Se filtra la fecha de estreno de Dr. Strange 2 en Disney Plus

La película más reciente de Marvel, Dr. Strange in The Multiverse of Madness, es un éxito de taquilla, pues se confirma que ha generado más de $700 millones de dólares en el cine a nivel mundial. Por esa razón, los fanáticos están deseosos de volver a verla pero ahora en el servicio de Disney Plus, y precisamente su fecha de estreno se podría haber filtrado hace poco.

La noticia se dio a conocer mediante la cuenta de Disney Alemania en redes sociales, quienes publicaron una especie de gráfica donde se expone que la cinta dirigida por Sam Raimi llegará al servicio de streaming el próximo 22 de junio. No obstante, minutos después de haber cometido este aparente error, la imagen fue retirada de dicha publicación.

Toda esta información podría tratarse de un simple descuido, pero es un tanto sospechoso que se quitase la imagen al instante, aunque también puede ser que se trate de una fecha completamente distinta. Por ahora, Disney no ha mencionado mucho de sus estrenos para el mes de junio, por lo que tal vez a inicios de mes sepamos un poco más al respecto.

Recuerda que Dr. Strange in The Multiverse of Madness aún se está exhibiendo en cines.

En noticias relacionadas a Disney Plus. Se confirmó que ya se está trabajando en una nueva serie del héroe Daredevil, la cual no cuenta con una fecha de estreno aparente. Si quieres conocer más al respecto, te invitamos a dar click en el enlace que te dejamos a continuación.

Vía: ComicBook