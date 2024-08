Nintendo adelantaría su Direct de septiembre a agosto

ACTUALIZACIÓN: Nintendo ha confirmado una presentación de Indie World y Partener Showcase para el día de mañana, y aquí puedes conocer todos los detalles de estos eventos digitales.

Aunque por el momento no hay algo confirmado, se espera que en algún punto de septiembre se lleve a cabo un nuevo Nintendo Direct enfocado algunos de los títulos que la compañía japonesa nos entregará en la segunda mitad de año. Ahora, un nuevo rumor ha señalado que este evento sucedería antes de lo pensado.

De acuerdo con PH Brazil, un periodista de Brasil, la Gran N tendría pensado mover su Nintendo Direct de septiembre a finales de agosto. Esto quiere decir que esta misma semana se llevaría a cabo una de estas amadas presentaciones digitales. Por el momento, la compañía se ha mantenido en silencio, y no hay información oficial sobre un evento para los siguientes días o para el próximo mes.

Recordemos que Nintendo tiene pensado lanzar The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Mario & Luigi Brothership y Mario Party Jamboree en los próximos meses, por lo que esta presentación nos proporcionaría más información sobre estos títulos. De igual forma, aún se desconoce la fecha de lanzamiento exacta de Metroid Prime 4: Beyond, por lo que todavía hay espacio para algunas sorpresas.

Una de las razones por las cuales Nintendo podría adelantar el Direct en esta ocasión tiene que ver con su nueva consola. Recordemos que la compañía ha confirmado que su siguiente generación ya está en consola, y con rumores de un lanzamiento para la primera mitad del 2025, esto quiere decir que a finales de este año se llevaría a cabo una presentación enfocada por completo en el Switch 2.

Solo nos queda esperar a que más información esté disponible. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el Nintendo Museum aquí. De igual forma, estaría la fecha de lanzamiento del Switch 2.

Un Nintendo Direct para esta semana suena algo complicado. Recordemos que la última presentación de la compañía japonesa se llevó a cabo hace solo dos meses, y no hay algo que amerite tener una presentación de este estilo lo antes posible. Incluso un Direct en septiembre en esta ocasión suena algo complicado.

