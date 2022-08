Pincho de Robert Zemeckis ya tiene fecha de estreno

Al igual que el año pasado, Disney ha revelado el contenido que estará disponible en su plataforma de streaming el próximo mes de septiembre, esto durante el segundo Disney+ Day. De esta forma, se ha confirmado la fecha exacta en la que la nueva versión live action de Pinocho llegará a este servicio.

Por medio de un pequeño avance revelando el contenido que veremos el Disney+ Day, se ha confirmado que Pinocho de Robert Zemeckis estará disponible el próximo 8 de septiembre de 2022. Esta versión estará protagonizada por Tom Hanks como Geppetto, Benjamin Evan Ainsworth le prestará su voz Pinocho, Joseph Gordon-Levitt será Pepito Grillo, Cynthia Erivo interpretará al Hada Azul, Keegan-Michael Key será “Honest” John, y Lorraine Bracco se encargará de un personaje original, llamado Sofía la gaviota.

Junto a esto, el 8 de septiembre también llegará a Disney+ Thor: Love and Thunder, así como Cars on the Road, Frozen Sing-Along, Frozen 2 Sing-Along, y Obi-Wan Kenobi: A Jedi’s Return. Ahora solo nos falta esperar por un nuevo tráiler oficial que nos dé un mejor vistazo a la nueva película de Pinocho.

Recuerda, la versión live action de Pinocho de Robert Zemeckis estará disponible en Disney+ el próximo 8 de septiembre de 2022. En temas relacionados, aquí puedes ver el primer tráiler de esta película. De igual forma, este es el avance de la película de Pinocho de Guillermo del Toro.

Vía: Disney+