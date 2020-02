Review – Snack World: The Dungeon Crawl Gold

Concebido como producto

Las maneras en la que que un videojuego se hace realidad son por demás variadas. Desde una lógica secuela luego de un gran éxito, hasta simples proyectos de pura pasión o incluso, sofisticados estudios de mercado que encuentran una importante oportunidad para hacer negocio, nuestros amados juegos son traídos a la vida de formas muy distintas entre sí. Level-5 es una de las compañías desarrolladoras de RPGs más importantes del momento, teniendo en sus haberes nombres del tamaño de Dragon Quest VIII y la serie de Ni no Kuni. Además, la empresa japonesa también ha demostrado tener un toque especial cuando se trata de crear franquicias multimedia bastante exitosas como es el caso de Yo-Kai Watch, la cual, hace poco comenzó a tener un decremento en su popularidad, siendo reemplazada por un concepto bastante diferente pero similar al mismo tiempo bajo el nombre de Snack World, misma que luego de haber demostrado su valía en oriente, finalmente nos llega a esta parte del mundo.

Regresando un poco al tema de cómo es que nacen los videojuegos, podemos decir que todo el fundamento de Snack World se dio gracias a intereses comerciales muy claros antes de cualquier intención artística, postura que no necesariamente está mal, pero que sin duda alguna se nota fuertemente en cómo es que al menos su rostro dentro de este medio, luce en cuanto comienza a correr en tu Nintendo Switch. Antes de empezar a contarte cómo ha sido mi experiencia con Snack World: The Dungeon Crawl Gold, creo que es importante comentar que estamos frente a un título que en realidad, se desprende de una entrega para 3DS originalmente lanzada hace tres años de la que además, se tuvo anime, manga y hasta Toys to Life. En esta parte del mundo el lanzamiento es más suave que la avalancha de productos que se pusieron en Japón, pero es importante conocer el contexto bajo el que se da todo este asunto.

RPG ideal para los más jóvenes

Describir qué es de manera general Snack World: The Dungeon Crawl Gold es algo bastante simple. De igual forma, uno puede apreciar fácilmente cuál es la intención de Level-5 con este tipo de productos. Sin darle tantas vueltas al asunto, te cuento que estamos frente a un Dungeon Crawler con vista isométrica la mayor parte del tiempo que echa mano de bastantes elementos de RPG en donde el loot juega un papel muy importante. Sus objetivos tienen que ver con cautivar a una audiencia joven con poca o nula experiencia con el género. No, no se tiene la intención de convencer a quien lleva tiempo disfrutando de cosas como Diablo, por ejemplo.

Seguro que en este momento ya te estarás preguntando sobre la manera en la que fue construida su historia, pues al final, estamos hablando de un RPG, género que vive en gran parte de cómo es que construye su narrativa. Desafortunadamente, en Snack World: The Dungeon Crawl Gold no encontrarás nada relacionado a un gran relato. La historia arranca cuando nuestro personaje, mismo que tú creas con un sencillo editor al inicio de todo, despertando en el reino de Tuti Fruti sin saber qué está pasando. De la nada, el Rey de dicha tierra nos manda en una misión para recuperar una joya que la caprichosa princesa quiere. Sí, así sin más ni más. Por momentos parece que el cuento va a tomar otros tintes, pero en realidad, esto nunca pasa y los elementos narrativos pasan a cuarto o quinto término dentro de la experiencia.

El reino de Tuti Fruti hace las veces de hub principal dentro del juego. En este bonito pueblo podrás comprar y vender equipo, armas e ítems que te servirán para completar las diferentes misiones que se te van otorgando, algunas para seguir con la historia principal, y otras de tareas secundarias que principalmente sirven para subir de nivel o para encontrar mejores herramientas. Una vez que te alistas y seleccionas el quest que quieres completar, llega el momento de entrar en combate. Antes de pasar a describirte cómo es que en realidad funcionan las mecánicas de juegos de Snack World: The Dungeon Crawl Gold, creo que es importante decir que el título cuenta con un botón que automáticamente te coloca el equipo más adecuado para la misión que quieras completar. Esto claramente está pensado para los más jóvenes, pero creo que hubiera preferido que se les enseñara que alistarte por ti mismo para un quest, es justamente una parte muy importante de un RPG.

Una vez que te lanzas a la aventura, el juego te traslada a alguna de sus áreas de combate generadas de manera procedural… sí, los calabozos que recorremos en Snack World: The Dungeon Crawl Gold se crean aleatoriamente pues son zonas que vas a visitar muchísimas veces si es que quieres conseguir el mejor equipo y armas. Aquí es en donde comencé a sentir que el diseño del juego estaba un tanto hueco y sin personalidad. No me mal interpretes. Estos calabozos están bien logrados, pero su forma modular a veces no hace sentido y constantemente te está gritando a la cara que estás en un escenario que una computadora creó tirando un dado y no en un lugar curado por un ser humano.

El combate de Snack World: The Dungeon Crawl Gold igualmente es muy básico. Con el botón X haces un ataque regular con tu hacha, espada o arco, mientras que con Y puedes lanzar una agresión especial que cuenta con un cooldown para que no se abuse de ella. De igual forma, cada arma cuenta con una especie de habilidad para hacer gran daño que se ejecuta presionando X y Y al mismo tiempo. Algo interesante es que cada arma cuenta con especie de barra de desgaste. Una vez que ésta se acaba, lo mejor es cambiar de arma, pues la que estás usando pierde efectividad. Lo anterior me parece una gran mecánica, pues provoca que no te claves en solo usar un arma. Puedes cargar hasta tres en tus quests, por cierto.

La repetición es fuerte dentro de la experiencia que representa Snack World: The Dungeon Crawl Gold. A pesar de contar con una considerable cantidad de enemigos con diferentes variantes, la realidad es que la gran mayoría de ellos los eliminas presionando un solo botón una y otra vez. Algunos calabozos concluyen con batallas con jefes generalmente bien logradas y en las que el juego muestra su mejor rostro si hablamos de diseño de mecánicas como tal, pero tienes que tener muy en cuenta que parte importante de la experiencia es que el loot que consigues es a través de hacer las mismas cosas muchas, muchas veces.

Normalmente, este tipo de juegos suelen ser ideales para disfrutarse con amigos y a pesar de que en efecto, Snack World: The Dungeon Crawl Gold cuenta con un factor multiplayer, éste está más limitado de lo que nos imaginábamos. Por alguna extraña razón, solo los sidequests del juego se pueden hacer hasta con tres amigos más. La verdad es que aquí veo una oportunidad muy desaprovechada, pues como te digo, la forma de la experiencia grita constantemente que lo que estamos haciendo, sería considerablemente menos tedioso si tuviéramos compañía a nuestro lado.

Subir de nivel, juntar materiales para mejorar equipo o forjar nuevas armas y demás elementos básicos muy propios del género y subgénero al que pertenece Snack World: The Dungeon Crawl Gold, lo convierten en un título ideal para los más jóvenes y para los menos experimentados, no obstante y como ya te lo comentaba, si ya tienes algo de historia con estos juegos o simplemente no soportas la repetición solo para conseguir una espada más poderosa, seguro que te vas a topar con juego simplón y sin mucho qué ofrecer.

Loot y botanas

Podríamos decir que Snack World: The Dungeon Crawl Gold no se limita a lo que acabamos de mencionar, pues cuenta con un par de elementos que sin duda le dan algo de personalidad y que seguramente podría ser ese ingrediente que haga que toda la repetición tenga mucho más sentido. Dentro del lore o universo de esta serie, existen unos seres conocidos como Snacks, los cuales básicamente son los monstruos con los que nos enfrentamos en los diferentes calabozos. Lo interesante de este tema es que dichos seres pueden ser capturados para que se nos unan en nuestras aventuras y nos ayuden a superar los diferentes retos. Sí, el factor de colección no se limita a armas y equipo, sino que en realidad, tiene su piedra angular en andar juntando a estos monstruos.

Conforme vas avanzando y te vas enfrentando a un sin fin de enemigos, se te dará la posibilidad de capturarlos o de volverlos parte de tu equipo, esto para que hagan las veces de summons como en cualquier otro RPG. Si te preguntas “¿qué es un summon?” Pues básicamente es un acompañante que puede actuar de manera independiente para ayudarnos o a través de comandos que tú le vayas dando. La variedad de Snacks que hay en Snack World: The Dungeon Crawl Gold es muy buena y como te decía, hacen que el espíritu de colección cobre una fuerza mucho mayor. Creo que aquí es en donde justamente, la gran mayoría encontrarán el valor del juego.

Los calabozos de Snack World: The Dungeon Crawl Gold están repletos de cofres y de cosas que los propios enemigos tiran de manera aleatoria. Además, al final de cada misión y dependiendo de tu desempeño, se te otorgará una serie de cofres que tienen todo ese estilo y toque de loot boxes. Ojo, no estoy diciendo que el juego incluya microtransacciones de ningún tipo. Solo digo que se intenta replicar ese sentido de pertenencia y de que se está dando un premio. Aquí es en donde en lo personal volví a tener un choque con la experiencia, pues al menos yo creo que los videojuegos se tratan del viaje y no de la meta; es decir, yo juego por diversión no por estar sufriendo de tedio y repetición solo para que se me dé un premio al final. Claro que esto suele ser propio del género en cierta medida, pero la realidad es que este nuevo juego de Level-5 no es la cosa más divertida de jugar.

Atractivo visual

El Nintendo Switch se ha convertido en esta consola que constantemente nos asombra por lo flexible que es y por cómo es que algunos desolladores han llevado sus capacidades a puntos que muchos veían como imposibles. Snack World: The Dungeon Crawl Gold es un juego realmente pensado para el 3DS pero que de muy buena manera, recibió algunos retoques para verse mejor en la actual plataforma de Nintendo. Creo que esto se logró de manera general, aunque la realidad es que estamos frente a un título con una presentación bastante sencilla pero con un gran rendimiento.

Snack World: The Dungeon Crawl Gold se despliega a una resolución de 1080p cuando está en modo de televisión a 60 cuadros por segundo sumamente estables. La verdad es que a pesar de lo simple que es la geometría, iluminación y efectos en general del juego, sí quedé bastante impresionado al ver cómo es que la pantalla se llenaba de acción y el frame rate se mantenía completamente estable y según yo, la resolución tampoco cambiaba. Lo que te quiero decir con todo esto es que es un juego que corre muy bien en el Switch. Por cierto, en modo portátil, evidentemente, la resolución baja a 720p, pero el rendimiento sigue siendo igual de bueno.

Algo que indudablemente ayuda mucho a cómo es que se siente el look de Snack World: The Dungeon Crawl Gold es su gran dirección de arte. Me parece que todo este estilo de modelos sencillos que se ven acompañados de un gran diseño de personajes y escenarios, hacen que te sientas dentro de un mundo de caricatura muy bien detallado y logrado en muchos sentidos. A pesar de que en Tuti Fruti no hay gran cosa qué hacer, el detalle que se le puso a sus calles y a los interiores de sus tiendas, es algo que indudablemente te llena el ojo.

Del lado de la música tenemos un trabajo igualmente destacado. La mayoría de los tonos y melodías que escucharás en tu aventura tiene ese toque de Bluegrass y Dixieland Jazz que inmediatamente me recordaron a los temas que se sueles escuchar cuando vas caminando en Main Street de Disneyland. O sea, le dan un sentimiento como de parque temático. Claro que la música cambia de manera dinámica dependiendo del escenario y de la situación en la que estés, pero creo que de manera general, ésta hace mucho sentido con el tipo de videojuego que se nos está presentando.

Sin tanta trascendencia

Es complicado decir que Snack World: The Dungeon Crawl Gold será la siguiente gran IP multimedia en occidente, sobre todo si uno ve que Yo-Kai Watch simplemente no terminó por despegar y cómo es que tanto Level-5, como Nintendo, han hecho un lanzamiento bastante discreto del juego. Si a esto le sumas que estamos frente a un juego bastante simplón y con poco qué aportar en la parte artística, tienes como resultado un título que no tardará mucho en ser olvidado. A pesar de todo esto, creo que también es un juego que si cae en las manos correctas, podría hacer que ese alguien pase un gran rato.

¿Recomiendo Snack World: The Dungeon Crawl Gold? Claro que sí. A pesar de ser un juego que peca de sencillo, creo que es uno ideal para los más jóvenes y para los menos experimentados, incluso te diría que encontrarás algo de valor si te gusta coleccionar dentro de los videojuegos y quieres una experiencia que puedas tener en sesiones cortas. De lo contrario, si sueles jugar RPGs y Dungeon Crawlers, difícilmente serás enganchado por lo nuevo de Level-5. Ni qué decir si eres de los que no tiene mucha tolerancia a la repetición.