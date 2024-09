Review – Persona 3 Reload: Episode Aigis

¿Qué sucede después del final?

Si bien el DLC es algo que asociamos con las últimas generaciones de consolas, en donde las compañías aprovechan las ventajas que proporciona el internet para entregarle al público algún tipo de expansión por medio de pases de temporada o actualizaciones gratuitas, la idea de agregar más contenido a un juego no es algo reciente. En su momento, múltiples estudios optaban por relanzar cierto título con una serie de mejoras, así como un agregado completamente original. Dentro de esta lista, el nombre de Atlus resalta inmediatamente. Durante la época del PlayStation 2, cada una de las experiencias desarrolladas por el estudio japonés, eventualmente, obtenían una versión mejorada que le dio a los jugadores la oportunidad de disfrutar de un final adicional, personajes extra o, en el caso de Persona 3, gozar de un epílogo.

A principios de año, Atlus y P-Studio nos entregaron Persona 3 Reload, un remake del clásico de PlayStation 2, el cual fue recibido de manera positiva por parte de muchas personas, y convirtió a más de uno en fan de la serie, y del cual puedes conocer más en nuestra reseña aquí. Sin embargo, los fans del título original notaron la ausencia de dos elementos en particular. El primero de estos fue la opción de jugar con la protagonista, algo que hasta el día de hoy se mantiene como una exclusiva de Persona 3 Portable. El segundo punto, y el más notorio, fue The Answer, un epílogo que nos muestra al equipo de SEES después de los eventos de la historia principal. Afortunadamente, el plan de la compañía japonesa siempre fue entregar este contenido en forma de DLC, algo que por fin está en nuestras manos.

Después de meses de espera, Persona 3 Reload: Episode Aigis ha llegado. En su momento, el agregado original de Persona 3 FES fue bastante controversial, y hasta el día de hoy sigue siendo un tema de conversación entre todos los fans de este título. Con este DLC, no solo esta charla seguramente revivirá, sino que un nuevo grupo de fans tendrán la oportunidad de experimentar la aventura protagonizada por Aigis. ¿Es Persona 3 Reload: Episode Aigis el DLC que todos han estado esperando? ¿El remake cambia algo sustancial en comparación con el lanzamiento original? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Aigis toma el escenario principal

Al tratarse de un epílogo, The Answer se desarrolla después de los eventos del título original, algo que no solo deja en claro que tienes que haber llegado a los créditos finales, sino que una de las mayores dudas de esta conclusión por fin tiene una respuesta clara. De esta forma, esta sección de la reseña contará con un par de spoilers sobre la experiencia base, pero los puntos importantes de este contenido no serán mencionados. Esto es inevitable, pero también permite que la historia evolucione de una forma natural, y dar la oportunidad de conocer un poco más sobre los personajes con los que seguramente muchos están encariñados.

Tras derrotar a Nyx, y encontrar el significado de su vida, el protagonista de Persona 3: Reload muere de una forma pacífica en los brazos de Aigis. Este suceso afectó severamente a los miembros de SEES, al grado de que poco a poco se están distanciando. Un mes después de este evento, el 31 de marzo, el grupo se reúne para despedirse del dormitorio y de la vida que tenían antes. Sin embargo, en cuanto dan las 12:00 de la noche, el tiempo se detiene por completo, y en lugar de avanzar, los protagonistas son atrapados en el edificio, sin una clara escapatoria. Por si fuera poco, Metis, un misterioso robot ataca al grupo, argumentando que está tratando de salvar a Aigis, su hermana. De esta forma, la agrupación tendrá que adentrarse a un nuevo calabozo, conocido como el Abyss of Time, con el objetivo de encontrar la forma de regresar a la normalidad y, en el proceso, enfrentarse al trauma que cada uno aún posee.

Como epílogo, Persona 3 Reload: Episode Aigis toma una dirección extraña con sus personajes. Si bien la idea de explorar la forma en la que cada uno reacciona a la muerte del protagonista, y cómo es que este evento los separa, es interesante, el juego fuerza en múltiples sentidos un conflicto innecesario. Durante la primera mitad del DLC, cada uno de los miembros de SEES revive su pasado, específicamente los momentos antes de despertar sus Personas. Sin embargo, estas secciones son redundantes, puesto que en la experiencia principal somos testigos de cómo es que cada uno atraviesa su propio arco, superan sus traumas, y evolucionan. Esta parte de la expansión puede ser interesante para los fans, pero no ofrece algo sustancial que afecte la forma en la que el jugador ve a Ken Amada, Mitsuru Kirijo, y al resto.

Por un lado, el hecho de que cada uno acepté su pasado nos muestra que la mayoría de los personajes están en una posición mental bastante saludable, lo cual es una perspectiva madura que en ningún momento rompe con lo establecido en el juego principal. Sin embargo, la falta de un conflicto fuerte durante las primeras horas hace que la experiencia llegue a ser tediosa en estos momentos. Claro, hay un misterio constante sobre una sospechosa sombra que recorre los pasillos del Abyss of Time, mientras que personas como Aigis, Metis y, sobre todo, Yukari claramente aún tienen muchos problemas que necesitan solucionar. Estos puntos son muy interesantes, pero no toman un gran peso hasta los últimos momentos de la aventura.

Esto resulta en más de 15 horas de juego en donde no hay mucho que valga la pena rescatar. Afortundamente, constantemente hay pequeñas conversaciones entre los miembros de SEES, las cuales son carismáticas y nos demuestran que, pese a que estaban por romper relación entre ellos, genuinamente son un grupo que desea estar junto. Una vez que la segunda mitad de la aventura entra en acción, las cosas se vuelven más interesantes, aunque sus ideas no están bien ejecutadas. El conflicto final entre el grupo es algo que funciona dentro del contexto que nos presenta el DLC, pero rompe con muchos de los elementos ya establecidos en la experiencia principal, al grado de que esta sección puede llegar a ser molesta para muchos fans.

En Persona 3: Reload, el protagonista trata de encontrar el significado de su vida. Gracias a los vínculos que crea con los miembros de SEES y el resto de sus amigos dentro y fuera de la escuela, su objetivo se cumple. Una de las razones por la cuales la historia de este título es tan efectiva, es por lo bien que entiende su mundo absurdo, y la forma en la que el jugador puede apreciar la vida desde una nueva perspectiva. The Answer tiene la complicada tarea de hacer lo mismo con el resto del equipo sin las mismas herramientas. Si bien esto funciona con personajes como Yukari y Aigis, quienes claramente tienen problemas para enfrentarse al futuro, gran parte del elenco ya pasó por esto en una escalada menor durante la experiencia principal. De esta forma, mucho del contenido es redundante. Amada hizo paces con Aragaki, y encontró su razón para vivir, por lo que revivir la noche en que despertó a su Persona no tiene el impacto que probablemente los desarrolladores personaron.

Algo que no ayuda a la experiencia, es el hecho de que el DLC está limitado solo a los miembros de SEES. Debido a que el tiempo se detuvo, es imposible interactuar con otros estudiantes o habitantes de la ciudad. Pese a que Aigis es la protagonista, y el remake agrega múltiples secuencias en conjunto con el resto del elenco, no se forma un vínculo importante entre ellos. Esto es especialmente lamentable en el remake. La expansión cuenta con una serie de momentos opcionales que nos muestran conversaciones carismáticas, pero no tienen el tono que encontramos en el resto de la experiencia.

En el juego base, ver al protagonista tener citas, comer tanta comida como pueda y en general disfrutar de su adolescencia podía verse como algo que rompe con la seriedad que encontramos en la trama principal, pero va de la mano con el tema de la experiencia, por lo que al final del día no contradice a la narrativa. Este no es el caso con estas pequeñas interacciones de The Answer, en donde ver a Aigis y Amada jugar Asteroids no solo está en contra de la seriedad de la situación en la que se encuentran, sino que no crea un vínculo entre ellos, y en ningún momento ayuda a la protagonista a encontrar su nueva razón de vivir. Esto se reduce a una forma de reintroducir mecánicas importantes del gameplay de una forma torpe.

Al final del día, Persona 3 Reload: Episode Aigis sigue siendo tan controversial hoy en día como lo fue en su momento. Si bien un mejor guion y las increíbles actuaciones de cada actor hacen que el DLC sea mucho más entretenido en comparación con la versión original en FES, el trabajo que vimos en 2007 sigue aquí. Las ideas son interesantes, y la forma en la que cada uno de los personajes reacciona a sus traumas del pasado nos muestra una nueva faceta de los miembros de SEES. Sin embargo, la forma en la que su historia es ejecutada es torpe, con momentos que fuerzan un conflicto de la forma menos natural posible, y una resolución que claramente pudo ser mejor, incluso cuando todo acaba de una forma positiva para nuestros héroes.

Menos y más

Al tratarse de un DLC, Persona 3 Reload: Episode Aigis toma todos los elementos del juego base, y expande sus apartados al incluir un nuevo personaje, y un calabozo adicional. Sin embargo, debido a su historia, muchas de las locaciones que encontramos en la experiencia base no están presentes o son reducidas de forma sustancial. Afortunadamente, todas las novedades son impresionantes, y le proporcionan una identidad única a la experiencia.

Si bien es cierto que Persona 3 Reload: Episode Aigis reutiliza muchos lugares y diseños que encontramos en el título base, el DLC aún tiene un par de novedades atractivas. Notablemente, la expansión introduce un nuevo personaje. Metis es la hermana de Aigis, por lo que posee un diseño robótico similar al de la protagonista. Sin embargo, su traje es completamente negro, con una máscara roja como complemento, lo cual va más allá de cómo se ve, puesto que tiene un peso narrativo una vez que llega su momento de brillar en la historia. Junto a esto, Aigis también ha gozado de un rediseño, el cual la aleja de su estilo humanoide, pero incluso con sus ampliaciones industriales, su estilo se conserva y es una forma visual de representar la brecha que ella siente con el resto de los miembros de SEES.

Mientras que en el juego principal visitamos Tartarus, una espiral interminable que va al cielo, en Persona 3 Reload: Episode Aigis recorremos el Abyss of Time, un sótano inmenso que nos pide bajar hasta las profundidades. Las secciones del calabozo cuentan con un diseño llamativo. En lugar de volver a utilizar todo lo que encontramos en la experiencia original, el DLC nos presenta habitaciones con ideas interesantes, como un laboratorio, cuartos que bien podrían formar parte de las entrañas de un monstruo, un palacio y mucho más. Sin embargo, esta locación solo cuenta con un par de escenarios originales, los cuales se rehúsan de forma constante cada ocho o 10 niveles. Esta era la oportunidad perfecta para crear nuevos pisos que fueran capaces de expandir este apartado de forma sustancial. Sin embargo, esto no sucede.

El Abyss of Time tiene puntos positivos que logran diferenciar este calabozo del Tartarus, pero claramente había espacio para expandir este apartado. Considerando que solo hay cinco diseños únicos, la repetición elimina la sensación de progresión que sí está presente en la experiencia principal, algo que el remake pudo corregir. Junto a esto, el DLC restringe el acceso a muchas de las locaciones de Tatsumi Port Island, puesto que solo podemos visitar el Dormitorio y el centro comercial de Paulownia, los cuales también limitan varias áreas, como el techo y el club de noche.

Junto a esto, los menús también han sido rediseñados. Aunque aún encontramos una interfaz que encuentra el punto medio perfecto entre el trabajo que se logró con Persona 5 y la identidad del título original de PlayStation 2, en esta ocasión el protagonista es sustituido por siluetas de Aigis, las cuales se complementan de manera perfecta con la experiencia base. Lo mejor de todo, es que estos cambios, aunque pequeños, siguen funcionando con la paleta de colores azul.

Si bien es algo lamentable que el DLC no expande locaciones importantes de la experiencia principal, Persona 3 Reload: Episode Aigis no solamente sigue ofreciendo un apartado visual de primer nivel gracias al trabajo que ya nos presentó P-Studio, sino que también brilla gracias a sus elementos únicos. Aigis y Metis se complementan a la perfección, y el diseño de cada una también es una forma visual de representar sus papeles en la historia. Por su parte, los cuartos del Abyss of Time, aunque son pocos, lucen impresionantes, y seguramente llamarán la atención de más de una persona.

Complemento

Similar a su presentación visual, el apartado sonoro de Persona 3 Reload: Episode Aigis se encarga de expandir y reducir algunos de sus elementos. El soundtrack, en su mayoría, sigue ofreciendo las mismas composiciones, aunque hay nuevas canciones que complementan a la perfección el trabajo que se hizo originalmente. Por su parte, la historia permite que la mayoría de los actores principales tengan la oportunidad de explorar otra faceta de sus papeles, aunque el elenco secundario ha sido eliminado por completo.

Debido a su naturaleza, Persona 3 Reload: Episode Aigis cuenta con una atmósfera mucho más lúgubre y deprimente, en donde composiciones como After Break son usadas solo para un par de momentos opcionales, eliminado por completo la sensación de vivir los días de un típico estudiante japonés. En este apartado, destaca Don’t, canción que no solo funciona como un complemento rítmico de It’s Going Down Now, sino que puede verse como un segundo verso en donde Lotus Juice y Azumi Takahashi continúan con el trabajo que escuchamos a principios de año, e incluso su letra refleja el conflicto durante la segunda mitad de la historia. Junto a esto, la nueva composición de Memories of You, aunque cuenta con un estilo similar, nos ofrece una perspectiva diferente de una forma sutil.

Por su parte, las actuaciones de voz una vez más son increíbles. Sin embargo, y tomando en consideración la historia del DLC, no todos los involucrados tienen la oportunidad de brillar. Zeno Robinson y Justine Lee, quienes le dieron vida a Junpei y Amada, hicieron un trabajo espectacular en el juego base, pero la expansión no les da el suficiente material para que su talento salga a relucir. Afortunadamente, pasó lo contrario con Heather Gonzalez, Dawn M. Bennett y Lizzie Freeman, encargadas de Yukari, Aigis y Metis, quienes sobresalen en la segunda mitad de la historia al entregarnos actuaciones emotivas que logran capturar a la perfección la situación en la que se encuentran.

Claro, es algo lamentable que parte del elenco principal no tenga la misma atención, pero sus participaciones siguen siendo espectaculares. Notablemente, la agresividad que presenta Akihiko al principio, y la forma en la que Metis se expresa ante Aigis, son elementos que reflejan el gran talento de todos los involucrados, e incluso cuando sus momentos brillantes son pequeños, cada uno logra dejar un gran impacto. Por su parte, el soundtrack es fenomenal, y las nuevas composiciones se complementan a la perfección con el trabajo original, y el leitmotiv se utiliza de nuevas formas para expandir el ya de por sí espectacular apartado sonoro.

Persona incompleto

Persona 3 Reload: Episode Aigis mantiene intacto el sistema de combate RPG por turnos que encontramos en el juego base, pero el elemento social y la administración de tiempo, dos aspectos que son clave para la experiencia de cualquier Persona, son eliminados por completo de la experiencia. Esto significa que el DLC es 100% combate, algo que llega a funcionar, pero que en ningún momento es tan efectivo como muchos desean. No hay un solo descanso, por lo que siempre estás haciendo lo mismo una y otra vez, algo que puede ser tedioso para más de una persona.

Gracias a que Aigis es la protagonista, ella obtiene el poder de usar múltiples Personas al mismo tiempo, por lo que no hay un cambio sustancial a la forma en la que el sistema de combate funciona. Lo interesante, es que el DLC ofrece una selección de personajes diferentes al princpio. De esta forma, Korumaro y Amada pueden ser usados inmediatamente, algo que el juego toma en consideración, ya que la combinación de enemigos es mucho más retadora desde el inicio. Eventualmente, todos los miembros de SEES vuelven a estar disponibles, y las opciones de Personas crecen rápidamente, por lo que puedes retomar tu combinación del juego principal, pero al menos las primeras horas se caracterizan por la experimentación, algo que va de la mano con el sistema de combate de la serie.

Junto a esto, el DLC es mucho más difícil. El juego toma en consideración el hecho de que ya acabaste la historia principal, por lo que no tiene miedo de ofrecer un mayor reto por medio de combinaciones de enemigos con resistencias y debilidades que se complementan. Las batallas contra jefes hacen un gran uso de esto, puesto que son muy comunes las sombras que no poseen algún detrimento elemental o constantemente hacen uso de habilidades que afectan las capacidades de cada miembro del equipo. Si eres descuidado, fácilmente puedes ver la pantalla de Game Over constantemente. Es un desafío más elevado que es bienvenido, aunque probablemente sea algo brutal para aquellos que no han jugado Persona 3: Reload desde su lanzamiento a inicios de año.

Metis, por su parte, no encaja con un perfil específico, sino que sus habilidades ofrecen una buena cobertura, algo que la posiciona como un personaje importante, capaz de ofrecer soporte y causar daño. Es una gran alternativa que es esencial durante las primeras horas de juego y, si decides quedarte con ella por el resto de la aventura, se convertirá en un miembro clave de tu equipo capaz de ayudar en cualquier momento sin importar la estrategia que tengas en mente.

Junto a esto, es importante mencionar que los personajes no comienzan con todas sus habilidades. Gracias a que se accede al DLC por medio de otro menú, los miembros de SEES inician en el nivel 25, esto sin importar si llegaste al nivel 100 en la experiencia principal. Afortunadamente, antes de que llegues al punto medio, todos sus poderes únicos regresarán y, gracias a que la expansión dura un tercio del título base, rápidamente subes de nivel.

Lamentablemente, eso es todo lo que ofrece Persona 3 Reload: Episode Aigis en cuanto al sistema de combate. Claro, hay detalles notorios, como la forma en la que Aigis ataca a las sombras antes de cada combate, o el hecho de que el compendio te da acceso a una buena selección de Personas desde el principio, algo que no estaba presente en Persona 3 FES, pero en general no hay un cambio importante. Aigis toma el papel del protagonista y, por lo tanto, todas sus habilidades ahora están en ella, y eso implica su Theurgy y movimientos.

The Answer elimina el elemento social y las actividades que consumen tiempo. Esto quiere decir que todo lo que haces es pelear, y la progresión de los personajes, algo que estaba ligado directamente con las interacciones que tenías con ellos, ahora sucede cuando historia lo dicta, y solo un par de características adicionales se desbloquean al participar en pequeñas conversaciones que no tienen un gran peso. Esto hace que la experiencia llegue a ser repetitiva.

Por un lado, el combate en Persona 3 Reload: Episode Aigis es lo suficientemente fuerte para atrapar al jugar por las casi 30 horas que toma llegar a los créditos del DLC, pero el ritmo de cada persona será muy diferente. En lugar de tener sesiones largas, es probable que muchos opten por experimentar la expansión en dosis pequeñas. Es muy notorio el peso que tienen las interacciones sociales en los juegos de Persona. Sin ellas, la experiencia no es tan interesante, y The Answer es un claro ejemplo de lo sencillo que todo esto se puede llegar a sentir.

Una tarea imposible

Persona 3: Reload es uno de los mejores juegos del año. Si Episode Aigis hubiera formado parte del paquete que vimos a principios del 2024, muchos de los pormenores del DLC no serían tan pesados, pero al venderse por separado, es muy fácil ver los problemas que el epílogo nos presenta, aun con todo lo bueno que aquí encontramos. La historia comienza con el pie derecho. Introduce un buen misterio y le da la oportunidad a los personajes de enfrentar su pasado para encarar al futuro. Sin embargo, gran parte del conflicto es forzado, innecesario y no aporta algo sustancial. Hay momentos en donde este no es el caso, pero gran parte de la experiencia es redundante.

Aunque el apartado sonoro y visual son más pequeños en escala, siguen ofreciendo mucha calidad. Los agregados como Metis, el Abyss of Time y las nuevas canciones complementan de maravilla la experiencia principal, y ofrecen una expansión importante que funcionan de gran forma con la historia que el DLC nos presenta, así como el conflicto al que se enfrenta cada personaje. Si bien es cierto que me hubiera gustado ver mucho más, y el remake tenía el potencial de hacer esto posible, todo lo que está aquí es de primer nivel.

El reducir el gameplay de Persona 3: Reload a solo el sistema de combate es algo que funciona al tomar en consideración la duración de la expansión, pero la falta de un apartado social y las actividades adicionales afectan el ritmo de la experiencia, al grado de que muchos pueden llegar a desilusionarse cuando se den cuenta de que todo lo que haces es pelear, y la progresión está ligada con la historia. Si bien el RPG por turnos sigue siendo fenomenal, y la inclusión de Metis ofrece un nuevo elemento a considerar al momento de enfrentarse a cada uno de los altos retos aquí presentes, a la experiencia claramente le hace falta algún tipo de distracción, algo que no es nuevo, puesto que este es el mismo problema presente desde Persona 3: FES.

Para todos los fans de Persona 3: Reload, Episode Aigis es un contenido bastante interesante por el cual vale la pena pagar, pero para aquellos que no lograron conectar del todo con la experiencia base, este DLC no será para ellos. Esta es una expansión a la que le cuesta justificar su existencia, tarea que parece imposible considerando el espectacular final de Persona 3: Reload, pero no es un trabajo sin mérito.