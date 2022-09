Intensa-Mente tendría una secuela

Intensa-Mente es una de las películas más exitosas en el catálogo de Pixar. En 2015, año en que llegó a las salas de cine, logró recaudar más de $800 millones de dólares en la taquilla mundial. De esta forma, muchos esperaban que una secuela estuviera en la mente del estudio. Sin embargo, este no fue el caso en su momento. Ahora, un nuevo reporte ha revelado que el día de hoy, durante el evento de D23, se confirmaría Intensa-Mente 2.

De acuerdo con Puck News, una secuela de Intensa-Mente sería una de las revelaciones del evento bianual de Disney. Aunque por el momento no se ofrecen muchos detalles, se ha mencionado que Bill Hader y Mindy Kaling, quienes interpretaron a Miedo y Disgusto respectivamente, no tendrían un papel en la cinta. Por el momento se desconoce si esto significa que los personajes no aparecerían, o si solamente veremos nuevas voces para estas emociones.

Intensa-Mente logró ser toda una sensación al mostrarnos una aventura protagonizada por las emociones de una niña, quienes tienen que recuperar una serie de recuerdos que se pierden. En su momento, Jim Morris, presidente de Pixar, señaló que el estudio estaba enfocado en la creación de películas originales, en lugar de secuelas. Esto fue lo que comentó para Entertainment Weekly en 2016:

“La mayoría de los estudios se lanzan a hacer una secuela tan pronto como tienen una película exitosa, pero nuestro modelo de negocios es un modelo de cineasta, y no hacemos una secuela a menos que el director de la película original tenga una idea que le guste y esté dispuesto a hacerlo adelante. Una secuela en algunos aspectos es incluso más difícil [que la original] porque tienes este mundo definido que, por un lado, es una ventaja, y por el otro lado tiene expectativas que no puedes defraudar”.

Sin embargo, desde entonces el estudio se ha abierto a la idea de secuelas, con una continuación de Los Increíbles, la cuarta cinta de Toy Story, la segunda parte de Buscando a Nemo, y una tercera película de Cars. Solo nos queda esperar al evento de hoy, y ver qué sucederá con Pixar.

Te recordamos que D23 se llevará a cabo del 9 al 11 de septiembre. En temas relacionados, aquí te decimos dónde ver el Disney and Marvel Games Showcase. De igual forma, la suscripción a Disney+ baja de precio.

Vía: Puck News