucho más.

Como otra parte de los adicionales, están las llamadas a los dragones legendarios que hemos visto a lo largo de la franquicia; estos son Sheng Long, Porunga y Super Sheng Long, los cuales te conceden deseos. Las peticiones van desde personajes que no se ponen a la venta en la tienda, Zeni (moneda del juego) y hasta fondos de tarjeta para el modo en línea.

La personalización de personajes es el último apartado a revisar dentro de las opciones, y es que es posible equipar a los personajes con algunas mejoras mediante las conocidas cápsulas, así como ponerles trajes alternativos que hacen referencia a la propia franquicia. Por lo que el usuario podrá darles ese toque distintivo y no dejarlos en su forma básica.

Gráficos de lujo y música intensa

Algo que de inmediato llamó la atención desde la primera revelación de Dragon Ball: Sparking! Zero fueron sus gráficos, los cuales en dichas cinemáticas lucían alucinantes debido al detalle por parte de los desarrolladores. Y ahora, viendo las imágenes directamente en la televisión, debo decir que es increíble y hace reflexionar hasta qué punto hemos llegado en tecnología.

Cada detalle de los personajes es sorprendente, pues no se les ha pasado absolutamente nada en cuanto a agregar cuestiones de trajes, accesorios, facciones de las caras, diseño del cabello, colores y más. Los juegos de anime nunca fallan en ofrecer calidad visual, y puedo decir que este es uno de los más bellos de la historia, básicamente a la par de otros destacados como el propio FighterZ.

Por su parte, las animaciones son algo digno de destacar, más cuando vemos los ataques especiales de cada personaje, mismos calcados del anime pero con una calidad sin precedentes. La verdad, en esta parte no voy a quejarme para nada, no encuentro fallas, más que tal vez la carencia de cinemáticas en el modo historia. Pero insisto, se notaba el no tener interés por recrear lo que ya vimos, sino por traer la mejor experiencia de combates.

En la parte del rendimiento y resolución no hay nada que se deba resaltar si hablamos de cosas negativas, puesto que los enfrentamientos van a los 60 cuadros esperados por el tipo de lanzamiento. A eso se suma la resolución de 4K, por lo que se puede esperar la mejor atención al detalle, y cada enfrentamiento será totalmente disfrutable.

Respecto a la música, se cuenta con temas originales para las diferentes situaciones por las que pasan los personajes, ya sean combates épicos o algunos más sencillos a manera de entrenamiento. De igual forma, hay ciertos temas del anime que no pueden faltar. No están todos por cuestiones de derechos, pero al menos los más importantes hacen acto de presencia.

Para terminar, tenemos las actuaciones de voz, ya sea en inglés o japonés, con los actores originales prestando sus talentos para cubrir a sus respectivos personajes dentro del juego. Una vez más se pierde la oportunidad de contar por primera vez con un doblaje latino, pero esas son cuestiones que se considerarían como la cereza del pastel y no echan a perder el juego.

El esperado Budokai Tenkaichi 4 se hizo presente

En conclusión, Dragon Ball: Sparking! Zero es el tan esperado juego que los fans de Budokai Tenkaichi estuvieron exigiendo por más de una década, esto de la mano del estudio que trajo los originales. Respetando cada aspecto en relación al combate, pero añadiendo movimientos nuevos para que todo se sienta fresco hablando del género de peleas en tres dimensiones.

A eso se agrega un roster de personajes bastante completo, donde hay peleadores dentro de la serie canon hasta de universos alternos como las películas y el tan querido GT. Y si bien el balance no es el más óptimo, al menos se hace el intento por darle su importancia a cada uno de estos guerreros, ya sea del más débil al más fuerte.

Claro, tiene sus detalles a mejorar como más escenarios por agregar, puesto que faltan algunos importantes que no se incluyeron por alguna razón y seguramente los fans echarán de menos. También el modo historia está un poco más dirigido a quienes ya conocen la franquicia a la perfección, dejando de lado el volver a contar los detalles con fidelidad, pero siendo objetivos, Z Kakarot es el producto que ya cumplía con esa parte.

Al final, si te consideras un fanático de la franquicia y también del mundo de los juegos de pelea, definitivamente debes hacerte con una copia, ya sea física o digital. Es un golpe de nostalgia para quienes en su momento disfrutaron los lanzamientos del pasado, y más para los usuarios que no los soltaron en todo este tiempo. De verdad, vale mucho la pena ver a los guerreros Z luchar una vez más.

Recuerda que el título llegará el próximo 11 de octubre, aunque esto puede adelantarse para los jugadores que compraron el acceso anticipado.