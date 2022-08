Review – Saints Row

En el mundo de los videojuegos, una práctica que suele hacerse con frecuencia es el hacer reboots de franquicias exitosas, esto cuando se quieren explorar puntos de vista distintos en cuanto a la historia. Pues seguir el mismo hilo nunca es una buena idea, siempre es necesario tener renovaciones, por mucho que los personajes y el mundo estén bien escritos. Algunos ejemplos exitosos de reinicios que tenemos presentes son: Tomb Raider a manos de Crystal Dynamics, DOOM (versión de 2016), Resident Evil VII, Prey, y por supuesto, God of War. Resultados que dieron por sentado que se puede contar un relato totalmente nuevo, en base a un universo ya consolidado o que es bastante popular.

Con este contexto, la franquicia de Saints Row ha decidido dar el primer paso y establecer reglas nuevas para ya no seguir con la trayectoria que se inició años atrás. Esta saga de juegos contiene básicamente claras inspiraciones hacia la franquicia de Grand Theft Auto, pero con una exploración e historia que la hacen tener una personalidad propia. ¿Por qué estoy comentado todo esto? Pues desde hace algunos días he tenido la oportunidad de echarle un vistazo a profundidad a este lanzamiento que prometió bastante desde su anuncio hace ya meses atrás. Siendo así una entrega que podría decirse, está totalmente desligada de lo visto en juegos que cubren hasta el cuarto episodio principal.

Durante todos mis años en los videojuegos, Saints Row no ha sido una franquicia que particularmente me parezca increíble, pero no voy a descartar para nada que disfruté haber jugado a The Third en su versión remasterizada del 2020. Siendo un viaje lleno de risas, debido a la excentricidad que la franquicia nos ofrece por situaciones dignas de una película clase B. Así llegamos a este texto que es claramente una nueva Atomix Review, en la que vamos a verificar punto por punto las cosas buenas y malas que ha hecho esta entrega que da un nuevo origen al grupo de asaltabancos. Por lo que la historia, la jugabilidad, el diseño del mundo abierto, gráficos y música, serán los puntos clave para llegar a una conclusión.

Ahora que la idea ha quedado clara, es momento de tomar nuestras mejores herramientas y salir a mostrar que la banda de los Saints tiene planeado no solo conquistar la ciudad de Santo Ileso, sino básicamente el mundo entero. ¿Volition y Deep Silver habrán sido capaces de dar un aire fresco a la saga? Bueno, eso lo vamos a ver a continuación.

Nace un nuevo equipo

La historia de Saints Row nos pone en la ciudad de Santo Ileso, mapeado que es una mezcla de sitios de Estados Unidos, teniendo a California y Texas como las más distintivas. Dado que la parte con edificios cuenta con diferentes negocios y lugares turísticos, pero también tiene su área desértica que solo los más valientes se atreven a cruzar.

Ahí conocemos a un grupo de cuatro chicos, incluyendo a nuestro personaje protagonista, a quién se le puede elegir el sexo y personalizar al gusto del jugador. Este avatar vive junto con sus tres amigos, quienes al parecer han pertenecido a los grupos criminales más populares de la ciudad, siendo estos Los Panteros y los Idols.

Por su parte, el personaje que elegimos recién se ha unido a la agencia de Marshall, otro grupo criminal que está un tanto más aceptado en el mundo, ya que es un tanto más formal. Puesto de trabajo que no le duraría mucho tiempo, dado que es despedido tras una misión fallida que involucra un libro muy especial para la asociación.

Una vez puesto en el desempleo, nuestro avatar tendrá una idea brillante, ya que ha decidido fundar una nueva organización junto a sus compañeros de departamento, un grupo que se distinga bastante de Marshall, Los Panteros y los Idols. Pero para eso, tendrán que llevar a cabo ciertos trabajos no muy legales para conseguir la financiación necesaria.

Así, en algún momento llegan a una iglesia abandonada, la cual se convierte en su propiedad mediante el atraco de unas escrituras y con esto dan el primer paso hacia crear su grupo delictivo. Pero ahora falta un nombre, el cual le vino en una revelación casi religiosa a nuestro personaje al ver una estatua de los santos, con esto se confirma la existencia de los Saints.

Esa es básicamente la premisa de la historia, que evidentemente tiene toques de películas clase B, si nos pudiéramos encasillar en géneros, creo que Heist, atracos, comedia y tal vez acción son los adecuados. Por su parte, hay toques de comedia que conservan la esencia de los títulos originales, pero se nota que tienen rebajados los chistes para no tener repercusiones a futuro con diferentes comunidades.

Quizá el humor negro será algo que los más fanáticos de la saga echarán de menos, aún así la narrativa se mantiene divertida, con un equilibrio constante entre situaciones pícaras y otras más serias. A su vez, se nota la inspiración de cintas estilo el viejo oeste y también con toques latinos que no se van hacia lo vulgar.

Esta historia me gustó, sobre todos los momentos exagerados en los que las explosiones rebosan en todos lados, esto se complementa con el gameplay, pero ya lo veremos más adelante. En conclusión, no esperen algo bastante complicado, pero al menos las risas no van a faltar con las situaciones tan hilarantes que se presentan.

La ciudad entera te está esperando

Entrando en géneros de videojuegos, Saints Row es un lanzamiento de acción en tercera persona, con disparos, algo de conducción y claro, exploración de un mundo abierto masivo. El escenario que da protagonismo a nuestras aventuras es la ciudad de Santo Ileso, misma que cuenta con secciones de ciudad y algunas un tato más rurales con un desierto incluido en el paquete.

Este patio de juegos tiene muchas actividades por realizar, pero primero analicemos lo importante, las misiones de historia, mismas que nos van a guiar por la trama de los Saints para convertirse en el mejor grupo delictivo. Estas pueden incluir desde eliminar un cierto número de enemigos, hacer de escolta en un auto, así como llevar a personajes hacia diferentes sitios.

Podemos desplazarnos de diferentes formas, aquí se incluye el uso de autos, motos, camiones, helicópteros, entre otros vehículos que vayamos encontrando por el camino. Los podemos robar a quién sea que los esté manejando, aunque no los podremos conservar, a menos que los llevemos a la cochera de nuestra base principal, siendo en inicio un departamento, para luego pasar a la iglesia abandonada.

El manejo de los medios de transporte no es nada del otro mundo, son de hecho muy similares a los de entregas anteriores de Saints Row. Tan solo se deben usar los gatillos para acelerar o ir en reversa. A su vez, podemos utilizar el botón X (en el caso de consolas de Sony), para poder hacer un derrape en las curvas peligrosas.

Vale la pena mencionar, que para aceptar las misiones debemos acceder a nuestro teléfono celular y escoger la opción adecuada, dentro de las aplicaciones también podemos ingresar a los recados alternos, al mapa digital, el cartel de los más buscados, los contactos y la App de bancos que te ayuda a gestionar el dinero.

Hablando de dinero, se puede obtener de tres maneras. La primera es mediante completar las distintas misiones, la segunda al derrotar enemigos que sueltan pocas cantidades, y la última con la gestión de negocios. Esta nos permite establecer puestos que nos harán ganar dinero, esto va desde poner un negocio de comida, un sitio de rol en vivo (estilo Dungeons and Dragons) y hasta un taller de mecánica que se dedica a deshuesar todo tipo de autos.

Respecto al uso del dinero, se puede gastar en su mayoría con la personalización del personaje, ya sea con ropa, tatuajes, accesorios, servicios y claro, adquirir armas de distintos calibres que van desde una pistola sencilla hasta un lanza cohetes. También se puede invertir en los autos, con cambio de la pintura, arreglos de llantas y hasta aumento en la defensa para que sean más duraderos.

Vale la pena mencionar, que habrá ocasiones en las que los viajes de un punto a otro se sientan un tanto pesados, sobre todo si son las primeras veces que se llevan a cabo. Eventualmente, habrán secciones de viaje rápido para hacer todo más ameno, aunque dar un par de vueltas por los mismos lugares puede llegar a aburrir un poco. Sobre todo, por que no hay muchas actividades por hacer en el mapa, más allá de lo que nos ofrecen en las aplicaciones en forma de misiones.

Pelear por el honor de los Saints es esencial

Pasamos a lo que me parece más divertido de Saints Row, y esto son los combates contra enemigos dado que hay bastantes formas de encargarnos de nuestros competidores del mundo gánster. Esto va desde derrotarlos a puro puño limpio, atropellarlos con algún transporte y fulminarlos con nuestras diferentes armas.

Tenemos a nuestra disposición herramientas de un rango lejano hasta uno más cerca, ya que podemos usar pistolas de mano sencillas que acabarán con el enemigo con un par de disparos. Pero también, contamos con escopetas, lanzacohetes y Gatlins que acabarán con el enemigo en un parpadear de ojos, y eso es bastante divertido, sobre todo cuando te rodean oleadas que parece te dejarán sin respiro.

Igualmente, podemos derrotar a los rivales que nos persigan, entre ellos la policía, ya que está la opción de ejecutar un comando especial que obliga al vehículo a dar embestidas. Eso significa que los perseguidores se van a desorientar gracias a este golpe, chocando con las diferentes estructuras y por ende explotando en pedazos.

Hablando de la policía, hay una manera sencilla de convocarla para que se ponga tras nosotros, y eso es básicamente portarse mal en la ciudad, asesinando transeúntes, saltándose los semáforos y atropellando también. Es el tipo de comportamiento que igual se utiliza en los títulos de GTA y se acumulan las famosas estrellas.

Con esto se puede dar a entender que ya he hablado de las peleas en su totalidad, pero no, dado que se pueden desbloquear habilidades mientras acumulamos experiencia en las misiones. Estas se pueden activar al aumentar el nivel de flow, y van desde agarrar a un enemigo y meterle en los pantalones una granada, así como soltar un potente puño de fuego que los hará ver estrellas en segundos.

Son bastantes habilidades a desbloquear, por lo que es recomendable tratar de pasar muchas misiones para conseguirlas. También está el derribo instantáneo, mismo que se carga mediante un medidor en la pantalla. Y esta es una especie one hit KO, movimiento que no se había visto en la entrega anterior, concretamente en la remasterización del tercer capítulo.

Con esto puedo englobar la jugabilidad de Saints Row, y si bien es divertido pasear por la ciudad, no hay tantos elementos divertidos que vayan más allá de las misiones de la aplicación como ya dije. Esto incluye también la sección de más buscados, donde puedes buscar recompensas por algunos personajes que tienen su chiste para derrotarlos.

Sonidos urbanos y una vista con sus detalles

Los gráficos de Saints Row son complicados de explicar, dado que hay secciones del videojuego, especialmente las cutscenes, que lucen bastante bien gracias al uso de los colores donde predominan los tonos morados. Esto va en el diseño de algunos personajes, así como con la ambientación un tanto psicodélica que a veces está presente.

No obstante, hay algunas partes en las que las texturas no convencen del todo, y solo hace pensar una vez más que están decentes, pero pudieron ser bastante mejores. Eso se debe a que los equipos de desarrollo aún no están dando ese paso extra a la nueva generación, dado que como muchos otros juegos, se estará lanzando para PS4 y Xbox One.

El paisaje a la distancia se aprecia de manera interesante, dado que muchos elementos alcanzan a verse en la lejanía, aunque también existen problemas que no se pueden negar, algo muy distintivo de los títulos de mundo abierto. Y es que a veces los elementos pueden saltar de la nada, y dependiendo del ángulo a donde la cámara esté apuntando, será la manera en que las sombras se quiten o aparezcan.

Eso sí, por lo menos en la versión de PS5 todo corre de manera estable, después de todo está trabajando en un hardware medianamente actual, incluso cuando aparecen muchos enemigos en pantalla, la caída de cuadros no es tan severa. Imagino que en aparatos como PS4 y Xbox One sí habrán complicaciones de esta índole.

En cuanto a la parte musical, debo decir que me encuentro bastante sorprendido, esto en el sentido del presupuesto que tuvo que desembolsar Deep Silver para agregar pistas existentes en las diferentes estaciones de radio. Podemos escuchar rap, reggaetón, mariachi, ranchero, rock, metal, electrónica y más, esto mientras viajamos en nuestros vehículos.

Claro, para quienes sean streamers esto puede ser un problema, pero por fortuna hay una solución, dado que se implementó una opción de música sin derechos de autor para que puedan mostrar el juego a sus seguidores sin llevarse un baneo en las páginas de streaming. Dichas opciones van siendo cada vez más frecuentes en los juegos.

Las piezas originales del Soundtrack tampoco se quedan cortas, con sonidos interesantes que van a mantenernos inmersos en las escenas de acción hasta en las más relajadas. No se te van a quedar en la mente todo el día, pero tampoco son desagradables, como mencioné, ayudan decentemente a ponernos en el ambiente adecuado.

Por su parte, las actuaciones de voz de los personajes son bastante creíbles, dado que estamos dentro de una historia típica del punto vista Estadounidense en la que los latinos son protagonistas. Se incluyen frases y palabras altisonantes que seguro van a conocer muchas personas de países de Latam, incluso si son americanos con padres con esta descendencia.

En un panorama general, los gráficos y música cumplen. Claro, con detalles para mejorar, sobre todo en la parte estética.

Un reinicio al que tal vez le faltó algo de chispa

Ahora que hemos llegado al final de esta reseña, puedo comentar que Saints Row es un título decente, aunque se siente como un reinicio al que le hizo falta algo de sustancia, con todo y que se ha haya regresado a la temática de gangsters. Puesto que si bien hay chistes un tanto simpáticos, la parte de comedia un tanto más característica de la serie se perdió por el camino, me imagino que se debe a las normativas de hoy en día en la sociedad.

Lleva consigo una jugabilidad bastante sólida que nos hará recorrer el enorme mapa una y otra vez, esto mediante misiones que gustarán a los fanáticos de las entregas de shooter en tercera persona. Eso sí, no hay muchas actividades por hacer más allá de explorar los terrenos para obtener nuevas decoraciones para nuestra base.

También, me gustaría hacer énfasis una última vez en los gráficos, los cuales están bien, pero pudieron ser mejores y eso se debe a la limitación de no dar el paso completo a la siguiente generación. En cuanto a su música, hay de todo y para todos, así que los viajes en auto serán todo un deleite mientras escuchamos piezas licenciadas.

En fin, esta entrega de Saints Row cumple con el factor de diversión, pero no es el cambio tan innovador que los fanáticos de la franquicia podrían esperar, así que ya veremos que pasa en la siguiente entrega. Una manera entretenida de matar el tiempo mientras llegan grandes propuestas de mundo abierto como Zelda: Breath of The Wild 2 o el propio GTA VI.

La versión que probamos para esta reseña fue la PlayStation 5.