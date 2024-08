Concord casi no cuenta con jugadores activos

El mes de agosto ha sido de estrenos importantes en cuanto a videojuegos, y uno que desgraciadamente ha pasado desapercibido por parte de los fans es Concord, la nueva producción de PlayStation enfocada en el multijugador que lleva consigo la influencia de otros títulos como Overwatch. No está de más decir, que desde su primer anuncio no tuvo la confianza del público, y por la recepción que está teniendo, definitivamente los servicios en línea no son muy esperanzadores en cuanto a su duración activos.

Según lo que se ha reportado, hay muy pocos jugadores activos en el programa, y una de las razones principales nos lleva a que no es un juego gratuito como muchos otros del mercado, siendo un producto de $40 USD, el cual extrañamente no se quiere pagar a pesar de que otros como Helldivers 2 costaron igual. Solo que en este caso, el gameplay no ha terminado por convencer a la gran mayoría de usuarios que debía de abordar en los directos donde fue mostrado.

Desde su lanzamiento en Steam la semana pasada, la mayor cantidad de jugadores que disfrutan de este juego a la vez está actualmente en 697 y sigue cayendo. En comparación, el título de Arrowhead Studios promedia alrededor de 18k jugadores activos en un día y su número máximo es de 450k. También llama la atención que Deadlock tiene a más de 80 mil personas jugando, a pesar de no ser un videojuego que se haya hecho de un nombre antes de aparecer.

Por su parte, en PlayStation no ha comentado cuántas personas están activas en consola, ya que la propia Sony es quien comparte ese tipo de información, pero solamente cuando los videojuegos están teniendo una aceptación que considere digna de mención, este no será el caso. Además, salió a la sombra de otros grandes videojuegos como Black Myth: Wukong, Star Wars Outlaws y algunos más que claramente llevaban más expectativas consigo.

Recuerda que Concord está disponible en PS5 y PC. Hay una versión física disponible igualmente.

Vía: Kotaku

Nota del autor: Tengo miedo de que no vaya a encontrar a nadie probando el título, pues me toca hacer la reseña y desde ahora no estoy nada convencido con este trabajo.