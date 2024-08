Review – Star Wars Outlaws

Un juego nuevo llega desde los confines de la galaxia

La segunda mitad del año ha comenzado, y eso significa que muchos juegos estarán saliendo en los próximos días. Como ejemplo, recientemente llegó uno de los más esperados: Black Myth: Wukong. Sin embargo, los grandes de la industria no se iban a quedar atrás, y Ubisoft está listo para tomar vuelo con dos importantes franquicias, siendo la primera de ellas una colaboración con la marca espacial más popular. Desde su primera presentación, Star Wars Outlaws generó cierto escepticismo, ya que sus publishers, son una empresa que a veces acierta y en otras ocasiones falla estrepitosamente. Pero desde su primer tráiler, ha ido convenciendo poco a poco a los fanáticos, confirmando que se trata del primer juego de mundo abierto de la saga. En las últimas semanas, hemos visto numerosos avances que han revelado detalles, como una jugabilidad que se inclina más hacia el sigilo y la acción, así como un alejamiento de las historias Jedi. Este juego deja claro que los cazarrecompensas también tienen su lugar en este universo, alejándose de la clásica lucha entre el bien y el mal para ofrecer un entorno diferente.

Otra de las dudas sobre el desarrollo era el equipo detrás de la obra, Massive Entertainment, que normalmente se asocia con juegos de disparos (shooters). Tener en sus manos una saga tan popular no es una responsabilidad menor. Sin embargo, la desconfianza inicial se ha desvanecido un poco gracias a los gameplays y adelantos lanzados antes de su salida. Así llegamos a esta reseña, dado que los chicos de Ubisoft nos han considerado para hacer una evaluación del juego, con el objetivo de informarles si vale la pena comprarlo desde el primer día o si es mejor dejarlo pasar. Como siempre, analizaremos todos los aspectos, desde la historia, jugabilidad, gráficos, rendimiento y mucho más. ¿Podrá Star Wars Outlaws convertirse en uno de los mejores juegos del año? ¿O será una decepción que no esté a la altura de las creaciones de Respawn Entertainment? Bueno, eso lo averiguaremos en esta reseña de Atomix, donde exploraremos cada detalle de esta nueva aventura estelar protagonizada por una ladrona que se involucra en negocios no muy legales dentro de su mundo.

Una vez aclarado esto, es hora de que guardes ese sable láser en el armario, tomes tu mejor bláster y comencemos a buscar recompensas en una galaxia donde solo importa una cosa: la supervivencia. Pero claro, el enemigo común en este universo sigue siendo el Imperio, al cual enfrentaremos a pesar de conocer su destino.

Kay Vess en busca de la libertad

La historia de Star Wars Outlaws nos sitúa en la cronología entre Empire Strikes Back y Return of The Jedi, es decir, poco después de que los rebeldes destruyeran la primera Estrella de la Muerte de Lord Sidious y de que Han Solo fuera congelado en carbonita. La guerra aún persiste, aparentemente sin fin.

Tenemos de protagonista a Kay Vess, una joven que solo tiene una preocupación: dar un gran golpe para volverse millonaria. Su plan es robar a los millonarios de su ciudad, comprar una nave y explorar el espacio. Casi olvido mencionar que el sitio de inicio es ni más ni menos que Canto Bight.

En una de sus misiones, Kay se infiltra en las instalaciones de un grupo importante conocido como Zerek Besh, quienes tienen tanto poder que enfrentarlos es casi imposible. Además, es traicionada en el último momento por los clientes que la contrataron. Sin más familia que su merqaal llamado Vix, Kay roba la nave del líder del grupo criminal para huir lo más rápido posible.

Perseguida por naves enemigas y dañada en el proceso, se ve obligada a aterrizar en el planeta Tohara, donde deberá empezar de cero para reparar la nave, juntar dinero y lograr su sueño de libertad, algo que no tuvo en su infancia debido a la desaparición de su madre. Sin embargo, esto significa aliarse con diferentes clanes y enemistarse con otros.

Al principio, la historia no parece gran cosa, pero a medida que se va involucrando en los diferentes conflictos, Kay descubre que sus misiones tienen un propósito más allá de ganar simples créditos para comprar cosas. Además, conocerá personajes simpáticos como el droide ND-5, así como especialistas que se unirán a su tripulación.

La verdad es que el relato me gustó bastante, ya que nos aleja de los discursos sobre la Fuerza y el Lado Oscuro, centrándose en un viaje donde la protagonista busca un propósito más allá de robar a los más privilegiados. Aunque al inicio su personalidad puede parecer un poco absurda, con el pasar de las horas su historia se desarrolla hasta el punto en que muchos probablemente le tomen cariño.

Los personajes secundarios también enriquecen la narrativa, con alianzas y traiciones que no son tan predecibles, y momentos memorables tanto en misiones principales como secundarias. A diferencia de otros juegos, los objetivos alternos realmente contribuyen a la historia, por lo que es importante no ignorarlos.

Obviamente, no nos salvamos de ciertas referencias a acontecimientos de la saga, y también nos cruzamos con personajes icónicos como Jabba the Hutt. No obstante, estos son guiños que nos hacen sentir parte del conflicto galáctico en el que Kay no quiere involucrarse, ya que tiene asuntos más importantes que atender.

En términos narrativos, no está nada mal, pero tal vez un mayor involucramiento con figuras importantes de la saga, como Boba Fett, hubiera sido apreciado. Quizás en una secuela, pero no nos adelantemos demasiado.

Todo un territorio por recorrer

Pasando a la jugabilidad de Star Wars Outlaws, lo podemos definir como un juego de acción y aventura con secciones abiertas de exploración. Ojo, no hay que confundirlo con un sandbox o mundo abierto, ya que las diferentes secciones que se cruzan no se sienten totalmente conectadas; están separadas cuando viajamos de un planeta a otro en nuestra nave.

Dentro de estos entornos, manejaremos como avatar principal a Kay Vess, y la función principal es completar misiones de historia que inevitablemente nos lleven al final del juego. Aquí es donde entra lo interesante, ya que en el camino aparecerán objetivos secundarios que evitarán que terminemos el título en menos de 20 horas.

Para conseguir las misiones, es necesario hablar con los NPCs considerados como informantes, quienes normalmente pertenecen a uno de los diferentes clanes del espacio. Estos nos harán los encargos y, si los cumplimos con éxito, no solo nos darán créditos e ítems de forja, sino también reputación y lealtad con su asociación, lo cual, a su vez, se traduce en ventajas.

Por ejemplo, si tenemos buenas relaciones con el clan de los Hutt, podremos acceder a sus bases sin ser perseguidos ni abatidos, así como comprar armas raras u otros objetos a precios bastante rebajados. Por otro lado, si tenemos baja alianza, nos terminarán acechando al entrar en su territorio sin ningún tipo de remordimiento.

Obviamente, al principio no seremos bienvenidos por ningún clan, y para entrar a sus guaridas con el objetivo de hablar con los líderes, deberemos llegar de la forma más discreta posible. Aquí entra una de las mecánicas principales: el sigilo, ya que tendremos la capacidad de caminar agachados y eliminar a los enemigos de manera silenciosa, con el objetivo de evitar enfrentamientos innecesarios.

No en todas las exploraciones podremos mantenernos al margen, especialmente en las de historia, por lo que llegará el momento de sacar el bláster y enfrentarnos a miembros de facciones, soldados del imperio e incluso fauna hostil. En este punto, el juego cambia a un shooter en tercera persona, similar a Uncharted, donde es necesario ser hábil al apuntar y cambiar de balas para acabar con los rivales.

Dentro del juego no hay una gran cantidad de armas para usar; solo tenemos la herramienta con la que comenzamos la aventura, pero esta, al igual que los sables láser de los Jedi, se puede ir modificando. Esto se logra al encontrar materiales dentro de los vastos mapas y usando la mesa de la nave principal en la que viajamos.

Los ataques del arma son versátiles, ya que pueden disparar láser, ráfagas de electricidad o incluso explosiones que dañen a más de un enemigo. Eso sí, nada es para siempre, y al sobrecalentarse demasiado, habrá que esperar algunos segundos para recuperar munición. Además, en ocasiones especiales es posible usar los objetos que se les caen a los enemigos, aunque por ningún motivo se pueden conservar.

En cuanto a la precisión de los disparos, es buena hasta cierto punto, pero no perfecta, dado que cuando estamos detrás de una pared y queremos apuntar al rival, la cámara puede trabarse momentáneamente, lo que complica la tarea de ganar en algunas ocasiones. A esto se suma el hecho de que ciertos proyectiles más grandes tienen físicas que podrían haberse trabajado mejor.

También contamos con ataques cuerpo a cuerpo para cuando debamos dejar descansar el arma; se trata de un combo de tres golpes que dejará a los enemigos más débiles noqueados al instante. Por supuesto, no todos caerán con estos ataques, solo aquellos que llevan ropajes normales que no se asemejen a armaduras.

Por su parte, los movimientos de Kay son similares a los de Lara Croft en los juegos de Tomb Raider hechos por Crystal Dynamics. Es decir, se desplaza en diferentes direcciones, usará ganchos para deslizarse de vez en cuando y puede subirse a peldaños consecutivos para llegar a lugares altos. No tiene nada del otro mundo; está dentro del estándar de los juegos de aventura, siendo muy similar a la saga Assassin’s Creed pero con la adición de los disparos.

Algo que también pretende darle identidad al título son las habilidades de hacker, las cuales nos llevan a ejecutar un minijuego de ritmo para abrir puertas y demás mecanismos. Del mismo modo, hay otro método en el que se debe adivinar una combinación de patrones para desactivar cámaras, abrir puertas o desactivar sistemas de seguridad.

Los objetivos alternos que se pueden encontrar tampoco se obtienen únicamente con los NPCs, ya que es posible descubrir algunas cuevas, bases enemigas y áreas con tesoros. También se incluye la búsqueda para mejorar habilidades, las cuales se consiguen al hablar con personajes clave, quienes nos dan una especie de árboles de mejoras, que avanzan al cumplir con pequeños objetivos o conseguir ítems de forja.

No está de más comentar que los planetas son inmensas extensiones que podemos recorrer de manera lenta o con nuestro speeder, el cual a su vez se puede mejorar en los diferentes pueblos que visitemos. Para ir de un lado a otro más rápido, tenemos checkpoints, los cuales se desbloquean al llegar a puntos clave del mapa. Es un alivio no tener esas torres que aparecen en todos los juegos de Ubisoft.

Todas las misiones y tareas secundarias son una buena excusa para pasar horas en un sitio y limpiarlo por completo, por lo que los usuarios fanáticos de sacar platinos estarán satisfechos. Pero en el caso de quienes sean más fanáticos de la historia, es posible avanzar sin muchas preocupaciones, a menos que necesiten una mejora concreta del arma o el speeder, lo cual, por fortuna, se especifica antes en el menú de misiones.

Saltando de un planeta a otro

Como ya se mencionó en la primera parte del gameplay, tendremos diferentes mapas abiertos a nuestra disposición, pero para llegar a ellos no se usa un menú ni nada parecido. Claramente hay que utilizar una nave para desplazarnos, y lo mejor es que es posible explorar un minimapa con ella, usando la gama de sus armas y el turbo para llegar rápidamente a la atmósfera.

Cada planeta tiene su propia área externa para mover la nave, con ciertos rivales por vencer e incluso loot que obtener. La movilidad es intuitiva y, supongo, no pretendía llegar a más. Después de todo, las misiones principales se llevan a cabo dentro de los lugares habitables. Aun así, se maneja muy bien una vez que se comprenden los controles.

Para cambiar a un sitio diferente, solo hay que usar el botón de salto espacial, y una vez cargada la barra, será posible viajar a otro sistema con su respectivo planeta. Eso sí, es necesario estar fuera de combate para realizar el cambio; de lo contrario, no será posible viajar más lejos, por lo que tocará deshacerse de los enemigos.

Hablando de villanos, creo que la inteligencia artificial de los mismos debe mejorarse ligeramente, pues, al menos en las misiones de sigilo, no son los más listos y podemos engañarlos muy fácilmente. Además, su estado de alerta no dura mucho después de salir de su vista por algunos segundos.

Casi olvido mencionar que la mascota Nix es bastante útil para la exploración y el combate. En la exploración, es posible darle órdenes para alcanzar botones inaccesibles o incluso abrir alguna puerta. En el combate, podemos usarlo como distracción y así atacar por sorpresa a los rivales, lo cual evitará activar el bláster y provocar ruido que alerte a todo el mundo.

En cuanto al equipamiento de Kay, puede conseguir ropajes y botas para cambiar de aspecto, pero no solo sirven para eso, también funcionan como accesorios con diferentes efectos, como mejorar la salud o permitir llevar ítems de curación extra. El vestuario se adquiere al completar misiones o comprar directamente a algún mercante.

El juego no solo ofrece combates, misiones de sigilo y desplazamiento por los mapas, pues también existen minijuegos para hacer la experiencia más amena, ya sea apostando créditos a las carreras o participando en un juego de mesa en el que conseguir cartas pares es el objetivo. Así que no todo será acción, y se agradecen esos momentos que nos alejan de estar repitiendo lo mismo una y otra vez.

Claramente, puede volverse repetitivo si se completan todas las misiones de historia, y creo que se hubiera agradecido un poco más de equilibrio entre el gameplay con Kay y con la nave. De hecho, la exploración en el espacio se deja muy de lado; solo en uno de los encargos finales es necesario usar nuestro transporte como parte de la narrativa.

Gráficos y música que impresionan

Pasando al apartado de gráficos en Star Wars Outlaws, debo decir que es un juego muy vistoso, ya que han logrado recrear el sentimiento de la franquicia, desde las vestimentas de los humanos hasta el aspecto de las razas extraterrestres. Por supuesto, las naves, droides, flotas y demás no se quedan atrás, en ese sentido no hay ningún problema.

Aun así, siento que falta un paso más para que realmente sea algo next gen. Y es que, para quien no lo sepa, no está llegando a consolas de la generación anterior, aunque podrían darnos una sorpresa como lo que sucedió con Jedi Survivor y lanzarlo después en PS4, al menos. Supongo que con esto ya piden a gritos sumarse a los aparatos de actualidad.

No voy a negar que los modelados de personajes me gustaron bastante, y sobre todo resaltan las facciones de las caras, que cada vez se acercan más a la perfección. El motion capture hace que las expresiones faciales se vean realistas, pero insisto, aún queda trabajo por realizar para que realmente pueda dejarnos con la boca abierta. Habrá que seguir esperando.

En la parte técnica, tenemos opciones según el gusto del jugador. La primera es elegir la opción de calidad, la cual fija los cuadros por segundo a 30 con una resolución que apunta a los 4K, aunque dudo que sea el caso. El segundo tipo de visualización nos lleva a los 60 fps, los cuales se notan y hacen que esos momentos de acción sean fluidos; su resolución se dirige a los 1080p.

La parte musical me parece interesante, ya que hay muchos temas nuevos presentes en el soundtrack, incluyendo el tema principal del juego que transmite ese sentimiento de irse de aventuras por el espacio. Además, siempre ponen las piezas en el momento adecuado, ya sea en una parte de acción frenética, al viajar en el espacio o al entrar en instalaciones de manera sigilosa.

Para terminar, están las actuaciones de voz, que se realizaron bien, especialmente en los personajes protagonistas, quienes se sienten con su propio carisma gracias a los actores que brindaron su tiempo. No está de más decir que hay diferentes idiomas a seleccionar, incluyendo el español, pero este es en castellano, y eso me parece raro, puesto que Jedi Survivor sí está en español latino. Debe ser un tema de Ubisoft.

Viaje galáctico que no es perfecto, pero al final se disfruta

En conclusión, Star Wars Outlaws es un producto que vale la pena probar, ya que se trata de un viaje que engancha conforme avanza la historia de la cazarrecompensas Kay Vess. Es un juego de aventuras con disparos y sigilo que, por fortuna, se aleja del tan popular multijugador en línea; no voy a negar que siempre se agradecen las experiencias para un solo jugador.

Aunque no son tantos los planetas por explorar, todo se compensa con la extensión de los mapas y sus decenas de misiones por completar, ya sean encargos de los clanes, de los NPC o hasta salvar a gente de ladrones espaciales. Esto se acompaña con minijuegos que nos darán un soplo de aire fresco, ya que los encargos de infiltración en bases enemigas no son pocos.

Sus problemas no se pueden descartar, ya que no hay mucho equilibrio entre las tareas con el personaje y las de la nave, dando prioridad al primero y relegando a la segunda a un mero método de transporte entre planetas. Claro, hay más encargos si hablamos de misiones secundarias, pero al menos en la historia principal no se utiliza mucho.

Entonces, si eres fanático de Star Wars y de los juegos de acción, es muy probable que lo disfrutes, ya sea si quieres ir solamente por la historia o si prefieres cumplir con las tareas alternativas. Massive Entertainment ha creado un producto muy bueno que tal vez se pueda mejorar si deciden hacer una secuela en el futuro.

Star Wars Outlaws se pone a la venta el próximo 30 de agosto en PS5, Xbox Series X/S y PC. La versión utilizada para esta reseña fue la de PS5.