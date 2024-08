Gokú llega a Black Myth: Wukong en forma de mod

Desde hace una semana el videojuego de Black Myth: Wukong se ha convertido en toda una sensación, y eso se debe a que se trata del gran lanzamiento proveniente de China que muchos esperaban, con muchas cantidades de acción desenfrenada que los fanáticos de la industria han apreciado. Claro, también se han tenido inconvenientes con la parte de rendimiento, pero eso no ha impedido el disfrute de la recreación de Viaje al Oeste para el público.

En la versión de PC no iban a faltar los mods, y tenemos elementos llamativos que van desde la asignación de un mapa bastante útil, hasta ciertas mejoras que han hecho a los usuarios pensar por qué los desarrolladores no lanzaron una versión más completa y estable. Por su parte, los cambios estéticos no se han hecho esperar y hay jugadores que tenían claro en su mente la aparición de Gokú, después de todo Dragon Ball también se inspira en la leyenda Asiática.

El modder conocido como NorskPL ha hecho este sueño una realidad, dado que logró cambiar el personaje principal por el Saiyajín en su etapa de la saga Z, y tiene todo el sentido del mundo, dado que en sagas avanzadas como la Freezer y más ya no cuenta con su báculo mágico. Se puede descargar directamente de Nexus Mods.

Aquí lo puedes ver en acción:

When people called it Black Myth Goku well here is your version of the game! #BlackMythWukong pic.twitter.com/sO6V2NaDy3

— SKINS (@SKINSWukong) August 26, 2024