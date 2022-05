Desde hace tiempo se sabía que una versión live action de Pinocho ya estaba en desarrollo, con Tom Hanks en el papel de Gepetto. Ahora, y como ya se esperaba, Disney ha compartido el primer avance de esta nueva cinta, la cual llegará a su plataforma de streaming este mismo año.

En este avance tenemos la oportunidad de ver a Gepetto en todo su esplendor live action. Junto al creador de juguetes, también es posible apreciar una versión realista del Grillo Parlante, el Hada Azul y un par de personajes secundarios. Extrañamente, no hay un buen vistazo a Pinocho.

La nueva versión live action de Pinocho está dirigida por Robert Zemeckis, y llegará a Disney+ el próximo 8 de septiembre de 2022. En temas relacionados, ya sabemos cuándo llegará la serie de Baymax a esta plataforma de streaming. De igual forma, se ha filtrado la fecha de llegada de Doctor Strange and the Multiverse of Madness a este servicio.

Nota del Editor:

No soy fan de las versiones live action de Disney, así que no tengo grandes esperanzas para este trabajo. Sin embargo, no negaré que tengo curiosidad por la dirección de Zemeckis y la interpretación de algunos actores, como Tom Hanks y Ewan McGregor como el Grillo.

Vía: Disney