Desarrolladores retrasarían sus juegos por el PS5 Pro

A pesar de que todavía son rumores, muchos ya están dando por hecho que el PS5 Pro es toda una realidad, y el tema de su lanzamiento se volvió a hacer bastante ruido de nueva cuenta justo después de Gamescom 2024, evento en el que supuestamente se mostró a los creadores de juegos. Con esto en mente está corriendo la voz de que estas empresas estarían retrasando sus juegos, esto con el fin de desarrollarlos bajo el kit de desarrollo de esta nueva consola que supuestamente será mucho más potente.

Durante el evento, el sitio web italiano Multiplayer.it informó que, en una conversación con un desarrollador en Gamescom, este reveló que estaban ralentizando la producción de su juego en anticipación al lanzamiento de la PS5 Pro. Según se especula, el desarrollador preferiría optimizar su título para el nuevo hardware desde el lanzamiento, en lugar de lanzar un parche de actualización más adelante, lo cual siempre suele ser molesto para jugadores

Posteriormente, se mencionó que otro desarrollador, de un estudio diferente, había confirmado de manera voluntaria que ya habían recibido las especificaciones de la nueva consola. Esta persona, que prefirió mantenerse en el anonimato, expresó su confianza en que Unreal Engine 5 funcionará “mucho mejor” en el hardware actualizado, lo que también los llevó a posponer su trabajo. Dando a entender que le tienen mucha confianza al nuevo dispositivo.

De momento solo se menciona que PS5 Pro está planeada para las fiestas de 2024, pero es curioso que aún no hagan el anuncio oficial, y en caso de llevarlo a cabo es posible que sea en un nuevo State of Play o Showcase, pero nadie tiene certeza de cuándo ocurrirá. Es posible que a mediados del siguiente mes de septiembre, o que sufra de algún retraso también para llegar de lleno con juegos esperados como Marvel’s Wolverine.

Vía: PS Lifestyle

Nota del autor: Hasta no ver no creer, entonces no pienso asumir nada del Ps5 Pro hasta que lo anuncien. Para este momento ya debieron haberlo hecho si es que lo pondrán a la venta en diciembre.