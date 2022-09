La cabalística fecha del 9 septiembre

Por afán publicitario o por mera cábala, las compañías en la industria de los videojuegos utilizan combinaciones específicas en las fechas de lanzamiento de sus principales productos, siendo una de ellas el día nueve del mes en curso. Como muestra de lo anterior, existen tres consolas que fueron estrenadas en tal jornada, mismas que serán recordadas en líneas siguientes.

Neo Geo CD (1994)

A inicios de los años noventa, tener un Neo Geo AES era todo un lujo y glamour, derivado de sus precios tan elevados, obligando a SNK a lanzar un sistema renovado que aminorara costos y fuera más accesible para el consumidor tradicional.

De este modo, Neo Geo CD debutaba en Japón, permitiendo leer discos compactos en lugar de cartuchos y con un control tradicional (cruz y botones), en sustitución del joystick que simulaba a los controladores de los arcade. La mayoría de los juegos de AES recibieron una conversión para el referido dispositivo.

En paralelo, hubo títulos exclusivos entre los que destacan ADK World, Crossed Swords II, Samurai Shodown RPG y Zintrick. Pese a los esfuerzos de SNK, Neo Geo CD únicamente alcanzó a vender 570 mil unidades en sus tres años de vida comercial, viéndose afectado principalmente por la llegada de la generación de los 32 bits.

PlayStation (1995)

Después de que Sony hubiera generado polémica y ruido en el E3 de 1995 con la campaña $299, referente a que PlayStation sería $100 dólares más barato que Sega Saturn en América, a los pocos meses arribó al mercado su primera consola de sobremesa, tras el fracasado proyecto de Super Nintendo PlayStation.

Algunos títulos que la acompañaron en su lanzamiento fueron Air Combat, Battle Arena Toshinden, The Raiden Project, Rayman y Ridge Racer, los cuales venían en cajas grandes de plástico, para posteriormente mudarse a estuches largos de cartón y finalmente los de CD tradicional.

Si de algo puede jactarse Sony, es que fue la primera compañía de videojuegos en la historia al alcanzar los 100 millones de unidades vendidas de su consola y haber sido un parteaguas en la industria al dar la bienvenida a producciones épicas como Final Fantasy VII o el nacimiento de sagas de gran envergadura.

Dreamcast (1999)

Sin duda alguna, la fecha más enigmática de todas, el 9/9/99, el día que Sega había elegido para que su flamante consola de 128 bits, denominada Dreamcast apareciera por primera vez en territorio americano. Al igual que plataformas anteriores de esta compañía, la innovación siempre fue su punta de lanza.

Dreamcast era compatible con las VMU (Visual Memory Unit) una tarjeta de memoria que se insertaba al control y también tenía funciones interactivas como si fuera un Tamagotchi. Asimismo, se formalizó el juego en línea en sistemas caseros y fue posible disfrutar de diversos juegos desde el día uno, como Blue Stinger, The House of the Dead 2, Power Stone, Sonic Adventure y SoulCalibur.

En todo su ciclo comercial se distribuyeron 9.13 millones de unidades y lamentablemente a poco más de un año de su estreno, Sega decidió abandonar el mercado del hardware, a consecuencia de la crisis financiera que enfrentaba, la inminente llegada de PlayStation 2 y el abandono de múltiples desarrolladores que se decantaron por Sony, siendo Electronic Arts uno de los principales verdugos.

La multicitada fecha ha sido un estandarte en la historia de los juegos de video y hemos sido testigos de historias que no tuvieron un final feliz derivado de sus pobres ventas o malas decisiones y por el contrario, hemos visto grandes resultados a nivel comercial y de recepción, tal y como seguramente sucederá con el recién estrenado Splatoon 3 para Nintendo Switch, que también decidió no faltar a la cita del 9/9.

Twitter | Instagram | Twitch: @iamjosecelorio