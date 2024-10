Los God of War clásicos volverían en forma de remaster

Está muy claro que a día de hoy God of War ha tomado un camino distinto a lo que Santa Monica Studios creó originalmente, ya que antes los títulos clásicos de la saga eran del género hack and slash hasta lo que conocemos ahora, juegos de corte acción aventura con perspectiva sobre el hombro. Con esto en mente, los fans quieren el regreso de la era de PS2, y parece que dentro de poco habrá una sorpresa que dejará a todos con la emoción a flote.

Se han avivado los rumores de una posible colección remasterizada en el marco del vigésimo aniversario de la franquicia, que se celebrará en 2025. Según una reciente filtración, PlayStation podría estar preparando el relanzamiento de varios títulos clásicos de la saga. Los juegos que formarían parte de esta colección incluirían God of War, God of War II, Chains of Olympus, Ghost of Sparta y Ascension, lo que marcaría el regreso de la era antigua.

La fuente de este rumor proviene de un informante conocido como “Lunatic Ignus”, quien, a través de Discord, aseguró que estas remasterizaciones estarían en desarrollo en el estudio Nixxes, famoso por su trabajo en adaptaciones y remakes de alta calidad. El anuncio oficial de esta colección estaría previsto para marzo de 2025, coincidiendo con la celebración del vigésimo aniversario de la saga. Si bien no se han revelado más detalles sobre la fecha de lanzamiento, la mera mención de estos títulos ha generado gran expectativa entre los fans.

Es importante recordar que, aunque este rumor ha captado la atención de la comunidad, no hay confirmación oficial por parte de Sony. En la era de PlayStation 3, la serie ya había sido objeto de varias remasterizaciones, pero los jugadores no han visto un paquete similar en las generaciones más recientes, salvo la llegada de God of War III a PS4. Esta potencial colección serviría para poner nuevamente en el foco a los títulos más queridos de la saga, con una actualización visual que podría aprovechar las capacidades de las consolas actuales.

Aunque queda por ver si este rumor se materializa, una colección sería el tributo perfecto para celebrar dos décadas de una de las franquicias más emblemáticas de Sony. Con la nostalgia y la emoción de los fans a flor de piel, el anuncio oficial podría convertirse en uno de los momentos más esperados del próximo año.

Vía: Comicbook

Nota del autor: Valdrá la pena tener esta colección en las manos, ya que muchos no han probado los God of War clásicos. Pero ojalá tenga un salto gráfico y no solo sean simples ports.