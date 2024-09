Review – EA Sports FC 25

El Posicionamiento y permanencia de FC 25

Por segundo año consecutivo, EA Sports busca reforzar la marca de su tradicional simulador de fútbol soccer, derivado del cambio de nombre cuando expiró el contrato con la FIFA después de un lapso de 30 años de colaboración con el máximo organismo del balompié. La maniobra en cuestión le ha dado muy buenos resultados al desarrollador, permitiéndole ahorrar mucho dinero en la licencia oficial y la recepción del público en la entrega del año pasado fue extraordinaria, evidenciando que su base instalada de seguidores es fiel a este tipo de producto. Aunque en su primera etapa de transición, los cambios introducidos en FC 24 fueron muy ligeros, en esta ocasión, se ha apostado por un mayor lavado de cara, que no estará exento de polémica.

EA Sports FC 25 presenta novedades tanto a nivel jugable como en los apartados de configuración, dejando patente que quiere potenciar un esquema enfocado en las tácticas personalizadas para la gestión de cada equipo, del cual dedicaremos una sección más adelante en esta reseña para explicar todos sus pros y contras. Tanto la interfaz como los menús de selección siguen evolucionando hacia un enfoque más minimalista, es decir, desplegar la mayor cantidad de opciones en el menor número de pestañas o renglones sin perder la identidad del color distintivo de la imagen corporativa centrada en tonalidades verde y negro. Todo el despliegue de estadísticas a lo largo de los partidos no ha sufrido un reacondicionamiento drástico y sigue siendo posible disfrutar del análisis técnico como se vislumbra en las principales cadenas televisivas.

Para las repeticiones, existe una nueva cámara desde el punto de vista del jugador, por lo que será una de las principales novedades cuando anotas tu primer gol. En paralelo, los íconos que se despliegan arriba de cada futbolista para evidenciar sus habilidades como si son rápidos o con determinada habilidad para tirar desde lejos, por ejemplo, han sido trasladados con mayor énfasis a los porteros, permitiéndonos saber cuáles son los mejores atributos de cada guardameta. El apartado técnico sigue funcionando a la perfección y no se detectan cuelgues o problemas de procesamiento severos, mientras que el sonido es sobresaliente para resaltar los ruidos de la tribuna si se está utilizando audífonos, barra de sonido o sistema de teatro en casa. Esta reseña se realizó con un código de descarga para PlayStation 5 por lo que las funcionalidades del DualSense se explotan al máximo, emitiendo diversas tonalidades en las luces del control, además de sonidos relativos a meter goles, estrellar el balón en los postes o el silbido del árbitro.

Jugabilidad clásica con modificaciones



Como suele ser habitual en las entregas anuales de los videojuegos deportivos, EA Sports FC 25 no es la excepción y la movilidad de los jugadores se siente más fluida y con un mejor espectro de libertad. De igual modo, se han incorporado nuevas animaciones y las físicas han mejorado con mayor detalle, ya que, si el jugador está saltando o calentando, se percibe un movimiento más realista de las camisetas. Una de las principales novedades es que los porteros poseen ahora nuevas acciones, entre las que aparecen el movimiento manual para ser desplazados máximo dos pasos en cualquier dirección con un periodo de recuperación después de haber sido ejecutados. En segundo término, se han realizado ajustes a la posición de base y reubicación enfocada a regresar al guardameta cuando hayamos interactuado con él, teniendo una respuesta más amigable. Con lo que respecta a las interacciones a balón parado, no sufrieron modificación alguna y se dotó de un mayor número de animaciones a todos los cancerberos.

Persisten los tres tipos de estrategias defensivas tal y como en su antecesor. En la modalidad táctica, los jugadores se colocan esperando el balón y si se aprieta el botón de robo en el momento preciso, es posible despojar el esférico sin incurrir en falta. Para los más experimentados, la modalidad competitiva permite que nuestros defensores metan el cuerpo, mientras que, para los gamers de antaño, sigue estando presente la tradicional defensa legendaria, la cual sólo se mantiene para partidos que se hacen en modo offline, pero para cualquier duelo en línea no se podrá utilizar esta mecánica, sino que tendrás que adoptar alguna de las otras dos, mencionadas líneas arriba.

Una de las principales mejoras es que ahora es posible realizar faltas tácticas en los partidos, brindándonos mayor libertad para detener a los oponentes cuando existe un contragolpe. El árbitro reacciona en función de estos comportamientos y si has sido recurrente en infracciones que, aunque pudieran pasar inadvertidas, terminarán por sacarte la tarjeta amarilla. Del medio campo para arriba, están presentes nuevas fintas y regates, pero la suavidad con la que ahora se mueve cada jugador facilita hacer quiebres o maniobras manualmente, sin necesidad de apretar otro comando. Los cambios aplicados tanto al bloque defensivo como ofensivo facilitan la jugabilidad y dan un paso más para que la franquicia de EA Sports se acerqué paulatinamente a la libertad casi absoluta que brindaron los Pro Evolution Soccer, de la mano de Konami, en la era de los 32 y 128 bits.

Un pie del que cojea FC 25 es en la adopción de la función simulación en los partidos, misma que tiene la intención de generar condiciones estrictas en la cancha de juego con factores como una física realista, el impacto del viento y la velocidad al tener contacto el césped. Lamentablemente esta configuración no brinda una buena experiencia de juego ya que todo el equipo se vuelve lento y pareciera que el jugador que tú manejas va flotando en el espacio, pero los demás participantes sí lo hacen de la manera correcta. También tomará un tiempo acostumbrarse al comportamiento del balón cuando esta modalidad esté activada; seremos capaces de dar pases aéreos no tan largos cuando el aire sople en la dirección contraria a nosotros. Pese al puñado de ideas, es necesario que EA Sports siga invirtiendo una mayor cantidad de recursos para perfeccionar la simulación que tanto viene anhelando en las últimas décadas.

La táctica es la prioridad, pero…



Si bien en el apartado de los jugadores, la imagen oficial es el futbolista del Real Madrid, Jude Bellingham; en la zona táctica, Zinedine Zidane, quien fuera entrenador de los merengues consiguiendo tres Champions League consecutivas, es la cara visible para promover la importancia de los cambios más notorios de EA Sports FC 25 en torno a las alineaciones y a la gestión de estrategias, bajo la insignia de la tecnología FC IQ. En este rubro dedicamos bastante tiempo para poder explicar la mayoría de las diferencias con el título del año pasado. Las pestañas de selección para administrar las plantillas se han visto reducidas a sólo tres, pero el contenido gráfico deja mucho que desear, pues, aunque se trata de promover la accesibilidad en la interfaz del usuario, se repiten dos o tres veces los nombres o fotos de los futbolistas en un espacio muy reducido.

Otra desventaja palpable, cuando colocas el cursor arriba del futbolista, consiste en que ya no reluce el pentágono de atributos a primera vista, por lo que tienes que apretar un botón para visualizar las características de cada uno de ellos. Lo más drástico es que ha sido eliminada la función para poder mover a tu jugador libremente a cualquier posición, presionando el botón cuadro (o sustituto en otras plataformas) más el desplazamiento de la palanca. Ahora, la zona que recorrerá cada futbolista está en función de la estrategia que hayas configurado, pero no lo puedes ajustar con la simplicidad de antaño. Estas variaciones llaman mucho la atención porque son atributos configurables que se consideran por default en cualquier experiencia de simulación de fútbol en el sector del ocio digital.

Asimismo, desaparecieron las opciones para poder elegir de manera simple la alineación que deseas y es necesario realizar todas las adecuaciones configurando la estrategia. En FC 24 era muy fácil poder seleccionar o cambiar la formación sin tener que incursionar en la selección de tácticas. Por lo tanto, puedes configurar una estrategia con mucho mayor detalle en la edición de FC 25 que va desde ajustar la distribución de futbolistas, el tipo de coordinación que tendrán y escenarios predeterminados como defensivo, balanceado, ofensivo y contragolpe, por mencionar algunos, que pueden ser grabados para que los selecciones en cada partido de acuerdo con la situación que estés enfrentando.

Un punto en contra severo es que las estrategias no se pueden establecer de manera independiente en una partida local. Por ejemplo, si un jugador está haciendo sustituciones y otro desea empezar a configurar su sistema táctico, no es posible, ya que los dos deben de estar en el mismo menú. Esto es un gran paso para atrás porque no ocurría en el juego del año anterior y genera impaciencia cuando un usuario sí desea hacer modificaciones, pero el otro solamente quiere iniciar una partida rápida sin tener que adentrarse tanto al nuevo sistema implementado por los desarrolladores.

Por cada alineación que hayas creado se genera un código, al más estilo del password de los años 90s, permitiendo que los videojugadores alrededor del planeta compartan ese conjunto de caracteres para exportar o importar alineaciones. Una vez que comienza el encuentro futbolístico, ya no es posible seleccionar con la cruceta si quieres que tu equipo juegue de cierto modo de manera sencilla, pues ya lo has configurado previamente y deberás de utilizar esa nueva funcionalidad. EA Sports está tan interesada en promover el apartado táctico, que cuando vas perdiendo un partido y recibes gol en contra, el sistema emite un mensaje de sugerencia que te insta a realizar ajustes en la táctica y estrategia que configuraste previamente.

En resumen, la funcionalidad de FC IQ se centra en tres ejes básicos: 1) los roles de cómo se va a comportar cada futbolista cuando no tiene el balón, 2) los sistemas de gestión de equipos usados por los estrategas de la élite en la vida real para simular un comportamiento adaptado a la esencia de cada equipo en sus respectivas ligas, además de 3) las tácticas inteligentes que son meramente la recomendación que te hace la inteligencia artificial para que vayas aprendiendo el alcance de esta nueva tecnología. Vale la pena resaltar que dentro de los ajustes que realices en esta amplia gestión de estrategia, los patrones tanto a nivel individual como grupal serán diferentes, teniendo su respectivas ventajas y desventajas.

Evolución de los modos de juego



La mayoría de los modos de juego presentes en la edición del año pasado, están disponibles en EA Sports FC 25, salvo algunas excepciones, por lo que nos centraremos en lo más destacado. Se ha incorporado la modalidad Rush, donde es posible realizar partidas de 5 vs 5 en un campo de juego con pasto, pero con medidas reducidas al más puro estilo de la Kings League, impulsada por el exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué. Tanto las vertientes del Ultimate Team como la carrera de entrenador son compatibles con Rush, lo cual generará una nueva experiencia de juego para quienes busquen alejarse por un momento de los tradicionales encuentros de simulación. Para los fanáticos de Volta, existen malas noticias, pues ha desaparecido por completo a causa de que jamás logró posicionarse como uno de los aspectos estrellas del juego, pese a su similitud con FIFA Street y al sinfín de oportunidades que EA Sports le dio para intentarlo posicionar en el mercado. El panorama no es tan negro, tomando en consideración que Volta fue sustituido por juegos 3 vs 3, también en canchas urbanas, donde los enfrentamientos serán con porterías mucho más reducidas y sin guardametas.

El Ultimate Team seguirá ofreciendo cientos de horas de diversión gracias a los famosos sobres de cartas que se pueden adquirir a través de los puntos que adquieres mientras progresas o comprándolos con dinero real. Al igual que la edición anterior, puedes realizar equipos mixtos con hombres y mujeres. La sección de Division Rivals ha recibido modificaciones, ya que ahora obtienes tres puntos por victoria y uno por empate, tal y como sucede en la vida real. No obstante, ha generado bastante polémica que los criterios para clasificarse en las finales semanales de FUT Champions, ahora son mucho más estrictos, pues es necesario ganar tres de cinco partidos para conseguir tu objetivo. En lo referente al modo carrera, se han adicionado más opciones de avatares, la inclusión de redes sociales, nuevos orígenes para los futbolistas, resaltando la presencia de diversas leyendas del fútbol como Andrea Pirlo, David Beckham y Ronaldo, además de novedades como Gareth Bale, Gianluigi Buffon, y Lilian Thuram, por mencionar algunos. En otro orden de ideas, el fútbol femenino ha llegado al modo carrera en las ligas europeas y en la National Women’s Soccer League (NWSL).

Poco amor por los equipos no licenciados



En esta ocasión están presentes alrededor de 44 ligas y/o torneos, entre las que figuran la UEFA Champions League, Europa League, Europa Conference League y la Women’s Champions League, con sus respectivos nuevos formatos, de competición, así como CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana y CONMEBOL Recopa, sin olvidarse de las principales ligas de primera, segunda y en algunos casos, tercera división de diversos países del mundo. Como es tradición desde hace un par de años, la Liga MX no aparece por el convenio de exclusividad con Konami para que sean parte de la familia de eFootball. En el fútbol italiano ha vuelto la licencia del Napoli y Roma, pero se han ido el Milán y el Inter de Milán, por lo que han pasado a ser equipos genéricos, a los que EA Sports no ha dotado de ninguna referencia como lo hace Konami. Los uniformes son totalmente aburridos y no tienen identidad alguna con los colores característicos de cada escuadra. En el apartado de los estadios, también se han eliminado los relativos a los conjuntos citados, mientras que sigue sin aparecer el Spotify Camp Nou, pese a que el club Barcelona sí lo hace.

Limitaciones entre generaciones



EA Sports FC 25 está disponible en todas las plataformas, pero conforme avanza el tiempo pueden existir diferencias entre generaciones que vale la pena tener en mente. La versiones de PS5 y Xbox Series X|S están sustentadas con la tecnología HyperMotion V y la AI Mimic, para recrear los movimientos corporales de 1,800 futbolistas (500 más que en FC 24). Asimismo, se han agregado mejoras en los regates para tener un ángulo de movilidad más amplio y ahora es posible almacenar hasta nueve espacios disponibles en el banquillo de suplentes, dependiendo de los criterios de la competición en la que estés participando. Existe también la herramienta Highlighter centrada en poder crear contenido personalizado para las repeticiones, ya sea con diferentes tomas con cámaras 360° o de dron, además de que puedes aplicar diversos filtros.

Para quienes adopten el juego en PS4 o Xbox One, todos los modos de carrera están disponibles, incluyendo las licencias, estadios, banda sonora, además de los regates y las celebraciones. Al momento de comprar el producto para estos sistemas, el mismo es totalmente escalable sin costo adicional, por lo que, si en un futuro das el salto de generación, podrás gozar de las nuevas funcionalidades descritas anteriormente. En paralelo, los FC Points pueden migrarse de un año para el otro, mientras que el juego en línea cruzado únicamente se logra entre consolas de generación similar. Respecto a Nintendo Switch, ya no se trata de una versión legacy y es un juego totalmente nuevo, con la desventaja de que no tiene las características de PlayStation 5 y Xbox Series X|S y no goza de ninguna opción de juego cruzado.

Diversión no exenta de críticas



EA Sports FC 25 es un producto robusto que mejora algunos aspectos de su antecesor, pero también ha eliminado algunos otros como un sistema de configuración más accesible antes de los partidos, por terminar potenciando una nueva tecnología enfocada en la gestión de estrategias, lo cual no va a sentar muy bien a todo el tipo de usuarios. Sin duda alguna, el público más experimentado y dedicado podrá invertirle bastante tiempo a esta vertiente, pero la comunidad casual podría sentirse un poco rebasada por esta situación, aunque conviene destacar que el aprender sobre cómo administrar el nuevo sistema de tácticas, es relativamente sencillo.

Desafortunadamente, cuando aprendes a gestionar las tácticas, no existe un equilibrio y siempre sacarás ventaja si juegas al contragolpe. No hay que descartar la posibilidad de que las críticas asociadas al modo de las estrategias sean corregidas con actualizaciones posteriores. La incorporación del modo Rush sin duda alguna, es una de las mejores decisiones por las que ha apostado EA Sports, tratándose de una modalidad que trae un aire fresco cuando buscas alejarte de los enfrentamientos tradicionales. El criterio para evaluar si debes o no adquirirlo, va en función de tu afición por la saga, ya que, si buscas las mayores novedades, es una compra obligada que traerá consigo cientos de horas de diversión, pero si tu perfil no es de ese tipo, podrías esperar un poco más con la versión anterior.