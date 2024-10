Franquicia de Pixar tendría su propio live action

Estamos ante una época en la cual Disney se ha obsesionado por sacar live actions de sus más grandes éxitos, pero cuando salga Cenicienta básicamente todos ellos se le habrían terminado, dado que también se encuentra en producción, uno dedicado a la franquicia de Moana. Sin embargo, lo que no se tenía en mente, es que también son los dueños de Pixar, por lo cual ya se empezó a decir que el paso a seguir es recrear las cintas de animación en 3D pero ahora con personas reales.

En una reciente entrevista , Kelly Macdonald, quien dio vida a la princesa Mérida en la película Brave, compartió sus pensamientos sobre la posibilidad de una secuela o un remake en acción real. La actriz expresó que, aunque recuerda con cariño su experiencia al prestar su voz al icónico personaje, no había considerado la idea de segundas partes. “No se me había ocurrido”, comentó, destacando que fue increíble formar parte del selecto grupo de princesas de Disney, aunque no cree que podría interpretar a la chica en una versión real debido a su edad.

Macdonald también habló sobre su próximo proyecto, The Radleys, una comedia negra sobre una familia de vampiros. Curiosamente, mencionó que, de todas las películas en las que ha trabajado, podría ser un título que merecería una secuela más que Brave. “Creo que sería interesante ver una secuela de The Radleys… tal vez porque esta vez me gustaría tener algunos colmillos”, bromeó la actriz.

Lanzada en 2012, Brave se ganó un lugar especial tanto en la crítica como en el público. La historia de Mérida, la primera princesa escocesa de Disney, sigue siendo valorada por su enfoque en la independencia y valentía. La película mostró cómo la protagonista debía salvar a su madre, convertida en oso por una maldición, mientras luchaba contra las expectativas tradicionales de su reino. A pesar de su popularidad, Pixar no ha mostrado interés en continuar la historia.

La película fue un éxito en taquilla, recaudando 554,6 millones de dólares a nivel mundial, más del triple de su presupuesto de 185 millones. Además, mantiene un 79% de calificación en Rotten Tomatoes, lo que la coloca entre las películas más apreciadas de Pixar. Sin embargo, a pesar de estos logros, parece que por ahora el arco de Mérida ha llegado a su fin, al menos en el cine animado.

Nota del autor: Sería buena idea darle un segundo aire a Brave, dado que la película es entretenida. Sin embargo, la secuela es lo que más sentido tiene.