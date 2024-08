Revelan cuántos años estuvo en desarrollo Concord

Hace no mucho tiempo se lanzó Concord, videojuego desarrollado por Firewalk Studios, el cual está apostando por la nueva filosofía que tomó PlayStation por lanzar productos como servicio, un caso similar a lo que estaban haciendo con Factions de The Last of Us, que al final terminó cancelándose. Y a pesar de que no hay muchos jugadores interesados en el mismo, para el equipo significa algo bastante importante, dado que habrían invertido mucho tiempo en darle forma.

Mediante una publicación de Twitter, el líder de diseño de personajes con el usuario de @sharkeatsman en la red social, ha soltado un mensaje en el que expresa el agradecimiento que tiene por este lanzamiento, manifestando que fueron 8 años de desarrollo en total para llegar a este punto. A eso agrega que él estuvo al menos cinco de ellos, por lo cual este juego significa bastante para los que estuvieron involucrados en este.

Acá dejamos su mensaje:

Today @FirewalkStudios launched @PlayConcord! The game has been in development for around 8 years and I’ve been there for almost 5 of them. We don’t get a lot of Launch Days in our careers so today is special for a ton of reasons. Oblige me some good vibes today.

— NEWSK (@sharkeatsman) August 21, 2024