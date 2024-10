Doc Harris, el narrador de Dragon Ball Z, ha fallecido

El mundo del doblaje es bastante querido, no solo nos referimos en la parte de latam, donde la gente tiene a las personas que prestan su voz para personajes como sus mayores ídolos a seguir, y eso pasa justamente con la situación de Dragon Ball Z en los Estados Unidos. Una de las personas más presentes en del proyecto ha sido el señor Doc Harris, al cual también se le ha escuchado en los videojuegos oficiales de la saga, pero lamentablemente su trabajo está terminando justo este año.

A sus 76 años, Harris dejó un legado imborrable en la memoria de los fanáticos de la serie, quienes lo recordarán por su frase característica al final de cada episodio: “Nos vemos la próxima vez en Dragon Ball Z”. Su voz profunda y envolvente acompañó más de 200 episodios de la serie, haciendo de su narración un elemento clave en la experiencia en inglés.

La noticia de su muerte fue confirmada por Broadcast Dialogue, quienes informaron que el actor falleció tras someterse a una cirugía menor el mes pasado. Nacido bajo el nombre de Gilbert Auchinleck, Harris adoptó el seudónimo de “Doc Harris” durante sus años como disc jockey en Vancouver en los años 60 y 70. Posteriormente, se adentró en el mundo del doblaje, prestando su voz a una gran variedad de programas y videojuegos, incluyendo Captain N: The Game Master y My Little Pony: La Magia de Amistad. Sin embargo, su papel como narrador en el icónico anime fue el que lo catapultó al estrellato en el ámbito del doblaje.

En plataformas como Reddit, los fanáticos destacaron su capacidad para dar peso dramático a frases como “enviar a alguien a otra dimensión”, que en la versión editada para televisión reemplazaba a la muerte de los personajes, pero que gracias a la narración de Harris lograba sonar igualmente épica. Aunque eventualmente fue reemplazado por Kyle Hebert, quien también prestó su voz a Gohan, Harris siempre será recordado como la voz que acompañó una era de Dragon Ball Z.

Es importante mencionar que la comunidad de Latinoamérica también sufrió una pérdida similar hace algunos años, cuando falleció José Lavat, el narrador en español latino de la serie. Lavat, al igual que Harris, fue un pilar en la vida de los fanáticos que crecieron con las aventuras de Gokú y los Guerreros Z, dejando un vacío imposible de llenar.

Vía: IGN

Nota del autor: Es muy triste en definitiva que esta noticia salga justo en la semana, por el hecho del lanzamiento de un nuevo juego y serie de la franquicia. Que descanse en paz, en mi experiencia yo lo recuerdo porque también doblaba los juegos de la era de PS2.