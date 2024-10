Nintendo anuncia Alarmo, su nuevo hardware

Mientras todos esperamos noticias sobre el sucesor del Switch, Nintendo se ha dado a la tarea de anunciar un nuevo hardware de forma inesperada el día de hoy. Sin embargo, esta no es una consola, sino un despertador. Así es, la Gran N sigue incursionando en el mundo de la salud, y ahora desea que todos nos despertemos a tiempo.

Por medio de un nuevo video se ha presentado el Nintendo Sound Clock: Alarmo. Este es un despertador digital, el cual contará con un elemento de interactividad, el cual hará que despertarse temprano no sea tan pesado. El hardware ya está disponible para los usuarios de Nintendo Switch Online en My Nintendo Store en Estados Unidos y Canadá por solo $99.99 dólares. El resto de los interesados podrán adquirir este producto a principios del 2025. Esta es la descripción de Alarmo:

“Por la mañana, experimentarás sonidos y música envolventes de la escena que hayas elegido. Levántate con los sonidos del Reino Champiñón con Mario y sus amigos, comienza la aventura del día con Link y la Princesa Zelda o empieza de cero con los Inklings de Splatoon 3. ¡Y esas son solo algunas de las experiencias con las que puedes despertarte! Eso no es todo: también puedes consultar los registros para ver cuánto te mueves mientras duermes, configurar un timbre cada hora con el tema del título que hayas elegido y cambiar entre los modos Constante o Suave para tu alarma matutina. En el modo Constante, la alarma se volverá gradualmente más intensa cuanto más tiempo permanezcas en la cama, mientras que el modo Suave ofrece un nivel de intensidad más constante. También existe el modo Botón para una experiencia de despertador más tradicional y táctil de ‘presionar el botón de repetición’. Incluso puedes usar sonidos para dormir para relajarte con música y sonidos relajantes a la hora de dormir establecida”.

Alarmo cuenta con tecnología de sensor de movimiento, la cual permite, por ejemplo, posponer la alarma al moverte, y detenerla al levantarte de la cama. De igual forma, puedes elegir entre 35 escenas inspiradas en títulos como Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 y Ring Fit Adventure, con una actualización de Mario Kart 8 Deluxe y Animal Crossing: New Horizons planeada para el futuro.

La forma en la que funciona Alarmo es muy sencilla. Antes de dormir seleccionas una hora para despertar y un tema a tu gusto. Cuando llegue la hora marcada, sonidos tranquilos comenzarán a aumentar poco a poco hasta que despiertes. En dado caso de que pases más tiempo del debido en la cama, el ruido se volverá más fuerte, hasta que Bowser te obligue a levantarte y apagar Alarmo.

Es importante señalar que Alarmo solo es compatible con camas gemelas o king size, por lo que no funcionará con una individual. De igual forma, Alarmo debe colocarse mirando hacia el centro de la cama, al alcance de la mano y a no más de veinte centímetros por encima de la persona que duerme. Junto a esto, puedes usar el modo de botones para obtener la mejor experiencia posible cuando hay otra persona en la misma cama. Por último, Nintendo ha dejado en claro que este hardware no compartirá información privada a la Gran N, para que puedas dormir tranquilamente.

Recuerda, Alarmo ya está a la venta para usuarios del Nintendo Switch Online a $99.99 dólares, y estará disponible para el resto de los interesados hasta principios del 2025. En temas relacionados, Arabia Saudita vuelve a invertir en Nintendo. De igual forma, una nueva actualización llega al Switch.

Nota del Autor:

Siempre podemos contar con que Nintendo nos sorprenda de alguna u otra forma. Alarmo es algo que nadie veía venir, y ahora se convertirá en producto que muchos fans van a querer. Siempre es interesante ver cómo es que la Gran N se adentra más y más en los productos de la vida cotidiana y salud, dejando en claro que la compañía no se olvida de sus raíces.

Vía: Nintendo