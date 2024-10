Review – Undisputed

LA SIMULACIÓN DEL BOXEO ESTÁ DE REGRESO

En 1979, Heavyweight Champ fue el encargado de abrir el telón del pugilismo en el mundo de los videojuegos y a lo largo de los años, han existido múltiples producciones de corte arcade que han ofrecido un sinfín de horas de diversión, entre las que destacan: FaceBreaker, Mike Tyson’s Punch-Out!!, Ready 2 Rumble Boxing, Super-Punch Out!! y Teleroboxer, por mencionar algunos; sin embargo, las experiencias de simulación han sido más limitadas y requieren de una mayor precisión en su desarrollo, centrado en congraciar a los fanáticos de este deporte que desafortunadamente habían estado olvidados por más de una década. Aunque han existido lanzamientos recientes como Creed: Rise to Glory y Big Rumble Boxing: Creed Champions, el último producto basado en el realismo y los derechos oficiales fue Fight Night Champion durante 2011.

A finales de los años noventa, EA Sports tuvo la intención de crear una saga anual de boxeo que surgió a partir de Knockout Kings y que posteriormente terminaría evolucionando en la saga Fight Night con varias ediciones y aunque tuvo un muy buen recibimiento tanto por la crítica como por la comunidad, el desempeño comercial no fue el esperado y la franquicia migró al baúl de los recuerdos. Para poner punto final a esta situación, Steel City Interactive comenzó a trabajar desde 2020 en una nueva experiencia de boxeo con licencias oficiales, denominada Boxing Club, siendo rebautizada finalmente como Undisputed que está disponible en PlayStation 5, Xbox Seris X|S y PC, teniendo en su portada al famoso boxeador jalisciense, Saúl “Canelo” Álvarez.

Undisputed hizo su arribo a Steam bajo la modalidad de juego anticipado desde principios de 2023 y todo este tiempo ha servido para que los desarrolladores hayan tomado en consideración las opiniones de los usuarios, con el propósito de incluir ajustes y cambios en una versión final que en el momento de esta reseña, posee una plantilla robusta que supera los 90 peleadores, de los cuales se explicarán mayores detalles en líneas posteriores, además de haber conseguido los convenios de colaboración con tres de las cuatro organizaciones más reconocidas del boxeo en el mundo como World Boxing Council (WBC), World Boxing Organization (WBO) e International Boxing Federation (IBF), así como un campeonato en coordinación con la prestigiosa revista The Ring. El único organismo que no está presente es World Boxing Association (WBA).

CUIDADA JUGABILIDAD Y TECNOLOGÍA CON ALTIBAJOS

El poderío de la actual generación de consolas ha servido para incluir mecánicas jugables destacadas que te permiten ejecutar más de 60 golpeos individuales desde ángulos diferentes. Tu personaje lo moverás con la palanca izquierda, mientras que los comandos de los impactos pueden realizarse con los botones o con la palanca derecha, que, en muchas ocasiones, brinda una mejor inmersión. Al momento de estar en un enfrentamiento, la jugabilidad fluye de manera suave y no está exenta de algunas situaciones de ralentización que en mayor parte se deben a la curva de aprendizaje del juego para poder conectar los golpes, ya que por momentos podría pensarse que sólo estás lanzando movimientos al aire.

Al tratarse de un producto muy realista, debes de ser sumamente cauteloso con la manera en la que administrarás tu estamina para estar fresco y con energía durante todos los rounds de la pelea. Definitivamente una actitud desenfadada o el apretar los botones sin conocimiento de los movimientos, no funcionará y podrá ser un factor en tu contra para el desenlace del encuentro. Por el contrario, si gestionas bien la estrategia de combate, después de conectar varios golpes, desactivarás un modo de adrenalina por tiempo limitado que sí te permite realizar acciones sin que consumas resistencia y las posibilidades para tirar a tu oponente, aumentarán considerablemente.

Mientras eres derribado por tu rival, deberás de recuperarte utilizando las dos palancas de manera independiente en un sistema de barras de energía para que alcances el equilibrio. Este escenario se torna más complejo, conforme vayas cayendo al piso de manera recurrente y de igual modo, estará en función de la selección de alguna de las tres dificultades disponibles. Al finalizar cada round, recibirás una estrategia de tu entrenador que te dará consejos sobre el estado en el que se encuentra tu contrincante y cuáles son las posibles tácticas que podrías implementar para hacer más daño, además de los aspectos que tú deberás cuidar en defensa si quieres evitar mayores problemas tanto a la condición física como a la resistencia de diversas partes del cuerpo.

La versión utilizada para esta reseña fue un código de PS5 y no existieron aspectos destacados o únicos centrados en el desempeño del control DualSense, por lo que está a la misma altura de las otras versiones del juego. El apartado sonoro es adecuado, sin embargo, no incluye mejoras significativas si te encuentras utilizando audífonos, barra de sonido o sistema de teatro en casa. Gráficamente, hay situaciones encontradas, pues existen personajes perfectamente modelados, pero otros con algunas carencias; situación que también se suscita en diversos escenarios. Las físicas del impacto de los golpes en el cuerpo funcionan bastante bien, no obstante, el efecto del sangrado en los combatientes tiene margen de mejora.

PLANTILLA ROBUSTA CON LEYENDAS INTERGENERACIONALES

Para los amantes de este deporte, Steel City Interactive ha dotado a Undisputed de una plantilla conformada por 95 personajes con 12 mujeres incluidas. Este conjunto de peleadores está distribuido entre diez categorías diferentes de peso que se muestran a continuación con algunos de sus representantes más icónicos, destacando que, varios de ellos pueden participar en diferentes clases.

– Heavyweight: Joe Frazier, Muhammad Ali, Riddick Bowe, Rocky Marciano y Tyson Fury.

– Cruiserweight: Enzo Maccarinelli, Johnny Nelson, Lawrence Okolie, Oleksandr Usyk y Roy Jones Jr.

– Light Heavyweight: Canelo Alvarez, Joe Calzaghe, Lerrone Richards, Lyndon Arthur y Patrick Rokohl.

– Middleweight: Carl Froch, Nigel Benn, Sergio Martínez, Sugar Ray Leonard y Sugar Ray Robinson.

– Welterweight: Amir Khan, Josh Taylor, Ricky Hatton, Shawn Porter y Terence Crawford.

– Lightweight: Anthony Crolla, Jorge Linares, Kevin Kelley, Micky Ward y Vasili Lomachenko.

– Featherweight: Carl Frampton, Jono Carroll, Josh Warrington, Kid Galahad y Xu Can.

– Bantamweight: Charlie Edwards, Hopey Price, Lee McGregor, Scott Quigg y Sunny Edwards.

– Lightweight (mujeres): Chantelle Cameron, Heather Hardy, Katie Taylor, Seniesa Estrada y Terri Harper.

– Welterweight (mujeres): Cecilia Braekhus, Claressa Shields, Franchon Crews-Dezurn, Jessica McCaskill y Natasha Jonas.

CARRERA CON TOQUES RPG Y MODOS COMPLEMENTARIOS

En los últimos años habían existido intentos por sumergirnos en las dinámicas del boxeo con experiencias de realidad virtual como Creed: Rise to Glory y The Thrill of the Fight, que si bien cumplían su cometido de ponerte en la piel del luchador, no tenían todos los elementos para sentirte como si fueras parte de un recorrido encaminado a forjar una dinastía del boxeo desde sus inicios y en este apartado, Undisputed marca la diferencia, toda vez que su modo carrera es profundo e incluye diversas curiosidades. Al momento de iniciar esta travesía, puedes elegir a una leyenda del boxeo existente o crear a tu personaje desde cero para ir progresando por diversas etapas de su vida.

De arranque, comenzarás a pelear en cantinas, para ir escalando en gimnasios, hasta llegar a la cúspide en los recintos más exclusivos y siendo miembro de las organizaciones de boxeo reconocidas formalmente. Del mismo modo, tendrás un equipo de preparadores físicos que te va a ir acompañando a lo largo de tu aventura y que podrás irlos sustituyendo mientras tengas más dinero y reputación. Conforme el tiempo avanza y dependiendo de los resultados en los enfrentamientos, ganarás atributos y experiencia para mejorar las habilidades de tu personaje, subirlo de nivel y asignarle la distribución de tus habilidades al más puro estilo de los juegos de rol. Al igual que otros simuladores deportivos, también tienes un apartado donde recibes correos electrónicos y mides el estatus de tu impacto mediático en redes sociales. La vestimenta la podrás pulimentar conforme progreses y tengas más dinero, pudiendo acceder a ropa de marcas como Adams Footwear, Cleto Reyes, Empire Pro Tape, Everlast y Rival, entre otras.

Tanto en la modalidad de carrera como en las otras vertientes jugables, cada uno de los boxeadores tiene seis condiciones principales que impactan en sus estadísticas y su desempeño. La vitalidad se centra en el número y la recurrencia de impactos que puedes recibir en la cabeza o en el cuerpo; la frecuencia cardíaca mide tu intensidad, por lo que mientras menos latidos por minuto registres, podrás tener las manos en alto por un mayor tiempo; la resistencia va en función de la cantidad de golpes que tu capacidad física te permite lanzar a tu oponente, teniendo en mente que cuando se agote, deberás alejarte del contrincante y regresar a tu esquina para recuperar la condición física. En lo respectivo a la fuerza, velocidad y defensa existen variados atributos que mejoran la combinación entre éstas. Para darnos una idea, al concluir cada pelea serás acreedor a un sistema de beneficios donde será viable realizar combinaciones como golpear diez por ciento más fuerte y tu esfuerzo físico será mayor en esa misma proporción.

En el momento en que busques comenzar con los enfrentamientos a lo largo de tu carrera profesional, tienes toda la libertad para negociar las peleas en las que serás partícipe, pudiendo establecer los términos del contrato y cuál será el monto de dinero que recibirás a cambio. Una vez concretado el encuentro, no podrás saltar al ring si tu personaje no ha entrenado lo suficiente o si no se mantiene en buena forma. Un apartado muy innovador es que deberás entrenar en dos vertientes, la de disminuir el peso y la de ganar masa muscular, por lo que será necesario encontrar el balance adecuado para que cumplas con ambos criterios según lo dictado en las reglas de la categoría en la que estés participando. Después de haber solventado todos los requisitos encaminados a afrontar tu siguiente batalla, tendrás la opción de realizar entrenamientos específicos como saltar la cuerda o pegarle al saco. Vale la pena destacar que todos estos entrenamientos son simulados y no son jugables.

Aunque la modalidad de hacer tu carrera profesional es el plato fuerte de Undisputed, siempre habrá la opción de entablar partidas rápidas tanto a nivel local como en línea, además de los desafíos semanales que son combates preestablecidos en diferentes niveles de dificultad que te darán puntos y experiencia según sea tu desempeño. Si optas por desafiar a otros gamers alrededor del planeta, tu tarjeta de récords se irá actualizando con estadísticas basadas en tus resultados. Un aspecto para tomar en consideración es lo dinámico del ritmo de juego, pues no será lo mismo si se enfrentan dos luchadores de clase ligera en comparación con los de peso pesado, pues cambiará la intensidad de los golpes y la agilidad de los participantes.

SÓLIDA EXPERIENCIA NO APTA PARA TODOS