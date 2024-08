Durante su lanzamiento, el Nintendo Switch no ofreció experiencias AAA como las que han caracterizado a Sony y Microsoft durante los últimos. Si bien la Gran N se encargó de ofrecer su propia versión de este tipo de experiencias a lo largo de los años, como lo fueron Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, parece que esta será una historia diferente con el sucesor del Switch, puesto que múltiples ya estarían trabajando en una forma de llevar sus AAA a la siguiente consola de Nintendo.

De acuerdo con un nuevo reporte por parte de Paul Gale, el lanzamiento del Switch 2 estaría acompañado del lanzamiento de “importantes” AAA por parte de estudios third party. Aunque no se proporcionan detalles específicos, es probable que esto se refiera a ports, más que a títulos completamente nuevos. Esto fue lo que se comentó al respecto:

A few major third party developers whom at E3 2017 weren’t anticipating Nintendo Switch taking off the way it did and didn’t have a Triple A title at launch/the show itself, are working on big launch window releases for Nintendo’s next system.

NS2 will have some early,…

