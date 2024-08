Después de un par de rumores durante los últimos días, se ha confirmado que esta misma semana se llevará a cabo un nuevo Nintendo Direct Partner Showcase, así como un Indie Showcase el mismo día. Así es, dos eventos digitales, uno tras otro, y todo en menos de 24 horas.

Por medio de sus redes sociales, la Gran N ha confirmado que el día de mañana, 27 de agosto, se llevarán a cabo un Indie World seguido de un Nintendo Direct Partner Showcase. Todo comenzará a las 7:00 AM (hora del Pacífico), u 8:00 AM (hora de la Ciudad de México). Aquí tendremos más información sobre los juegos third party que llegarán al Switch en un futuro.

Como lo indican sus nombres, el Indie World es un evento dedicado a los juegos independientes que llegarán al Switch, mientras que el Partner Showcase está enfocado a la oferta third party, por parte de compañías como Bandai Namco y Square Enix. De esta forma, será interesante ver todo lo que llegará a la consola de Nintendo en los próximos meses. De igual forma, se ha dejado en claro que aquí no tendremos información sobre el sucesor del Switch.

Recuerda, el día de mañana, 27 de agosto, se llevarán a cabo un nuevo Indie World y Nintendo Direct Partner Showcase, uno tras otro, a las 8:00 AM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, puedes conocer más sobre el Nintendo Museum aquí. De igual forma, estaría la fecha de lanzamiento del Switch 2.

Nota del Autor:

Será interesante ver cuál es la oferta indie y third party para el Switch. Considerando que estamos hablando de dos eventos al mismo tiempo, quizás por fin tengamos más información sobre Hollow Knight: Silksong, algo que los fans han estado esperando por años.

Vía: Nintendo