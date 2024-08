Empresa da días libres para jugar Black Myth: Wukong

El lanzamiento de Black Myth: Wukong ha sido todo un acontecimiento desde el país que fue lanzado, China, dado que la mayoría de sus usuarios no han parado de jugarlo en sus dispositivos a pesar de ya haberlo terminado, incluso las ventas de PS5 subieron por este título de acción. Pero esas no son todas las noticias relacionadas, pues hasta en dicha región están dejando a los trabajadores tomarse el día para probar el juego, ya sea si lo tienen o no comprado.

Según lo que se ha compartido en la red de Twitter, una compañía de dicho país ha lanzado un comunicado muy especial a sus empleados, indicando que se pueden tomar el día para poder probar a esta creación del estudio Game Science, la cual cuenta con calificaciones favorables. A esto se añade que si no cuentan con el juego la empresa se los va a comprar en su plataforma de preferencia, y para quienes ya lo tienen, les van a regalar algo de su elección que tenga el mismo valor del software.

The manager further notified that the game's deluxe edition (and coffee to stay up playing it with) will be given for free although he asks the workers to stay contactable as he may need assistance with playing the game (because he's a noob). pic.twitter.com/mLNyXQ4A4M

