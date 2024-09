Se revela DLC para Blasphemous 2

El año pasado se puso a la venta Blasphemous 2, juego que trae la jugabilidad tipo Souls pero en una orientación 2D, lo cual ha hecho que muchos jugadores le dieran su visto bueno, no solo por el tema de la dificultad sino también por la cuestión de historia y detalles de ese mundo. Y a pesar de que esta segunda aventura es bastante sólida, no iba a faltar quien le pidiera The Game Kitchen más contenido, y el día de hoy parece que estas peticiones han sido escuchadas de forma clara.

La editorial Team17 ha anunciado el lanzamiento de contenido descargable de pago para el juego, titulado Mea Culpa, que estará disponible a partir del 31 de octubre. El precio será de 11,99 dólares con un 20% de descuento durante las primeras dos semanas. Junto con este DLC, se lanzará también la actualización gratuita “True Torment”, que ofrecerá nuevos desafíos y mejoras.

Aquí su tráiler:

La expansión Mea Culpa se centrará en la legendaria espada perdida utilizada por El Penitente en el primer juego, e incluirá nuevas zonas, jefes, habilidades y un final alternativo. Los jugadores podrán explorar nuevos territorios y enfrentar poderosos enemigos mientras descubren un nuevo arco narrativo que promete ampliar aún más el universo de Blasphemous.

Por su parte, la actualización gratuita True Torment incluirá el tan esperado modo New Game Plus, además de nuevas conexiones entre zonas, enemigos adicionales, habilidades inéditas y mejoras en la accesibilidad. Esta actualización también ampliará zonas existentes como el Coro de Espinas y la Basílica de las Caras Antiguas, ofreciendo nuevos desafíos a los jugadores.

Finalmente, se ha revelado que The Game Kitchen está trabajando en un nuevo proyecto, un título estilo tácticas que ya cuenta con su primer avance.

Recuerda que Blasphemous 2 está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Vía: Gematsu

Nota del autor: Muchos fanáticos podrán desempolvar la versión que compraron para volver por nuevos jefes, entornos y más desafíos en este mundo lleno de lore.