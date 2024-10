Review – Sword Art Online: Fractured Daydream

Sword Art Online no para de sacar juegos

En el mes de octubre Dragon Ball: Sparking! Zero no es el único videojuego de anime que se pone a la venta, pues puede que para algunos haya pasado desapercibido, pero también el famoso Sword Art Online tiene nuevo título. Lo más llamativo es que la franquicia de Kirito ha sido una de las más longevas si hablamos de la industria. Actualmente, tenemos casi 10 aventuras de este grupo de personajes, pues la saga ha pasado desde el PSP de Sony hasta llegar a las consolas actuales, donde la historia que se cuenta normalmente es alterna a la principal, algo similar a una OVA. Y no está de más decir que, como muchos de estos juegos fueron casi anuales, poco tiempo le daban a los jugadores para procesar el lanzamiento anterior. Para muchos fans, este ha sido justamente el problema con la saga de SAO, el hecho de no tener un descanso notorio que sirva para dejar reposar las mecánicas y así tener algo realmente innovador. Y es que, si bien la última espera fue de casi tres años, durante ese tiempo se lanzaron algunos proyectos de móviles para que el nombre de la marca siguiera en alto.

En 2023 tuvimos el proyecto llamado Last Recollection, y basta con decir que no gustó ni a quienes lo esperaban con los ánimos hasta el tope, por lo que se pensaría que iban a replantearse lo que hacen con su saga, pero no, ya que al poco tiempo de su salida se anunció Sword Art Online: Fractured Daydream, el cual apostaría en esta ocasión más por el multijugador en línea. Así pasaron los meses y hasta una beta de por medio se puso al alcance de muchos, llegando al mes en el que están leyendo este texto, en el cual el juego ya está disponible en el mercado. Y es que los chicos de Bandai Namco nos han hecho llegar una copia de reseña, la cual tiene como objetivo darles a conocer si vale la pena gastar lo que se cobra por este producto. Algo que vale la pena señalar antes es que quien está llevando a cabo este análisis no es seguidor tal cual de SAO, tan solo ha podido apreciar algunos capítulos en el formato de anime. Entonces, si hay algunos problemas en cuanto a confusión de nombres o lore, se pide una disculpa de antemano en caso de algún que otro detalle en dicho contexto.

Con toda esta información en mente, ¿Será Sword Art Online: Fractured Daydream ese juego que rompa con la mala racha que lleva la franquicia? O tal vez, ¿todo seguirá en un entorno mediocre hasta que de verdad replanteen cómo hacer un juego destacado? Bueno, eso lo vamos a ver en la nueva Atomix Review que hemos preparado para ustedes. Así que toma tu casco de realidad virtual y tus mejores armas, pues nos vamos a sumergir junto a un grupo de interesantes personajes en una aventura que tiene como fin salvar a toda la red.

Los mundos colapsan

La historia de Sword Art Online: Fractured Daydream nos lleva de nuevo a uno de los primeros mundos de la franquicia, Alfheim, en donde Kirito se encuentra con alguien muy peculiar que anteriormente era su enemiga, La Administradora. Esto lo lleva a preguntarse por qué regresó a dicho mapa y cómo es que la chica regresó si ya había sucumbido canónicamente hablando.

Lo que llama mucho la atención del personaje protagonista es el encontrarse con personajes provenientes de otros juegos de la red, los cuales por alguna razón cruzaron la barrera para aparecer en un mundo que no es suyo y sin recordar realmente nada. A eso se agrega la presentación de Fuuka y su IA acompañante, quienes presuntamente están probando una función llamada Galaxia.

En este juego, los escritores se han centrado en una especie de multiverso, donde se reúnen varios luchadores de SAO, y cuando decimos que es un verdadero cruce de líneas de tiempo, es real. Pues no solo es de la línea principal creada por Reki Kawahara, sino también de algunos spinoff como Alternate Gun Gale con sus respectivos héroes.

Al final es una historia que sirve para que se tenga una especie de fan service en el cual lo mejor de lo mejor se reúna en un solo lugar, por lo que tampoco se puede exigir demasiado en ese rubro. Claro, tiene uno que otro giro de tuerca, pero nada realmente que se salga de los estándares si hablamos del mundo del anime, por lo que no sorprende para nada.

Eso sí, algo que me gustó bastante fue tener conversaciones que se pensaban impensables, o hasta redenciones de villanos con su respectivo arco en el que analizan mejor las cosas en relación a sus planes anteriores. No está de más decir que nada de aquí es canon, a pesar de que tiene la aprobación de quien escribió la obra original hace bastantes años.

Por otro lado, hay cosas que ya se ven venir si hablamos de los RPG, pues en las partes finales el jugador adivinará qué pasará a continuación, con un malvado gigante que superará al clan hasta que estos encuentren la solución. Normalmente, el poder de la amistad es el elemento clave, y tal vez en esa parte se hubiera agradecido tener algo más de variedad, no mucha porque el anime se encarga de eso, pero un esfuerzo más original se hubiera agradecido.

Como dije, yo no soy el más fanático de la obra en cuestión, pero reconocí muchos clichés del mundo Shonen así como de los JRPG que llevan décadas existiendo entre nosotros. Y no, desgraciadamente no me convenció como para querer ver todas las temporadas, más porque cuenta con mucho contenido, y la verdad no quiero pasar por más obras con gran cantidad de horas por ver. Con otras como One Piece puedo decir que ya tengo suficiente si hablamos de las historias provenientes de Japón.

El grupo entra en acción

La jugabilidad de Sword Art Online: Fractured Daydream es sencilla de entender, puesto que se trata de un RPG de acción en el que debemos usar a un personaje de la serie para derrotar muchos enemigos en mapas cerrados. Si este llega a confundirse con un título tipo Musou, lo puedo entender, dado que los enemigos no imponen el reto más grande del mundo.

En el caso del modo historia, debemos cumplir ciertas misiones seleccionadas para progresar en los diferentes capítulos, y a diferencia del modo libre que abordaremos más adelante, aquí debemos usar a los guerreros que se nos asignan por cuestiones narrativas. Aunque esto también tiene el fin de aprender a usar las seis diferentes clases, las cuales van desde el espadachín hasta el mago.

De igual manera, es necesario pasar por todo el modo de historia para desbloquear a los 21 diferentes avatares en los demás modos, por lo que el usuario no puede irse de lleno al mundo de internet. Además, se aconseja primero terminar este último para aprender todo lo básico y así lanzarse a los diferentes retos que nos aguardan.

Dentro de los pequeños mapas que se nos ponen en las misiones hay objetivos adicionales, como romper ciertos objetos en poco tiempo o eliminar enemigos antes de que un contador llegue a cero. Esto se hace con el fin de que nos entretengamos un poco, pero siendo sincero, todo se vuelve repetitivo después de dos horas de juego.

Los objetivos secundarios, además de darnos más puntuación al final de la misión general, también nos otorgan objetos, nuevas armas, accesorios y hasta equipables estéticos que gustarán a los fans del anime. A eso se agregan orbes de recuperación de salud, dinero con el cual forjar objetos en el lobby principal, y hasta accesorios adicionales para subir las estadísticas de forma temporal en la misión.

Pasando a los movimientos de los personajes, se tiene el ataque fuerte, el débil, esquivar, saltar, protegerse y poco más, es decir, lo básico si hablamos de RPG con acción. En los adicionales tenemos el típico rombo de habilidades especiales que se utilizan para desatarlas contra enemigos, y claro, el ataque definitivo no puede faltar y así bajar mucha vida a los jefes o terminar con una multitud que no nos deje respirar.

La modalidad no tiene falla alguna, si debo decir la verdad, aunque se debe considerar que no todos los personajes se manejan igual, especialmente si su tipo es diferente. Los magos y otros hechiceros pueden volar, pero tendrán menos resistencia; igual están los de ataque a distancia con sus armas de fuego, ideales para tumbar a los enemigos aéreos, por lo que el usuario deberá buscar los que mejor le acomoden.

No está de más decir que en el modo historia el jugador puede cambiar entre personajes con tan solo presionar el pad de control en la dirección de abajo. El cambio es instantáneo, por lo que el jugador no debe preocuparse por tiempos de enfriamiento ni nada parecido. Aunque es obvio que si todos los avatares disponibles por misión caen en pelea, la misión terminará.

Hablando justamente de los encargos finalizados, cuando esto ocurra podremos ver los objetos que hemos recolectado, y dependiendo de los equipables con los que el usuario ya cuente, es posible deshacerse de algunos para obtener a cambio dinero. Como ya dije, la moneda sirve para ir a la forja y probar suerte para conseguir ítems más poderosos.

En términos generales, esa es la jugabilidad. Nos colocan en un mapa, podemos explorarlo para conseguir objetos adicionales, ganamos a los enemigos y nos indican a dónde debemos ir, todo para culminar con un jefe, esto una y otra vez. Ocasionalmente, hay pequeños puzzles, pero estos no son los más elaborados del mundo, pues el mismo juego solo quiere enfocarse en peleas donde los enemigos son esponjas que casi no se defienden, al menos si hablamos del modo historia.

Muchos modos en línea

Pasando al apartado que podríamos considerar como principal de Sword Art Online: Fractured Daydream, este es el modo en línea, donde es posible entrar a cuatro diferentes opciones. Y como se mencionó párrafos más arriba, es preferible terminar antes el modo historia con todas sus misiones secundarias para llegar a esta parte donde se interacciona con más usuarios.

El primer modo es el de la torre de retos, en la cual el jugador puede seleccionar solo un personaje para ser dirigido a una especie de arena en la cual hay que derrotar a todos los enemigos que aparecen. El primer nivel es muy sencillo de afrontar, pero conforme se avanza será necesario que el jugador se valga de todas sus habilidades, más porque no está acompañado de nadie.

El segundo de estos es el de Recorrido Libre, en el cual nos sueltan en un mapa con diferentes áreas, y podríamos decir que sirve para hacer farmeo de subida de niveles y de rango. Nos pondrán algunas misiones secundarias para obtener recompensas al final de la partida, misma que finaliza tras pasar una hora, y cada quien decidirá si quiere ayudarse entre sí o ir en solitario.

En tercer lugar están las misiones cooperativas, donde 20 jugadores en grupos de cuatro deberán recorrer mapas derrotando enemigos y resolviendo los sencillos puzzles del modo historia. Al final, todos ellos se reúnen para derrotar a un jefe en común, el cual soltará ítems al ser derrotado. Los potenciadores y demás son compartidos, pero equipables y armas serán de quien primero los tome.

La dificultad de estos va creciendo conforme se desbloquean nuevos escenarios, además no iniciamos con el rango que ya tengamos, sino que se va aumentando conforme más enemigos derrotamos. Digamos que se inicia de cero para que ciertos jugadores no tengan ventaja sobre otros, a pesar de que no es un modo competitivo realmente.

Para terminar el apartado online está el Raid de Jefes, donde justamente se tiene la batalla definitiva contra uno de estos seres gigantes sin pasar por fases ni nada parecido. Aquí también iremos subiendo de nivel al derrotar a sus esbirros. No está de más decir que, en caso de que no se completen las 20 plazas de jugadores, se hará relleno con el CPU.

Como datos extras, es necesario decir que hay microtransacciones, pero solo en cuestión de conseguir personajes nuevos que llegarán con el tiempo, así como monedas para comprar objetos nuevos. También hay tareas diarias a completar, y así tener la posibilidad de conseguir stickers, tarjetas de jugador, entre más cosas como gestos para usar en el online.

Tampoco puede faltar un apartado en el que se pueden revivir algunos hechos de los juegos pasados de la saga, esto en formato de imágenes con un texto. Se pueden desbloquear con las gemas del recuerdo, mismas que se obtienen al pasar por el modo historia o encontrarlas desperdigadas por los mapas que toca recorrer.

Gráficos anime que no fallan y música digna

En cuanto a la parte gráfica de Sword Art Online: Fractured Daydream, debo mencionar que hemos llegado a un punto en el cual muchos desarrolladores han dado en el clavo. Es decir, utilizan modelos de personajes con el efecto de cel shading para tener el mayor parecido con el anime, lo cual, en el caso de este juego, se cumple al pie de la letra.

Cada uno de los guerreros destacados luce de lo mejor, aunque hubiera preferido que tuvieran más expresiones faciales. Aun así, no desmerezco que se haya hecho un buen trabajo en la parte artística. Respecto a los escenarios, estos están inspirados en algunas locaciones del anime; no son muchos, pero contamos con el típico bosque hasta un desierto con rocas.

La música es simple pero efectiva, con temas que van desde lo medieval hasta algunos con guitarras fuertes que nos sumergen en las batallas. Además, para abrir y cerrar la aventura principal hay piezas con voz, lo cual fácilmente nos transporta a esos primeros segundos de algún episodio.

Tampoco pueden faltar las voces del anime, que regresan para dar vida a sus respectivos personajes, aunque algunos de ellos llevan tiempo sin aparecer en la obra principal. Respecto al tema de los idiomas, se cuenta con textos en inglés y en español latino, no en castellano, lo cual es un buen detalle.

En cuanto al rendimiento, en la consola PS5 se ofrece la opción de priorizar cuadros por segundo o calidad visual. En el primer modo, el juego corre a 60 fps sin llegar a los 4K; en el segundo, alcanza dicha resolución, pero el rendimiento es un tanto más bajo. Por el tipo de juego que es, recomiendo ir por la opción de los fps.

El tributo a SAO que los fans esperan

En conclusión, Sword Art Online: Fractured Daydream es un juego que los fans de la saga querrán tener, más por tratarse de un cruce de universos con varios personajes. Tanto héroes como villanos se unen en una pelea por un bien mayor que beneficia su supervivencia.

La jugabilidad es sencilla de entender y se puede perfeccionar en pocas horas, pero la falta de variedad lo convierte en un título monótono tras un tiempo. Cada misión del modo historia sigue el mismo esquema: entrar a un encargo, recorrer un mapa semi vacío, derrotar a un jefe, y esto se repite hasta completar los cinco capítulos.

Como tributo a la franquicia no está mal, pero como juego en general, hay propuestas más interesantes en el mercado, ya sea un JRPG o un hack and slash. Sin embargo, a quienes no les moleste la repetición, pueden disfrutarlo. Aquí es donde se traza la línea para decidir si comprar o no el producto.

Con este juego, una vez más, queda claro que los títulos de SAO no buscan dar un gran salto. La franquicia tiene potencial para expandirse, pero en su lugar, nos entregan otro producto simplón. No es un mal juego, pero tampoco es algo que recomendaría, menos si no se conoce nada de la franquicia, ya que se da por sentado que el jugador está familiarizado con muchos acontecimientos.

Recuerda que el juego está disponible en PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.