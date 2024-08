Nintendo Switch 2 podría no salir en el año fiscal 2024

Estamos en un momento bastante sólido para Nintendo, ya que en su último directo presentó varios juegos que se estarán lanzando en los próximos meses, eso mismo nos da la señal de que no están listos para dar el siguiente paso y presentar su próxima consola con más potencia. De hecho, de forma reciente se han lanzado algunos comentarios, y es posible que no la veamos lanzada en los siguientes meses, por lo menos no antes de que llegue abril del 2025.

Desde portales conocidos del medio de juegos, se ha compartido que Nintendo no planea lanzar la consola en este año fiscal 2024, es decir, no se pondrá a la venta para el público a fin de año ni en el primer trimestre, después de ello ya se podría considerar conocer la fecha de lanzamiento. Incluso, durante el directo del mes de febrero puede ser el momento ideal para darle un lugar en el calendario, ya sea para finales o en algún punto del verano como ya es costumbre en la industria.

Christopher Dring, do https://t.co/wkiVk10wv0 alegou em podcast recente ter ouvido de desenvolvedores que a Nintendo não planeja lançar o sucessor do Switch no ano fiscal vigente (até Março de 2025) 🗞️ via Reddit pic.twitter.com/Yhh2RiP9uN — 'Necro' Felipe #UnivNintendo (@necrolipe) August 13, 2024

No está de más comentar, que en un comunicado anterior por parte de los dueños de Nintendo dijeron que la consola se revelaría en el año fiscal 202, pero nunca confirmaron que se pondría a la venta en algún momento de dichos meses, y al parecer no va suceder. Por su parte, se menciona que los desarrolladores ya están manos a la obra creando algunos juegos para la misma, desde algunos exclusivos hasta ports de títulos potentes de PS5 con la clara rebaja para que puedan correr en portátil.

En este momento se cuenta con The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Super Mario Party: Jamboree y Mario & Luigi Brothership en el calendario, por lo que los fans no se están quedando realmente sin nada, y si se analizan bien los lanzamientos, desde enero se ha lanzado algo de corte al menos AA. De igual forma, falta conocer la fecha para Metroid Prime 4: Beyond, haciendo alusión que puede llegar a ambos sistemas, el Switch convencional y el de próxima generación.

Vía: Twitter