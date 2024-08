Actualización de Star Wars Outlaws en PS5 borra la partida

Falta muy poco tiempo para que Star Wars Outlaws se lance al mercado, juego en el que dejamos los sables laser y tomamos un blaster para emprender un viaje junto a la protagonista Kay Vess. Y para quien no lo sepa, los más fans que hayan pagado la versión deluxe ya pueden probarlo de manera anticipada, pero con esto en mente ha surgido una nueva actualización, la cual puede echar a la basura todo el avance que tengan hasta este momento, por ende para muchos no será justo haber gastado más y recibir esto a cambio.

Según lo que se ha difundido en diferentes foros de videojuegos como Silicon Era, Ubisoft ha estado mandando correos a quienes hicieron la compra que incluye el acceso anticipado al juego, mencionando que es necesario actualizar a la versión del parche más reciente (1.000.002) en PlayStation 5 para poder seguir jugando. A su vez piden disculpas de manera anticipada, pues si el jugador empezó su partida antes de hacer la descarga tendrá que borrar el archivo de guardado para poder continuar y que no se le bloquee la progresión.

Aquí el correo enviado por los publishers:

Hola Para mejor experimentar el Outer Rim, lanzamos un mantenimiento para asegurarnos de que todo el mundo está jugando la última versión del juego. Como uno de los jugadores afectados que tuvo acceso a una versión más antigua del juego, somos conscientes de que podrías estar encontrando algunos problemas después de este parche reciente. Nos disculpamos sinceramente por las molestias que esto pudo haber causado. Para resolver el problema, asegúrese de estar jugando la versión 1.000.002. Aquí está cómo comprobar su versión: 1.- De la baldosa del juego, seleccione “Opciones”.

2.- Ve a “Información”.

3.- En la línea Versión, localice el número de versión. Una vez que haya confirmado que tiene la última versión, por favor comience un nuevo ahorro para disfrutar plenamente de Star Wars Outlaws como nuestro equipo pretendía. Si continúas con un ahorro previo, desafortunadamente te enfrentarás a problemas y bloqueadores de progresión.

No se ha comentado a qué se debe concretamente este parche para PS5 y si tiene algún tipo de bug que serio que afectará de alguna manera el progreso del videojuego, pero muchos usuarios no estarán contentos con los sucedido, sobre todo quienes ya cuenten con varias horas acumuladas en la creación de Massive Entertainment. A eso se agrega que no habrá servido de nada haber pagado extra para que reinicien su partida y vayan a la par de quienes decidieron esperar a la versión estándar que será liberada en un par de días más.

Recuerda que Star Wars Outlaws se lanza el 30 de agosto para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Icon Era

Nota del autor: Si me pasara lo mismo también me molestaría, dado que el inicio del juego hasta el momento en que te liberan al mundo abierto es algo lento. Por lo que pasar tres horas extra pasando de las cinemáticas sería terrible.