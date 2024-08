Así le fue en reseñas a Star Wars: Outlaws

Después de años de espera, Star Wars: Outlaws por fin estará disponible en tan solo unos días. De esta forma, el día de hoy, múltiples medios, incluidos nosotros, publicaron sus reseñas de este título, y la recepción estuvo por debajo de lo esperado por muchos fans.

En estos momentos, Star Wars: Outlaws cuenta con una calificación de 77 en Metacritic, la cual toma en consideración 56 diferentes reseñas. Si bien esta recepción es positiva, claramente está por debajo de lo que muchos esperaban ver de un título de Ubisoft Massive, los mismos que nos entregaron Avatar: Frontiers of Pandora y The Division. Al respecto, esto fue lo que comentó Screenrant:

“Aún está por verse cómo encajará la historia de Kay Vess en la franquicia en general, pero con algunas revelaciones importantes en la parte final del juego, seguramente habrá algunas consecuencias emocionantes en el futuro de esta excelente primera aventura”.

De igual forma, IGN agregó:

“Star Wars Outlaws es una divertida aventura de atraco intergaláctico con una gran exploración, pero se ve obstaculizada por el simple sigilo, el combate repetitivo y demasiados errores en el lanzamiento”.

Por su parte, VGC señaló:

“Star Wars Outlaws es una aventura de estilo Uncharted que no acaba de desarrollar todo su potencial. Kay y Nix lideran un gran reparto a lo largo de una historia contundente y de ritmo adecuado, pero el sistema de reputación del juego y la historia del sindicato en general parecen poco elaborados”.

En general, muchos medios han señalado que Star Wars: Outlaws es una aventura entretenida que nos da una interesante mirada a esta galaxia. Sin embargo, el título sufre de un combate repetitivo, varios bugs, y el mundo abierto es muy similar a otros trabajos del estudio francés.

Si bien una calificación de 77 no es mala, y la mayoría de las reseñas posicionan a Star Wars: Outlaws por arriba de los 80, el título no llega a cumplir todas sus promesas, y termina por ofrecer una serie de elementos que ya hemos visto en otros lados, pero a ejecución no es tan buena. Star Wars: Outlaws llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el próximo 30 de agosto. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de este título aquí.

Nota del Autor:

Lo que jugué de Star Wars: Outlaws en su momento demostraba un gran potencial, pero leyendo las reseñas queda claro que Ubisoft Massive no logró entregar el juego que muchos esperaban. Si bien esta sigue siendo una aventura entretenida, no es el mejor trabajo del estudio, y deja mucho a desear.

Vía: Metacritic