Review – Soul Hackers 2

Sin buscar el hilo negro

Como consumidores y críticos de videojuegos solemos ser bastante injustos y hasta irrealistas. El medio se encuentra en tan buen momento si de creatividad e ideas innovadoras hablamos, que cada que una de las grandes productoras pone un nuevo título en el mercado, esperamos que éste venga a revolucionar a su género y a cambiar cómo que se hacen las cosas. Sobra decir que dicha postura simplemente no tiene fundamento pues a pesar de que en efecto, exigir calidad está bien, suele pasar que esto se confunde con esperar el hallazgo del hilo negro. A pesar de no llevarlo en su nombre oficial, Soul Hackers 2 carga con una enorme responsabilidad, pues viene de un duro linaje de reconocidos RPG, asunto por el cual, más de uno justamente estaba esperando todo lo que te menciono, cuando la realidad es que estamos frente a un proyecto con otras ambiciones que para nada se compara en tamaño de producción con los últimos Persona o con las propias entregas de la línea principal de la franquicia. Acá estamos frente a un nuevo Shin Megami Tensei mucho más discreto, pero que funciona a pesar de sus defectos y que la verdad, nos ha dejado con un más que grato sabor de boca.

Soul Hackers 2 es dirigido por Mitsuru Hirata, veterano de Atlus que en su tiempo estuvo al frente del mítico Radiant Historia, y por Eiji Ishida, encargado de haber dirigido Shin Megami Tensei: Strange Journey. Sí, ambos tiene un pasado importante en el estudio y más curioso aún, sus proyectos más reconocidos son de la era del Nintendo DS. Además, es importante mencionar que los dos creativos ya habían trabajado como co-directores en lo que fue Tokyo Mirage Sessions ♯FE, juego que como todos bien sabemos, se sentía como un Persona pero de menores dimensiones. Ahora con esta nueva entrega se está intentando hacer algo parecido, esto claro, sin dejar de lado que estamos ante la secuela de un juego originalmente lanzando en el Sega Saturn en 1997 que no fue sino hasta 2012 a través de un port/remake de Nintendo 3DS, que finalmente nos llegaba a esta parte mundo. ¿Cómo fue el resultado final de este experimento? Te lo contamos en nuestra reseña.

De espías y demonios

Por su cantidad de spin-offs y series, la verdad es que uno ya nunca sabe bien qué esperar de un nuevo Shin Megami Tensei. En caso de que no lo sepas y como ya lo había comentado brevemente, Soul Hackers 2 aparece como secuela de Devil Summoner: Soul Hackers, el cual, se estaba lanzando en 1997 en el Sega Saturn y que no saldría de Japón hasta 2012 cuando en el 3DS llegaba a nuestro territorio como Shin Megami Tensei: Devil Summoner: Soul Hackers. Sí, como puedes ver en su título, en realidad estamos frente a uno de esos spin-offs del spin-off, pues dicho juego es la segunda entrega de la saga de Devil Summoner dentro de todo lo que representa a los Shin Megami Tensei. ¿Complicado? Sí, sin duda, pero en realidad no tiene mucha importancia para lo que representa el producto que estamos revisando. Simplemente veámoslo como otro spin-off de SMT y ya.

La pregunta del millón “¿Tengo que haber jugado Shin Megami Tensei: Devil Summoner: Soul Hackers para entender lo que está pasando con Soul Hackers 2?” La respuesta es un rotundo no. De hecho, yo mismo no he tenido la oportunidad de jugar dicho RPG, el cual, indudablemente es una parte un tanto oscura de la toda esta franquicia, esto sin mencionar que conseguirlo en la actualidad, es marcadamente costoso. Este nuevo juego vive por si mismo y en realidad, solo toma algunos elementos de su antecesor, por lo que no, no necesitas haber jugado el original de ninguna forma. De hecho, estos días me he estado preguntando qué tan buena o mala idea fue el incluir el número “2” en su nombre. A mi parecer, solo está causando más confusión.

Dejando de lado lo anterior, te cuento que de la historia y narrativa, Soul Hackers 2 se va por un camino distinto a lo que hemos visto en la serie principal y a lo que Persona ha logrado de tan buena forma, esto claro, bajo el entendido de que estamos ante un título de la misma serie. Acá se nos presenta un relato mucho más terrenal que lo que pasa en un MegaTen, pero no tan personal como un Persona. Básicamente estamos ante un cuento con muchos tonos de espías, detectives y conspiraciones corporativas, esto bajo una ambientación cyberpunk que busca hacer comulgar a la ciencia ficción con toda la mitología ocultista tan característica de la franquicia.

En Soul Hackers 2 tomamos el control de Ringo, ser creado por Aion, un súper ente surgido de toda la información digital del mundo. Sí, es como si un dios naciera del internet. Durante cierto punto del siglo XXI, Aion detecta que el mundo está cerca de su fin, por lo que decide mandar a Ringo junto con Figue al mundo humano para hacer algo al respecto. En poco tiempo nos enteramos de que existen dos facciones principales. Por un lado está Yatagarasu, la cual, ha jurado proteger a Japón de demonios y seres sobrenaturales, y por el otro tenemos a la Phantom Society, la cual, al menos al inicio, parece que es quien está detrás de la catástrofe que estamos intentando detener. Ambos bandos están compuestos por Devil Summoners, humanos capaces de invocar demonios para usar sus poderes.

Luego de su llegada a nuestra realidad, Ringo y Figue se enteran de que Aion ha encontrado a ciertas personas que son claves para evitar el fin del mundo y a las cuales, tenemos que contactar. Luego de ciertos sucesos, dichas personalidades se terminan convirtiendo en los miembros de nuestra party para ayudarnos a encontrar qué es lo que está pasando. Arrow es este joven con un pasado complicado y lleno de tragedias. Milady toma el papel de la femme fatale que casi todo el tiempo está de mal humor y haciendo las cosas medio a la fuerza, pero que en poco tiempo se gana tu corazón; y para cerrar está Saizo, quien básicamente es el comic relief del grupo. Por su parte, Ringo es una protagonista sarcástica pero a la vez justa que apenas está conociendo al mundo por primera vez y que en más de una ocasión, cuestiona a la naturaleza humana de forma bastante profunda y hasta filosófica.

La historia y personajes de Soul Hackers 2 me han impresionado mucho. Además de los protagonistas, a lo largo de nuestra aventura conocemos a un montón de seres que te dejarán sorprendido por sus excentricidades y por qué no, por lo cotidianos que pueden ser. El tono de la historia es mucho menos oscuro que el de un MegaTen de la serie principal, sin duda. Creo que a pesar de los temas tan densos que se llegan a tocar y que son muy propios del cyberpunk, el nuevo juego de Atlus tampoco tiene problemas con insertar algo de comedia o de momentos ligeros entre sus protagonistas, los cuales, al final del día, se terminan convirtiendo en el eje de toda la narrativa gracias a sus interacciones y a cómo es que van creciendo conforme pasan las horas. Hablando de horas, te cuento que completar la historia principal me tomó alrededor de 30 horas, mismas que por supuesto, se pueden extender a casi el doble si vas por todo lo que se ofrece. Sí, es un RPG corto, cosa que estoy seguro, muchos agradecerán, incluyéndome.

La verdad es que me he topado con un juego que me atrapó desde el primer momento con su historia. El saber qué es lo que en realidad hay detrás todo este supuesto fin del mundo y a la vez, conocer más sobre los personajes que se me están presentando, fue uno de los principales motores que me hicieron regresar a Soul Hackers 2 luego de que cada una de mis sesiones de juego habían concluido.

Al grano

Antes de pasar a contarte de manera detallada de cada una de las partes de Soul Hackers 2 como videojuego, me parece importante volver a subrayar el tipo de producto ante el cual estamos y claro, las ambiciones que persigue, pues como ya te lo platicaba, es fácil darse cuenta de que estamos antes una producción marcadamente menor a otros juegos recientes de la franquicia. De hecho, tengo la enorme duda de por qué o cómo es que se le dio luz verde a este desarrollo considerando de dónde viene. No me estoy quejando ni muchos menos, al contrario, lo aplaudo. Simplemente tengo mucha curiosidad por saber cómo es que este títulos tan increíblemente específicos se hacen realidad.

Dicho lo anterior, te cuento que Soul Hackers 2 es un dungeon crawler y RPG por turnos que en su estructura y diseño de niveles, se va por un camino altamente tradicional, pero que sobre esa base, agrega elementos modernos como por ejemplo, la simulación de relaciones humanas y cómo es que éstas afectan el desempeño de tus personajes al momento de la batalla. Estamos ante un Shin Megami Tensei en toda la extensión de la palabra, uno que va directamente al grano y que para mi sorpresa, justo por esa sinceridad tan marcada, se termina convirtiendo en juego muy accesible que creo, podría ser la puerta de entrada idónea para cualquiera que quiera probar las mieles de MegaTen, títulos que indudablemente podrían ser bastante intimidante para los nuevos.

Comenzando por el lado de la estructura, es importante mencionar que Soul Hackers 2 es un juego altamente cargado menús que se ven interrumpidos por pantallas de carga. Aquí no hay un overworld explorable ni mucho menos. Para movernos entre áreas seguras, dungeons, tiendas y demás, utilizamos un mapa que enlista las diferentes zonas que podemos visitar. Además de contar con una base en la que podemos descansar a nuestra party o disfrutar de una comida con ellos para mejorar sus stats de manera temporal, tenemos diferentes áreas repletas de tiendas para comprar ítems, accesorios, hacer toda clase de mejoras y claro, fusionar demonios para obtener más poderes. Sí, la mecánica de reclutar demonios para después mezclarlos y así obtener mejores, está presente y funciona como siempre lo ha hecho. Un poco más adelante te contaré cómo es que se presenta la relación entre los personajes y sus demonios.

Además de poder aumentar las armas base de nuestros personajes y claro, comprar accesorios que se pueden equipar para por ejemplo, mejorar nuestra defensa, hay lugares como bares en los que podremos tener una cita con cualquiera de ellos. En Soul Hackers 2 existe una estadística conocida como Soul Level. Ésta básicamente representa el nivel de afinidad que tenemos con Milady, Arrow y Saizo. Entre más alto sea dicho número, más perks adicionales podemos desbloquear para Ringo. Además, el Soul Level puede aumentar dependiendo de qué tipo de respuesta demos, pues en ciertos puntos, se nos pedirá elegir entre tres diferentes respuestas. Si tu contestación le hace sentido a Milady, tu Soul Level con ella crecerá un poco.

Los dungeons o calabozos siempre han sido una part esencial para la serie, una que Shin Megami Tensei V se encargó de cambiar de forma muy marcada. Soul Hackers 2 decide no tomar ese camino y mejor apostar por la tradición. Indudablemente, aquí podemos encontrar uno de los puntos débiles del juego: su diseño de niveles. Luego de lo que hizo Persona 5 y demás, se esperaba que esta nueva entrega no regresara tanto a cómo es que se construían los calabozos dentro de la franquicia, menos que se sintieran como de la era de cuando la exploración se hacía en primera persona. La realidad es que a pesar de no ser malo, sí se siente que esta forma de diseño ya no aplica para un MegaTen moderno. El estar recorriendo pasillos tan simples puede llegar a ser tedioso. No sé bien si esto fue un tema intencional o simplemente de presupuesto.

Pasando al tema de las batallas, tenemos que Soul Hackers 2 también se va por un lado muy tradicional. Acá, cada uno de los miembros de nuestras party tendrá equipado a uno o más demonios que le otorgarán sus poderes. Sí, la cosa funciona más como en Persona que como en un SMT de la línea principal, es decir, tus demonios son más bien accesorios que compañeros de batalla. Nuestro objetivo principal es el de encontrar la debilidad de nuestros enemigos. Cada que por ejemplo, golpees con electricidad a alguien y se genere debilidad, se sumará un punto de Stack. Entre más de estos puntos consigas, más fuete será el all out attack que se produzca al final del turno. En Soul Hackers 2 no se busca la debilidad para ganar turnos, la buscas para generar daño a final del turno. La mecánica es directa y sumamente divertida, pero claro, no tan sofisticada y profunda como la de SMT V.

Sobre cómo es que personalizas a cada uno de los miembros de tu party, te cuento que también tenemos algo sencillo y fácil de entender. Ringo, Milady, Arrow y Saizo cuentan con un par de slots para equipo que mejorará sus stats, otro para equipar demonios y otro para llevar consigo un Mystique, que son básicamente ítems que aumentan tu afinidad con cierto elemento. Los cuatro personajes pueden ser llevados por el camino que mejor te parezca, mismo que es dictado por el demonio o demonios que llevan consigo. Por cierto, el proceso de fusión de éstos funciona como siempre y hereda el elemento de MegaTen V en el que cuando mezclas a cualquiera de estos seres para generar uno nuevo, puedes heredar parte de sus poderes al producto de la fusión.

Como te puedes dar cuenta, Soul Hackers 2 para nada es un juego rebuscado que se complique demasiado. Curiosamente y contrario a lo que me imaginaba, ésta es una entrega que cualquiera puede tomar, incluso si casi no tiene experiencia ni con el género ni con la serie, pues además de lo sencillo que es y de su excelente diseño de interfaces, tiene un sistema de tutoriales claros que te van llevando de la mano por cada una de sus partes. Sobra decir que si eres un veterano de MegaTen, desde el primer segundo te sentirás como pez en el agua.

Al final del día, este equipo de Atlus demuestra un par de cosas. La primera es que lo sencillo no tiene por qué ser simplón. Es cierto que se nos queda a deber en la parte del diseño de niveles, no obstante, en el resto de los apartados, tenemos que Soul Hackers 2 es un muy digno representante de la serie a la que pertenece. Recordemos que estamos ante una producción no tan grande que no tiene las ambiciones de cosas como Persona 5 o SMT V. Acá el objetivo era presentar un RPG sólido y bien hecho, no necesariamente revolucionario, cosa que indudablemente se cumplió.

Todo el cyberpunk

El estilo visual siempre ha sido de suma importancia para los Shin Megami Tensei. Incluso mucho antes de que se convirtiera en una serie súper popular acá en América, teníamos títulos fáciles de reconocer tan solo por su look. Claro que la cosa explotó desde que en Persona 3 se le dio una forma tan marcada y cool y que claro, sus dos sucesores vinieron a ratificar. Queda claro que uno de los grandes retos con los que se topó el equipo desarrollador de Soul Hackers 2 tuvo que ver justamente con cómo es que vería esta nueva entrega. ¿Se irían por el camino más sombrío de Devil Summoner: Soul Hackers y de la serie principal, o tomarían algo de los Persona?

Pues bien, creo que al final se hizo una mezcla de amabas escuelas para dar como resultado un look marcadamente distinto y lleno de personalidad. Por los temas que se tocan dentro de la historia del juego, creo que no se pudo haber tomado una mejor decisión que irse por este camino de happy cyberpunk en el que los colores neón muy brillantes reinan en toda la experiencia. Estas zonas ficticias de Japón que recorremos, están llenas de luces y te dan ese efecto de futuro distópico tan marcado, funcionan a la perfección. Ni qué decir de su espectacular diseño de personajes y sí, del estilo muy a la Persona con el que se presentan tanto en los diálogos que tienen como cuando por ejemplo, visitas una tienda. Mismo caso del diseño de interfaces y menús.

Curiosamente, Soul Hackers 2 es un juego hecho con Unity, demostrando de nueva cuenta el poder y sobre todo versatilidad de dicho motor gráfico. El resultado final es uno bastante bueno, pero no del todo impresionante. Al final, estamos ante un juego con gráficas mayormente sencillas y hasta minimalistas que se recargan por completo en la dirección de arte. Del tema de la animación y como casi siempre pasa en los JRPG, tenemos estos movimientos acartonados al momento de las charlas tranquilas, sin embargo, la cosa mejora sustancialmente cuando hay una cinemática con acción o cuando estamos en medio de una batalla.

Técnicamente el juego está más que bien y totalmente completo. A lo largo de mis más de 30 horas de juego, no me topé con ningún glitch o bug. De igual forma, el desempeño es sensacional. Para esta reseña usamos la versión de PS5, la cual, te da dos opciones de visualización. La primera la da prioridad a la resolución y despliega el juego en un precioso 4K nativo a 30 cuadros por segundo sumamente estables. La segunda y creo, más recomiendo, hace el que el juego corra a una resolución sub 4K, a cambio de 60 cuadros igualmente muy fluidos casi sin sacrificar calidad de imagen. Al final, la decisión es de cada quien.

De lado de la música, te alegrará saber que tenemos un trabajo impresionante y muy bien logrado. Como compositor principal tenemos al siempre genial Keiichi Okabe, a quien seguro recordarás por el aclamado trabajo que ha hecho con la serie de NieR que hace poco le valió para ganar un premio en los Game Awards. La mezcla de piezas místicas y muy épicas, con música electrónica que va con todo el look cyberpunk del juego, dan como resultado a uno de los mejores soundtracks de este año. Soul Hackers 2 es una experiencia que te llena todos los sentidos. Por cierto, el juego te permite poner voces en inglés o japonés, con opciones de texto en diferentes idiomas incluido el español.

Justo lo que esperaba

Siempre hay que ser cuidadosos y sobre todo prudentes cuando se trata de nuestras expectativas. El renombre del que se ha hecho Shin Megami Tensei en los últimos años hizo que muchos estuvieran esperando que Soul Hackers 2 fuera una producción del tamaño de SMT V o de Persona 5, pero eso es mucho pedir. Recordemos que éste último salió en 2016 incluso con una versión de PS3, es decir, van seis años desde que Atlus no generaba un nuevo cast de personajes como lo estamos viendo. La verdad es que yo sí prefiero tener estas producciones AA por llamarlas de alguna manera, que seguir con lapsos tan amplios de tiempo sin nada.

Soul Hackers 2 es un juego con ambiciones moderadas que alcanza en su gran mayoría. El apostar por un diseño de niveles tan tradicional que se siente más simple de lo que debería no fue la mejor de las decisiones, pero su sólido sistema de combate, muy intrigante historia, buen desarrollo de personajes y sumamente bien lograda presentación audiovisual, lo convierten en una entrega que carga con mucha dignidad con el apellido que en esta ocasión decidieron esconder pero que en todo momento sale a relucir. En caso de que quieras un buen MegaTen que vaya al grano o un buen JRPG que no se ande con muchos rodeos, te aseguro que acá encontrarás algo de mucho valor. Si por el contrario, tus expectativas están por las nubes, lo más seguro es que te lleves una enorme decepción.