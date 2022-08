Después de varias semanas de especulación, por fin se ha revelado cuándo es que Thor: Love and Thunder llegará a Disney+. Lamentablemente, los fans del MCU tendrán que esperar un poco más para disfrutar de esta cita, ya que será hasta septiembre cuando veamos esta película en la plataforma de streaming.

Por medio de un nuevo tráiler, Disney ha revelado el contenido que llegará a su plataforma como parte del Disney+ Day. Este evento se llevará a cabo el próximo 8 de septiembre, mismo día en el que Thor: Love and Thunder estará disponible en esta plataforma. Junto a esto, se compartió un nuevo póster que nos da un mejor vistazo a los personajes.

Por si fuera poco, ese mismo día, 8 de septiembre, también estará disponible ASSEMBLED: The Making of Thor: Love and Thunder. Como su nombre lo indica, este es un documental que nos da una mirada al detrás de cámaras de esta película, algo similar a lo que ya hemos visto con las series de Disney+ y las películas de la cuarta fase.

Considerando que muchas de las películas de Disney que se estrenan en el cine llegan a Disney+ 45 días después, es probable que esta nueva información sea una decepción para todos los que esperaban el arribo de Thor: Love and Thunder a esta plataforma a finales de agosto.

Recuerda, Thor: Love and Thunder y ASSEMBLED: The Making of Thor: Love and Thunder llegarán a Disney+ el 8 de septiembre de 2022. En temas relacionados, se ha revelado la fecha de estreno para la nueva película live action de Pinocho.

Vía: Disney+