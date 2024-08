Nuevo Bloodborne ya estaría en desarrollo

Desde hace ya bastantes años se ha estado pidiendo un juego en común a Sony, Bloodborne, ya sea una versión remasterizada o una secuela del aclamado título lanzado en PS4 que se hizo bajo la visión de los creadores de Dark Souls y que hasta el día de hoy no se ha logrado recrear. Sin embargo, todo ha sido negativas por parte de PlayStation, pero de forma reciente se lanzaron noticias que están dando una esperanzas a quienes nunca se rindieron de estar esperando por la siguiente entrega.

Un usuario importante conocido como Daniel Richtman, ha comentado mediante mediante foros en los cuales se paga, que ha estado escuchando de medios conocidos que habrá un juego nuevo camino, asegurando que el anuncio puede llegar relativamente pronto. Sin embargo, algo de lo que no está es seguro es si se trata de algún tipo de secuela o remaster, aunque el segundo sería más factible por el hecho de que se espera captar nuevo público como paso con las nuevas versiones de The Last of Us.

Esto es lo que dijo:

He oído que se está desarrollando un nuevo proyecto de juego Bloodborne, no estoy seguro si será una secuela o una remasterización,

Información que podría hacer sentido se relaciona a que dentro de un año más se cumplirá el 10 aniversario del juego, razón por la cual Sony celebraría la ocasión y pondría a alguno de sus estudios como Blue Point a llevar a cabo la nueva versión con mejoras de resolución y posiblemente misiones adicionales. El estudio ya tiene experiencia con estos juegos, puesto que hicieron el remake de Demon Souls cuando recién el PS5 se lanzó al mercado.

Después, podría ser que PlayStation contrate una vez más a FromSoftware para hacer la secuela, pero sería dependiendo de las ventas del remaster.

Recuerda que hasta el momento Bloodborne está disponible en PS4.

Vía: Gameranx