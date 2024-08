Review – Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club

30 años más tarde…

Nintendo se encuentra en una posición verdaderamente privilegiada. El éxito del Switch es tal, que ya no importa demasiado qué lancen para la consola. Vender al menos un millón de copias está prácticamente garantizado. Claro que dicho número es nada para lo que se requiere de una producción AAA de hoy en día, pero recordemos que los juegos más caros hechos o publicados por los padres de Mario, para nada cuestan lo que por ejemplo, hacen los estudios de Sony PlayStation. Por tal motivo, aprobar tal o cual proyecto por más de nicho que parezca, se ha convertido en algo cotidiano para los de Kioto. Para prueba de todo lo anterior es que luego de 30 años, una poco conocida saga está de regreso con un título completamente nuevo que nadie esperaba y que estamos seguros, pocos pedían. Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club es una aventura que no será para todos, pero quienes le encuentren el encanto, seguramente se convertirá en uno de sus momentos favoritos de este 2024.

Cuando a finales de los años ochenta el Famicom vivía un gran auge en Japón, varios desarrolladores comenzaron a experimentar con productos que tal vez siguen siendo complicados de considerar como videojuegos. Yoshio Sakamoto, básicamente padre de series como Metroid, de la mano de la leyenda de Gunpei Yokoi, decidieron aprovechar las capacidades extra del Disk System de la consola de Nintendo para darle un giro al tipo de entretenimiento que ahí se presentaba, originando a la serie de Famicom Detective Club con dos títulos que hasta hace tres años, nunca antes habían salido de Japón. Justamente de estos remakes para Switch es que se desprende la idea de hacer un juego completamente nuevo que nos lleva de regreso al mundo de las novelas gráficas interactivas con Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club. ¿Vale la pena entrarle a este tipo de experiencia, o es algo que debió quedar solo como parte de la historia de la marca?

El hombre sonriente

Antes de pasar a contarte cómo es que se “juega” Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club, es importante aclarar que estamos ante una novela gráfica interactiva en donde por supuesto, el soporte de toda la experiencia recae en su narrativa e historia. Para fortuna de todos nosotros, el equipo de Yoshio Sakamoto hizo un espectacular trabajo construyendo un mundo creíble con personajes entrañables, esto sobre una premisa sumamente bien pensada que conforme se va desenvolviendo, va tomando cada vez más sabor, haciendo que soltarlo antes de ver los créditos rodar frente a ti, sea una tarea sumamente complicada de lograr. Lo que te quiero decir es que si le das una oportunidad, no te vas a arrepentir.

Quitemos de una buena vez la pregunta de “¿Tengo que haber jugado los otros dos Famicom Detective Club para entrar a este nuevo?” La respuesta es un rotundo no. A pesar de que en Emio – The Smiling Man vemos nombres de regreso nombres como el de Shunsuke Utsugi y de la encantadora, Ayumi Tachibana, no existe una conexión real entre esta tercera entrega y lo que podríamos considerar sus antecesores. Sí, hay referencias aquí y allá, pero este Famicom Detective Club puede ser tu primer acercamiento con la serie sin ninguna clase de problema, pues su relato funciona de forma completamente independiente y no exige que sepas algo con anterioridad.

Dicho lo anterior, te cuento que en Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club tomamos el control de un joven de 19 años que se acaba de unir a una agencia de detectives privados que trabajan constantemente con el departamento de policía para resolver todo tipo casos. Nuestra aventura arranca cuando se reporta el fallecimiento de un joven de 15 años, el cual, fue encontrado estrangulado al lado de una carretera. Lo interesante es que el cuerpo fue dejado con una bolsa de papel en la cabeza que luce una cara sonriente dibujada. Sí, estamos ante un juego que toca temas de asesinatos brutales hecho al interior de Nintendo. Si no mal recuerdo, debe ser el primer título de este tipo que recibe una clasificación de M o de solo para adultos.

Regresando a la premisa de Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club, tenemos que la forma en la que fue dejado el cuerpo del joven asesinado, coincide con una serie de casos no resueltos de hace 18 años en los que tres niñas fueron igualmente asesinadas por asfixia y dejadas con una bolsa de papel con una cara sonriente, lo cual, generó la leyenda urbana de Emio, el hombre que sonríe. A partir de ese momento, nuestro personaje, junto con sus compañeros, se envuelven en todo el misterio que hay detrás del caso que investigan, terminando en lugares para nada se imaginaban.

Algo que no me esperaba de la historia de este juego es que por un lado se hace muy personal, pues desarrolla personajes tridimensionales por los cuales te interesas de manera genuina, y por el otro está la forma en la que constantemente está cambiando el rumbo y forma de su propia narrativa. Siempre que crees saber hacia dónde se dirige todo, hay un giro importante que cambia por completo nuestra perspectiva. Creo que justo ahí está el verdadero valor de la experiencia y la razón por la cual no solté el control hasta poco más de 10 horas más tarde cuando todo finalmente había concluido. Es brillante la manera en la que se usan elementos clásicos de novelas de detectives y se mezclan con partes de un thriller de fantasmas sumamente emocionante. Si a todo esto le agregas una gran atmósfera que te hace sentir que de verdad estás recorriendo un suburbio de una provincia japonesa, tienes como resultado un título que se siente marcadamente distinto a casi todo lo que uno encuentra actualmente en el mercado.

Resolviendo misterios

Hablar de gameplay o mecánicas dentro de algo como Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club es bien complicado. Como ya te lo adelantábamos, estamos ante una novela gráfica interactiva. Sí, ni siquiera te diría que es un point & click de aventura en el que tendrás que resolver puzzles o problemas. A pesar de que si bien, se nos da la ilusión de estarle dando solución a un complejo caso policiaco, la realidad es que todo avanza de manera casi automática y sin que tengamos que hacer un gran esfuerzo o que estemos en riesgo de equivocarnos para arruinarlo todo como por ejemplo, sí pasa en los Ace Attorney o en LA Noire.

Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club está dividido en diferentes capítulos, en los cuales progresas teniendo conversaciones con diferentes personajes. Es importante que vayas entendiendo que estamos ante un título en el que prácticamente todo tu tiempo se va a ir en conversaciones, es más como leer un cómic o manga, que como jugar videojuegos de forma tradicional. Dentro de nuestras acciones están cosas como llamar a alguien que está a la distancia, hacer preguntas, simplemente escuchar, usar tu teléfono, pensar, abrir tu block de notas por si se te olvidó algún dato, o reseñar la información que ya tienes.

En este último apartado haces una especie de recapitulación de lo que has aprendido en una especie de ejercicio para que siempre tengas en cuenta cada hecho que se ha venido contando de la historia. Aquí se te harán algunas preguntas sobre por ejemplo, qué personaje es el principal sospechoso o quién dijo qué cosa, pero en caso de que falles, el juego simplemente te dará una palmada en la mano para corregirte y regresarte al camino correcto. No, no hay forma de perder como tal ni nada por el estilo, lo cual, evidentemente le quita impacto a nuestras acciones. Me parece que Nintendo sí perdió un poco la oportunidad de innovar y hacernos sentir que nuestras desatenciones y fallas pudieran tener consecuencias reales.

Regresando un poco al resto de las acciones, al final todo se convierte en un ejercicio de estar casi adivinando si tienes que pensar o analizar con la lupa el escenario en el que te encuentras. En más de una ocasión me topé con no saber qué acción usar para poder progresar hasta que de la nada, elegí por segunda vez una que parecía que ya no era necesaria y así, seguí avanzando con la historia. También habrá momentos en los que podrás cambiar de lugar en el que estabas, pero para nada es como si tuviéramos libertad de movernos entre escenas, esto solo pasa cuando la historia así lo requiere. Importante recalcar de nuevo que la intención del juego y en general de la serie, siempre ha sido la de contar una historia lineal en la que tenemos que seguir un camino predeterminado y en la que nuestras acciones cuentan poco.

Evidentemente, todo esto nos hace preguntarnos si Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club es un videojuego como tal o no. Complicada pregunta, pues a pesar de que sí interactuamos directamente con la obra, poco importan nuestras acciones en lo que se nos está presentando, la verdad es que todo se siente como si más bien solo estuviéramos leyendo una novela gráfica dentro de nuestro Switch. Ahora, a pesar de su muy bajo grado de interacción y nulas mecánicas de juego, el título sí te llega a hacer sentir participe de lo que está aconteciendo. El dar las respuestas correctas al momento de reseñar cierta parte de la historia, genera cierto furor y ese sentimiento de que tú mismo estás haciendo que algunas cosas pasen.

¿Cómo me la pasé con Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club? La verdad es que a pesar de ser alguien que defiende mucho lo importante que es la interactividad dentro de cualquier videojuego pues creo firmemente en que eso es justamente lo que hace tan especial a esta forma de entretenimiento, el poder pasar a un papel mucho más pasivo de vez en cuando puede ser bastante disfrutable. Dicho lo anterior, te estaría mintiendo si no te dijera que pasé un gran rato gracias a la muy entretenida historia que se nos cuenta. Solo sí debes de estar muy consciente del tipo de producto con el que te vas a topar en caso de que le es una oportunidad a este título. Por cierto, la actuación de voz solo está disponible en japonés. El texto se puede poner en inglés y en español, aunque debes tener en cuenta que es español de España, no hay opción de algo más neutral.

Todo sobre atmósfera

Una de las cosas que hacen especiales a las novelas gráficas que funcionan por medio de consolas de videojuegos, es la manera en la que sus autores pueden crear atmósfera con cosas como su arte, música y actuación de voz. Los Famicom Detective Club, incluso en algo como hardware de finales de los ochenta, lograban transmitir sentimientos bastante especiales que los terminaron convirtiendo en títulos de culto que fueron elevados hace unos años con los remakes para Switch de los que ya te contábamos. Sakamoto y su equipo están perfectamente enterados de todo esto y para Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club, precisamente hubo un muy especial cuidado a la presentación audio-visual de la experiencia.

Prácticamente toda la aventura de Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club se presenta por medio de preciosos artes estáticos que dan vida a escenarios y personajes. Estos lugares varían dependiendo del punto del pueblo en el que nos encontremos y van desde la oficina de detectives privados para la que trabajamos, hasta una casa de retiro, la estación de policía, una escuela secundaria y el campo abierto en donde se dio el crimen que da origen a todo este relato. El nivel de detalle de estas imágenes es impresionante, lo cual, en conjunto con los sonidos y claro, la gran música, sí consiguen transportarte a esta provincia japonesa.

Otro gran elemento que seguro llenará tu ojo, es la atención que se puso al diseño de personajes. Además de que cada uno está perfectamente bien escrito y emana una muy marcada personalidad que es fácil de reconocer, el estilo en el que son retratados con arte a mano los eleva aún más. Es impresionante cómo es que con solo un par de animaciones aquí y allá, logran hacerte sentir si es que se encuentran contentos, emocionados, tristes, incómodos o muy asustados. Esta parte en específico sí contribuye a cómo es que funciona el juego como tal, pues puede que detectes que tal o cual personaje se intimida siempre que tocas un tema con su lenguaje corporal, para saber cuáles son sus intenciones y qué rumbo podría tomar la conversación.

Hace unos momentos te comentaba que jugar Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club se siente más bien como leer un manga a través de tu Switch más que consumir un videojuego como tal, pero la realidad es que la ilusión de interactividad que tiene y cómo es que apoya su narrativa con su propia presentación audiovisual, hace que todo cobre mucha más vida que si solo estuviéramos viendo imágenes completamente estáticas en hojas de papel. Creo que al final, esto precisamente hace que una novela gráfica se comporte de manera muy distinta cuando se le ponen encima elementos más propios de un videojuego. Por cierto, el título técnicamente está impecable. 1080p nativo en modo dock, y un bello 720p en modo portátil. Nada de bugs, glitches o problemas de ese tipo.

¿Secuela pedida?

Decidir qué serie de TV iniciar, qué película ver el fin de semana o qué libro finalmente terminar, siempre es complicado. Ni qué decir de lo que pasa con los videojuegos, pues suelen ser compromisos importantes no solo por su elevado precio, sino por la gran cantidad de tiempo que suelen demandar. En medio de una temporada de lanzamientos que se empieza a calentar de forma importante por todos los frentes, tomar algo como Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club puede no es tan sencillo, sin embargo, te diría que es una experiencia ideal para jugar de manera paralela con otro título. Lo que te quiero decir es que si por ejemplo, dedicas tiempo a leer cómics, manga o a ver anime, algo de esas horas se puede ir a la nueva exclusiva de Switch sin problema alguno, pues justamente se siente como estar haciendo algo distinto a jugar. Por supuesto, si estás en el humor de hacerlo.

Tras ser anunciado con una innovadora campaña de marketing que nos llevó en un camino totalmente diferente al inicio, Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club llega como esa secuela que probablemente pocos pidieron pero que indudablemente sorprende por lo fiel que se mantiene a cómo es que funciona la serie a la que pertenece y por consiguiente, a la manera en la que atiende a su reducido nicho de fanáticos. ¿Recomendamos el juego a quienes nunca han tocado una experiencia de este tipo? Desde luego. Siempre diremos que es importante arriesgarse a probar cosas nuevas pues simplemente no hay otra manera de ampliar tus horizontes. En caso de que te gusten las novelas gráficas en forma de videojuego o ya seas fan de la franquicia, acá vas a encontrar algo de mucho valor que estamos seguros, cumplirá con cualquier tipo de expectativa que tengas.