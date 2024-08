Review – Black Myth: Wukong

500 años en desarrollo

Asia se está convirtiendo en una potencia en la industria de los videojuegos. Durante mucho tiempo, estudios provenientes de China y Corea del Sur se han especializado en títulos móviles, MMOs, y experiencias que eran de nicho en sus países. Después de años recluidos detrás de sus bordes y la seguridad de la que siempre han gozado, estudios como Shift Up están mirando a los mercados internacionales. Sin embargo, para lograr el éxito deseado necesitan jugar al mismo nivel en el que compañías de Japón, Estados Unidos y Europa han estado por años. Esto puede sonar más fácil de lo que en realidad es. No solo basta con tener los recursos necesarios para hacer uso de tecnología de punta, sino que es necesario resaltar de una forma única, ya sea que estas nuevas propuestas se encarguen de ofrecer algo nunca antes visto, o simplemente hagan muy bien su trabajo. Junto a esto, hay un elemento que poco se ha explorado, pero tiene un gran valor, y se trata de la representación cultural que cierta nación tiene.

Viaje al Oeste es una de las cuatro obras que definen a la literatura clásica de China. Este trabajo ha servido como inspiración para miles de personas, no solo provenientes de este país, sino de todo el mundo. El ejemplo más claro es Dragon Ball. Sin embargo, las aventuras de Sun Wukong no son tan conocidas en occidente, por lo que existe un gran potencial al momento de trasladar la épica del Rey Mono a diferentes medios. Este fue el punto de partida de Game Science, un estudio de China, que en 2018 comenzó a trabajar en lo que eventualmente sería conocido como Black Myth: Wukong, un juego que no solo llamó la atención por su clara inspiración en Viaje al Oeste, sino por el uso del Unreal Engine. Aunque en el vistazo original se empleó el UE4, eventualmente cambiaron al Unreal Engine 5, y rápidamente cautivaron al público al ser uno de los primeros equipos en demostrar el potencial de la tecnología de Epic Games en acción.

Después de aproximadamente seis años en desarrollo, Black Myth: Wukong por fin es una realidad. El primer proyecto internacional de Game Science se posiciona como uno de los títulos más fuertes del año, y con muchas expectativas detrás de él, está claro que este trabajo puede llevar al estrellato al equipo de China, o dejarlos debajo de una roca de la cual podrían ser prisioneros por 500 años. ¿Es Black Myth: Wukong el Juego del Año que muchos esperan? ¿Acaso Game Science ofrece algo completamente nuevo? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Viaje al Oeste

Black Myth: Wukong no es una adaptación fiel de Viaje al Oeste. En lugar de presentarnos una recreación de los hechos descritos en la novela, algo que pudo funcionar debido a su naturaleza como obra literaria sobre Dioses y el constante caos que protagoniza el Rey Mono, el estudio de China toma su mundo, personajes, locaciones y temáticas para ofrecernos una aventura original que logra crear su propia identidad sin olvidar sus bases. De alguna forma, el juego es capaz de caminar una delgada línea y mantener su balance en todo momento, algo verdaderamente sorprendente.

En esta ocasión no tomamos el papel de Sun Wukong, sino del Destined One, nuestro protagonista, el cual comienza un viaje a lo largo de China con el objetivo de alcanzar un nivel místico digno del héroe de Viaje al Oeste. El juego decide crear su propia identidad, pero sin olvidar sus orígenes, lo cual puede llegar a ser muy confuso para muchos, especialmente para aquellos que no han leído el libro original. Debido a que estamos siguiendo los pasos del Rey Mono, múltiples interacciones con el elenco secundario se llegan a sentir incompletas, en el sentido de que el jugador carece de la información necesaria para entender completamente qué está pasando en todo momento.

Por un lado, es muy impresionante la forma en la que Game Science comprende la obra original, al grado de que son capaces de crear algo que en ningún momento se llega a sentir como el trabajo de un fan o una adaptación ligera con el mercado internacional en mente, sino como una digna aventura que bien pudo ser una secuela. Algo similar es lo que hizo Christopher Tolkien con el trabajo de su padre. Sin embargo, esto trae consigo una serie de problemas que son el resultado de que en occidente, Viaje al Oeste es algo que pocos han leído. Claramente, el contexto necesario para apreciar por completo las peripecias del Destined One no está aquí, y el título se pudo beneficiar bastante al incluir información de una forma más clara para el jugador.

La historia de Black Myth: Wukong se presenta de una forma épica, en el sentido clásico de la palabra. Es una epopeya en donde podemos presenciar la complicada relación entre las diferentes figuras religiosas de China. En donde los humanos conviven en el mismo espacio con demonios, los cuales actúan de una forma normal, alejada de las concepciones que muchos pueden tener de las criaturas a las que nos enfrentamos. La escala, más que estar inspirada en algo como Dark Souls o Elden Ring, toma nota de God of War. Cada una de los batallas contra jefes está acompañada de música que enaltece al jugador por su victoria, y la cinematografía hace un gran trabajo para demostrar que el Destined One puede enfrentarse a los Dioses y guerreros que se postran frente a él. De cierta forma, es muy similar a Asura’s Wrath, pero sin llegar a niveles ridículos capaces de romper la inmersión.

Por un lado, Black Myth: Wukong brilla al momento de cautivar y sorprender al jugador con algunas de las secuencias y enfrentamientos más impresionantes que uno puede encontrar en estos momentos en un videojuego, pero también tropieza al momento de transmitir efectivamente su historia. No hay algún tipo de evolución de personajes y la estructura por capítulos limita las interacciones a solo un par de conversaciones en donde el usuario carece del contexto necesario para entender por completo qué está sucediendo frente a él. Es estilo sobre sustancia para algunos, pero al mismo tiempo es un trabajo que conoce muy bien su principal inspiración, y tiene el valor de no comprometerse. Es muy probable que el público de China logre apreciar mucho más lo que aquí se nos presenta, y eso tiene su mérito, pero es innegable que se pudieron tomar un par de decisiones para no dejar afuera al resto del mundo.

Al final del día, Black Myth: Wukong ofrece una aventura entretenida, en donde cada interacción, pese a no ser clara, llega a ser divertida. Las locaciones que visitamos y los enfrentamientos en los que participamos son capaces de cautivar a cualquiera, y la gran escala de los eventos es impresionante. Es una historia con tropiezos claros, pero que está alejada de ser un fracaso.

Una moneda en el aire

En su momento, Black Myth: Wukong llamó mucho la atención por el uso del Unreal Engine. Incluso cuando la primera demostración del título utilizó la pasada versión de este motor, gran parte del público se sorprendió por la iluminación, los detalles en el personaje principal, así como los ambientes que podemos visitar, y más. De esta forma, cuando Game Science comenzó a trabajar con el Unreal Engine 5, las expectativas crecieron aún más. Con el producto final ya en manos, está claro que, como cualquier otro juego, la elevada barra no se alcanzó, pero el resultado sigue siendo algo impresionante, y uno de los mejores ejemplos del potencial que encontramos en la tecnología de Epic Games.

Cada una de las locaciones que visitamos es única. Todo comienza en un bosque con una clara esencia china, algo que se puede apreciar gracias a los altos bambúes, así como a todas las estatuas de Buda y las diferentes estructuras que dejan en claro el paso de una civilización que se ha movido a otros territorios, pero su influencia sigue presente. La segunda región nos lleva a un desierto con templos escondidos entre montañas y gigantes estructuras que son capaces de tapar el sol. Black Myth: Wukong hace un fantástico trabajo al replicar la arquitectura budista que forma parte de la identidad de China. Los santuarios y monasterios son fundamentales para cada región que visitamos. Al estar inspirado en una obra mística, el trabajo de Game Science también tiene esta perspectiva. En lugar de pueblos con ciudadanos, encontramos espacios de veneración, los cuales son capaces de contar una historia sin una sola palabra.

La iluminación y las sombras son aspectos muy importantes aquí, puesto que cada uno es indispensable para crear una atmósfera única. Mientras que en el bosque de la primera región el sol es solo un invitado que trata de encontrar una forma de escabullirse entre el alto follaje, sintiéndose como un extraño en la montaña, en la segunda zona claramente es el rey. El desierto da pie a pequeños oasis que dan pie a una trampa de los enemigos y un inesperado jefe, y las olas de calor crean un espacio hostil en todo momento. Las pequeñas cavernas que aquí encontramos son espacios en donde la oscuridad se apodera de la pantalla. Antorchas nos guían a una de las tantas salidas, pero también esconden secretos fuera de la vista. Es un trabajo impresionante que demuestra de gran forma el potencial del Unreal Engine 5.

Por su parte, el diseño de personajes es impresionante. El Destined One destaca por la atención al detalle en su pelaje. Cada una de las armaduras que puede portar y los diferentes báculos cuentan con un patrón único, en donde es posible apreciar la textura de la tela y la madera respectivamente. Sin embargo, las verdaderas estrellas son los diferentes enemigos a los que nos enfrentamos. La lista de yaoguais es simplemente impresionante. Cada región tiene su propia selección, y ninguno se siente fuera de lugar. Cada uno está basado en algún mito, leyenda o folclore de China. Algunos son humanoides, otros son animales gigantes, otros son una combinación de estos dos, mientras que los más llamativos son seres que no pudieron salir de otro lugar que no fuera Asia, con un gran énfasis en criaturas como monos y cerdos.

La dirección artista de Black Myth: Wukong es de los mejores apartados que tiene el juego para nosotros. No solo demuestra las capacidades técnicas del Unreal Engine 5 de una forma que sorprenderá a más de una persona, sino que el diseño de los personajes es llamativo, y la selección es tan grande, que en ningún momento sentirás que a los desarrolladores se les acabaron las ideas. Similar a su historia, el trabajo que aquí se nos presenta es una gran representación de la cultura de China. Es una labor que se enorgullece de su arquitectura, folclore, diversidad natural, e incluso alguien con pequeñas nociones de lo que era este país en el siglo XVII puede admirar todo lo que se hizo y la pasión que Game Science tiene por su país. Sin embargo, hay un elemento que arruina por completo esto, y se trata de su rendimiento.

En esta ocasión, tuve acceso a la versión de PC. Actualmente, cuento con una laptop con una RTX 3050 de NVIDIA, con un chip Intel Core i5, y 16 GB de RAM. Esto me pone justamente en los requerimientos recomendados para disfrutar de la aventura en esta plataforma. Lamentablemente, no tuve acceso a la versión de PlayStation 5 durante el proceso de reseña, por lo que no podría asegurar qué tan bien o mal corre esa versión. Este es un caso complicado. Desde el momento en que accedí a Black Myth: Wukong, el juego presentó múltiples problemas de rendimiento. Al seleccionar todas las opciones en medio, me encontraba con caídas de frame constantes, y el juego rara vez pasaba de los 40fps. Al bajar al mínimo, las cosas mejoraron un poco, pero seguía siendo una experiencia torpe. Lo peor de todo sucedía en los enfrentamientos contra jefes, en donde los escenarios están cargados de elementos visuales, como una templo incendiándose o un lago con muchas plantas a su alrededor. Aquí, y no es una exageración, el desempeño estaba por debajo de los 10fps.

Esto es totalmente imperdonable. Durante días, tenía suerte de jugar por arriba de los 20fps, lo cual, en un juego de acción, en donde la precisión es muy importante contra jefes complicados, y en donde todo está construido para funcionar con, mínimo, 30fps estables en todo momento, arruinó la experiencia que estaba teniendo. No quiero ni imaginarme cómo es que una PC con una tarjeta gráfica de la serie mil y que apenas cumple con los requisitos mínimos va a correr Black Myth: Wukong. Lo peor de todo, es que esto causó dos crashes en peleas que claramente le estaban exigiendo mucho al juego.

Sin embargo, momentos antes de empezar a escribir esta reseña, el juego recibió un par de parches, los cuales mejoraron sustancialmente el rendimiento del título. Zonas en donde era imposible caminar, ahora mantenían los 30fps con todas las opciones técnicas en la selección baja. Después de muchas horas jugando con un pésimo rendimiento, de la noche a la mañana, varios problemas desaparecieron, o al menos dejaron de ser una gran molestia. Black Myth: Wukong aún presenta una serie de fallos de rendimiento para aquellos con especificaciones similares o inferiores a las que tengo, pero al menos ya es un poco más jugable, y muchos de los enfrentamientos ahora son posibles.

Al final del día, todo depende por completo de las capacidades de la PC que cada persona tenga. Para algunos, Black Myth: Wukong tal vez sea injugable, pero para aquellos con una tarjeta de la serie 40 de NVIDIA, el chip más reciente, y toda la memoria RAM posible, es probable que estos inconvenientes no lleguen a ser tan severos. Una vez más, no tuve acceso a la versión de PlayStation 5, la cual bien podría estar libre de estos problemas.

Black Myth: Wukong nos presenta un espectacular apartado visual. Los diseños de los personajes y escenarios son encantadores, dejando en alto la clara inspiración en la cultura de China en todo momento. El uso del Unreal Engine 5 para la iluminación, sombras, detalles en el pelaje y texturas, así como la cinematografía, es simplemente increíble, y una buena demostración de lo que esta tecnología es capaz. Sin embargo, la optimización para la versión de PC deja mucho que desear. Habrá casos en donde la experiencia sea positiva, pero también existirán muchos más en donde el juego no pueda correr tan bien como a muchos les gustaría. El hecho de que el título recibió ya parches indica que los desarrolladores pueden mejorar la experiencia, pero esta entrega bien pudo pasar un par de meses más en el periodo de pruebas.

China en el oído

Al igual que su historia y apartado visual, la música de Black Myth: Wukong está inspirada en la cultura de China. Instrumentos como la pipa son usados constantemente para crear una atmósfera única a lo largo de toda la aventura. Lo mejor de todo, es que el soundtrack nos acompaña en todo momento. Hay segmentos en donde este elemento está en el fondo, mirándonos a la distancia, mientras que en las peleas contra jefes se convierte en uno de los principales aspectos que apoyan al jugador. Específicamente, hay una sección en donde un personaje toca y canta cada vez que nos habla, dándole una personalidad única y una presencia que es difícil de olvidar. Es un fantástico trabajo de principio a fin, que, a diferencia de otros juegos que pueden ser definidos como Souls, en ningún instante se siente hostil.

A la par, las voces también están muy bien trabajadas. Debido a su naturaleza, mi recomendación es jugar con la opción de idioma chino, puesto que las actuaciones de cada actor están muy bien trabajadas. Todos entregan lo mejor de sí, y siempre que hay alguna conversación con algunos de los personajes secundarios más carismáticos, como el músico sin cabeza que encontramos en el segundo capítulo, es entretenido escucharlos. Por su parte, el doblaje en inglés también tiene sus méritos, pero no alcanza el mismo nivel de teatralidad que hace especial a la otra opción.

En general, el trabajo que Black Myth: Wukong nos ofrece en este apartado no se sale de los estándares ya establecidos por juegos similares, pero logra resaltar al aceptar sus rutas en la cultura de China, y presentarnos un apartado que, para muchos, se sentirá fresco. Las actuaciones de voz, aunque contadas, valen mucho la pena, y son perfectas para el tipo de historia que Game Science nos presenta en esta ocasión.

El viaje del Rey Mono

Black Myth: Wukong ha sido definido por algunas personas como un Soulslike, y si bien es cierto que el título toma un par de elementos prestados de esta filosofía de diseño, el trabajo de Game Science es un hack and slash con un gran nivel de personalización y una estructura abierta que le permite al jugador explorar zonas enormes, pero sin llegar a ser un juego de mundo abierto. En este sentido, la aventura no presenta muchas ideas originales, y en su lugar se enfoca en tomar todos sus elementos, y pulirlos de una forma que convierten a la experiencia en un viaje entretenido de principio a fin, con un buen reto, y en donde es casi imposible dejar el control, incluso en los momentos en donde parece que su duración se extiende más de lo debido.

El Destined One cuenta con un báculo especial con el cual se realiza un combo al presionar el ataque débil constantemente. Junto a esto, también tenemos acceso a un golpe fuerte, el cual se puede cargar múltiples veces para aumentar su daño. Lo interesante, es que el juego nos presenta diferentes usos de esta herramienta. Dependiendo de la postura, nuestra arma principal es capaz de usarse como un poste para evadir ciertos movimientos, o extenderse verticalmente para aumentar el rango ofensivo a nuestra disposición. Aunque esto suena muy sencillo al principio, un árbol de habilidades nos permite aumentar nuestras habilidades y elegir un camino a seguir, dándole al protagonista más opciones, pero sin complicar las bases ya establecidas. Junto a esto, la principal forma de defensa se hace al esquivar, y el título es bastante amigable con la precisión, aunque con los jefes todo esto se complica.

El combate que nos presenta Black Myth: Wukong brilla, no por su arma principal, sino por todo lo que está a nuestra disposición. Dos de los factores que hacen especial a este sistema son las habilidades mágicas y las transformaciones. Los primeros nos permiten usar diferentes poderes, como congelar a cualquier enemigo por unos segundos, lo cual los vuelve muy vulnerables, o convirtiendo al Destined One en una piedra, funcionando básicamente como un contraataque efectivo ante cualquier contrincante. El título nos ofrece múltiples opciones conforme avanzamos por la historia principal, por lo que hay un sentimiento de progresión constante, y el árbol de habilidades también deja que cada jugador se enfoque en cierto estilo de juego, ya sea que desees enfocarte en evadir la mayor cantidad de golpes posibles, o atacar sin preocuparte por algún tipo de represalia instantánea.

Junto a esto, las transformaciones nos permiten asumir el poder de algunos de los enemigos y jefes que enfrentamos. Aquí hay dos tipos. Para comenzar, Black Myth: Wukong nos ofrece cambiar nuestra apariencia por un instante para realizar un solo ataque, y en el proceso nos ofrece algún tipo de beneficio, como defensa adicional o resistencia ante algún elemento. El segundo tipo de alteraciones son mucho más interesantes, puesto que nos dejan asumir el papel de un jefe por un tiempo determinado. Esto no solo afecta nuestra apariencia, sino también nuestros movimientos, y nos da acceso a ciertas habilidades especiales que pueden ser devastadoras en cualquier enfrentamiento. Es sumamente interesante la forma en la que cada variación modifica de forma sustancial la aproximación que cada uno tendrá al combate, puesto que elementos como la velocidad, movimientos y el ritmo en general son alterados en un instante. Por si fuera poco, el árbol de habilidades también proporciona una serie de mejoras importantes.

Black Myth: Wukong nos ofrece una gran cantidad de opciones que pueden ser modificadas al gusto de cada persona. Las posturas del báculo presentan cambios pequeños, pero significativos, al momento de pelear contra los enemigos normales. Las transformaciones y la magia proporcionan herramientas adicionales que expanden de forma sustancial las bases del combate, e incluso en los enfrentamientos más difíciles, nunca sientes que estás en desventaja. Lo mejor de todo ocurre cuando te encuentras ante un jefe que tiene una respuesta clara contra las habilidades a tu disposición, puesto que te da la oportunidad de experimentar y salir del área de confort para probar todo lo que está disponible, y si deseas expandir tu arsenal, será mejor que explores.

El juego está dividido en capítulos, cada uno ofreciendo un bioma específico, pero la estructura entre cada uno es similar. Aquí se nos presentan zonas enormes, en donde el diseño varía entre secciones algo lineales y espacios con una mayor libertad de exploración. Si bien hay un objetivo al que tienes que llegar, hay diferentes rutas que puedes tomar y, lo más impresionante, caminos que parecen insignificantes, te llevan a áreas completamente opcionales con algún jefe adicional o ítems especiales. Así es cómo obtienes la mayoría de las transformaciones. Si bien un par son obligatorias por parte de la historia, la mayoría las tienes que encontrar al derrotar enemigos poderosos, y es muy divertido caminar y de repente escuchar como la música cambia en un instante y una barra de jefe aparece sin esperarlo.

Sin embargo, el diseño de los niveles puede llegar a ser muy confuso. Debido a lo abiertas que son las áreas, hay momentos en donde es posible perderse, y la meta desaparece. Aunque el juego constantemente ofrece recompensas de todo tipo, también hay momentos en donde tanta libertad llega a ser agobiante e incluso tediosa. Parte de esto se hubiera solucionado con un simple mapa, pero el título carece de esto. Afortunadamente, para aliviar un poco este pesar, hay múltiples zonas de descanso. Al orar en pequeños templos, no solo podemos hacer fast travel a cualquier lugar ya visitado, sino que también tenemos acceso a una tienda para comprar ítems necesarios para crear armaduras adicionales y mejorar el báculo del Destined One, así como modificar las magias que tenemos disponibles, y hasta cambiar los efectos del agua que recupera nuestras vidas.

Ahora, si bien el combate y la estructura del juego dejan en claro que Black Myth: Wukong no es un Soulslike, el trabajo de Game Science cuenta con un poco de inspiración de FromSoftware, y esto se puede ver con los jefes. Si bien los enemigos principales son obstáculos que no representan un gran reto, los oponentes obligatorios ponen a prueba todas tus habilidades. Estas son criaturas enormes con múltiples movimientos y transformaciones que te derrotarán una y otra vez hasta que aprendas su patrón, y sepas exactamente en qué momento atacar y cuándo esquivar. Aunque las habilidades disponibles ofrecen una ayuda sustancial, al final del día lo que se pone a prueba es tu habilidad con el control, y es sumamente satisfactorio cuando por fin derrotas al muro que llevas horas tratando de superar. Lo mejor de todo, es que el título está repleto de estos momentos.

Es increíble el hecho de que cada zona tenga múltiples enfrentamientos contra jefes, tanto opcionales como obligatorios, y estos retos se convierten en la estrella de la experiencia. Cada pelea es única, y hay momentos en donde el juego te presenta con varios enfrentamientos de forma consecutiva. Sin embargo, hay algunas peleas que se sienten injustas, debido a que el diseño de los enemigos y el sistema de lock on juegan en tu contra. Afortunadamente, estos son casos contados, y tu habilidad con el control es lo que al final del día definirá el resultado de cada batalla.

Black Myth: Wukong es un gran juego de principio a fin. Si bien no ofrece algo que no hayamos visto en otros hack and slash o Soulslike en el pasado, cada una de sus propuestas está muy bien ejecutada. El combate, aunque sencillo al principio, rápidamente evoluciona gracias a las transformaciones, magia y la gran personalización que nos presenta el título, ya sea por medio del árbol de habilidades o todas las habilidades especiales disponibles. La exploración, aunque puede llegar a ser confusa y tediosa en más de un momento, le permite al jugador explorar zonas enormes que albergan muchos secretos, y constantemente lo recompensan. Por su parte, los jefes son lo más destacado de la experiencia, puesto que no solo presentan un espectáculo visual similar a God of War, sino que también cuentan con un gran reto que pone a prueba las habilidades de cada persona. Ante la falta de innovación, la perfección es una buena alternativa.

¿De lo mejor del año?

Black Myth: Wukong es un juego con altas expectativas. En los últimos meses, muchas personas ya lo estaban considerando para Juego del Año, por lo que superar las demandas que gran parte de la comunidad tiene parece imposible. Sin embargo, Game Science nos ha entregado un buen juego con una falla muy notoria. La historia puede llegar a ser confusa en muchos momentos, pero es de admirarse el hecho de que los desarrolladores se dieron a la tarea de crear una aventura que está enfocada en su mercado hogar, y no tienen la intención de ser amigables con aquellos que no tengan ni la más remota idea de qué es Viaje al Oeste. ¿Es una aproximación positiva? No, pero gran parte del enfoque está en rendirle honor a la mitología de China y cualquier es capaz de admirar la pasión que el equipo invirtió aquí.

La música y las actuaciones de voces hacen un gran trabajo, y constantemente resaltan al acompañar al jugador en los momentos más impactantes de la aventura. El diseño de personajes y el uso del Unreal Engine 5 le dan vida a diferentes regiones y crean zonas complejas que también le rinden homenaje a la cultura de China, y es admirable ver todo esto en pantalla. Sin embargo, el juego claramente necesitaba un mes o dos más de desarrollo. El apartado técnico es una pesadilla. Si bien parece que los desarrolladores tienen pensado solucionar los problemas por medio de actualizaciones, está claro que jugar Black Myth: Wukong en PC es un volado, el cual muchos pueden perder.

El sistema de combate no presenta algo completamente nuevo, pero todo lo que ofrece está bien trabajado. Las transformaciones, en especial, le dan un toque único a cada enfrentamiento, proporcionando una variedad y personalización que son la base de la experiencia. Por su parte, el diseño del mundo, aunque algo torpe, le da un gran peso a la exploración y recompensa a todos aquellos que deciden visitar cada rincón posible, ya sea con ítems o con peleas contra jefes adicionales. El resultado final es una experiencia muy divertida que, pese a sentirse más larga de lo que debería ser, sí cumple con algunas de las expectativas del público, aunque claramente no con todas.