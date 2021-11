Review – Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl

El trabajo de un remake es ofrecer una experiencia del pasado en el presente. Esto usualmente está acompañado de un estilo visual mejorado, una serie de cambios que facilitan la vida del jugador y, en algunas ocasiones, contenido completamente nuevo. Un buen ejemplo de esto es Resident Evil 2, el cual nos ofrece la misma historia que vimos en 1998, pero con escenarios expandidos e innovaciones en el gameplay. Cuando hablamos de este tipo de trabajos, usualmente el nombre de Pokémon viene a la mente de muchas personas. Con cada nueva generación, no solo vemos un aumento en el número de criaturas de bolsillo, sino que alguna modificación sustancial al sistema de combate es introducida. De esta forma, no es sorpresa que esta serie ya tenga cinco remakes actualmente.

La cuarta generación de Pokémon, aquella que nos entregó Diamond, Pearl, Platinum, HeartGold y SoulSilver, es recordada con amor. Aquí no solo se nos presentó la manera definitiva para disfrutar de los clásicos de Game Boy Color, sino que cambios al gameplay, como la división de los ataques físicos y especiales, son algunas de las mejoras más importantes que ha recibido esta serie a lo largo de los años. De esta forma, muchos esperaban que estos juegos, específicamente los primeros tres, tuvieran su respectivo tratamiento de remake para el Nintendo Switch. Esto por fin se hizo realidad, pero no gracias a Game Freak. En esta ocasión, y por primera vez, ILCA, un estudio externo a The Pokémon Company, está al mando de un título de la serie.

Después de años de espera, Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl por fin han llegado al Nintendo Switch, e inmediatamente causaron controversia por su acercamiento al concepto de remake. ¿Acaso este par de juegos se han convertido en la versión definitiva de disfrutar de los clásicos de Nintendo DS? ¿El odio que estos títulos han recibido es justificado? ¿Este trabajo significa que ILCA podría seguir colaborando en esta serie? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Sin mirar al futuro

Los originales Pokémon Diamond y Pearl llegaron al mercado en una época en donde el público estaba listo para darle una nueva oportunidad a la serie, esto después de que Ruby, Sapphire y Emerald no tuvieron un desempeño tan bueno como el de sus predecesores. Sin embargo, fuera de los cambios sustanciales que se llevaron a cabo en el gameplay, la estructura de estos juegos es básicamente la misma que hemos visto desde 1996. Una vez más tomas el papel de un niño o niña, viajando por diferentes ciudades, en esta ocasión en la región de Sinnoh, y es tu tarea obtener las ocho medallas de gimnasio, derrotar a un equipo malvado que amenaza la existencia del universo, y convertirte en el entrenador más fuerte. Algo muy común para los jóvenes de 10 años en este mundo.

Si bien es cierto que esto es algo que no fue modificado parcialmente hasta Sun y Moon en 2016, Diamond y Pearl cuentan con una serie de elementos distintivos. Principalmente, estas entregas se centran mucho en la mitología de la creación del mundo Pokémon. Los legendarios de esta generación son criaturas que le dieron forma al espacio y tiempo, con Arceus y Giratina considerándose el Dios y el Diablo de este universo. Junto a esto, estos títulos nos introdujeron a algunos de los personajes más amados de los fans, como Cynthia y Barry.

En este apartado, Brilliant Pearl y Shining Pearl no ofrecen algo completamente nuevo. Si bien es cierto que los remakes de Pokémon usualmente se mantienen muy fieles a los originales cuando hablamos de historia, estos también han incluido algún tipo de contenido adicional que expande los eventos que se llevaron a cabo. Sin embargo, estas reimaginaciones no cuentan con algo por el estilo. Esto, sin duda alguna, es una lástima, especialmente considerando el gran trabajo que se llevó a cabo con el Episodio Delta en Omega Ruby y Alpha Sapphire. Por si fuera poco, las secciones que se introdujeron en Platinum no están presentes en esta ocasión. Es decir, no hay rastro alguno del Distortion World, Looker, el trasfondo de Cyrus, y el desenlace de Team Galactic.

Aunque estamos hablando de remakes de Diamond y Pearl, la ausencia de este contenido, o de algo completamente nuevo que se lleve a cabo una vez terminada la aventura principal, es una decepción completa. El único apartado sustancial es que algunos de los eventos que involucraron a legendarios como Darkrai, están presentes de una forma más accesible para todo el público, pese a que por el momento no están disponibles. ILCA decidió entregarnos un trabajo sumamente apegado a los originales, algo que terminó por afectar la calidad de la experiencia.

Incluso Omega Ruby y Alpha Sapphire, los cuales por lo general nos ofrecen una historia completamente apegada a las originales de Game Boy Advance, cuentan con un episodio adicional que combina el contenido de Emerald con una aventura original. Junto a esto, Brilliant Diamond y Shining Pearl carecen de alguna referencia o diálogo que hable de otros juegos de la serie. ORAS contaba con un par de secciones que se conectaban con X y Y, mientras que HeartGold y SoulSilver hacían lo mismo con los originales Diamond y Pearl.

La experiencia clásica de los juegos de Nintendo DS sigue presente, y algunos de los cambios que se introdujeron en el gameplay, así como la velocidad a la que corren estos remakes en comparación con los títulos originales, hacen que recorrer Sinnoh sea mucho mejor. Sin embargo, en más de un sentido se siente que ILCA solamente copió y pegó lo que ya estaba hecho, sin la intención de agregar algo que expanda sustancialmente el trabajo original. Lamentablemente, esta es una historia que se repite a lo largo de los remakes.

Mejoras a medias

Pokémon siempre ha sido descrito como la serie perfecta para introducir a alguien al mundo de los RPG por turnos. Pese a que cada generación presenta una nueva mecánica o cambia algún elemento del gameplay, el sistema de combate se ha conservado a lo largo de 25 años. El objetivo sigue siendo recolectar diversas criaturas, cada una con fortalezas y debilidades que son dictadas por su tipo, y crear un equipo balanceado de seis pokémon que logren ofrecer la cobertura perfecta para salir adelante. Esto es algo siempre se ha mantenido. En el caso de Diamond y Pearl, la mayor modificación que aquí se introdujo, fue la distinción de ataques físicos y especiales. Esto fue una gran innovación y hasta el día de hoy es una parte fundamental del aspecto competitivo.

Sin embargo, Brilliant Diamond y Shining Pearl deciden no prestar atención a todos los cambios que llegaron en los últimos 15 años. Estos remakes no cuentan con Mega Evoluciones, Movimientos Z o Dynamax. Si bien esto significa que la experiencia es pura y todos aquellos que disfrutaron de esta generación podrán disfrutar de estos títulos sin algún problema, hacer caso omiso de todas estas mecánicas es algo que no debió haber pasado. El único cambio que se conserva es la inclusión de los pokémon tipo hada, y solo eso. Por si fuera poco, estos juegos no deciden expandir el número de monstruos de bolsillo disponibles, al menos no de una forma directa. Esto significa que Sinnoh sigue sufriendo de una falta de criaturas de fuego.

Afortunadamente, estos remakes ofrecen una serie de mejoras sustanciales que hacen la vida del jugador más sencilla. En este apartado, el cambio más significativo es la Exp.Share. Este es un elemento que ha estado presente desde los primeros juegos en la serie, y con cada nueva entrega se ha expandido. Actualmente, este ítem permite que todos los pokémon en tu equipo obtengan experiencia sin importar si participaron en una pelea o no. Si bien es cierto que esto elimina por completo el elemento de grinding, y es una herramienta importante para todos aquellos que desean entrar al competitivo, los remakes hacen que la Exp.Share esté activada en todo momento, y sea imposible apagarla.

Esto elimina por completo el reto del juego, y hasta cierto grado descarta en su totalidad la relación que un jugador pueda tener con su equipo. Este es un caso extraño en donde este cambio va más allá de facilitar la experiencia, y se vuelve inconveniente para todos aquellos que desean tener algún tipo de desafío, algo que cada nueva entrega en la serie reduce constantemente. Era tan simple ofrecer la opción de apagar la Exp. Share, como en Sword y Shield, pero ILCA ni siquiera nos da esa alternativa.

Pasando a algo que es completamente positivo, tenemos el uso de las HM. Aquellos que experimentaron Diamond y Pearl en Nintendo DS recordarán la tortura que era atravesar la región de Sinnoh, ya que necesitabas hasta ocho movimientos específicos para escalar montañas, cortas arbustos, despejar neblina y más. Afortunadamente, estos remakes introducen una aplicación del Pokétech que permite utilizar estas acciones en cualquier momento, y sin la necesidad de tener a cierto acompañante contigo. Sin embargo, tanto los HM como TM vuelven a ser ítems que solo puedes usar una vez y ya. Es extraño que los desarrolladores decidan incluir ciertas mejoras de vida para el jugador de las nuevas generaciones, pero omitan otro tipo de actualizaciones a los sistemas.

Junto a estos dos apartados, los remakes incluyen un Ground Underground reconstruido. Originalmente, esta área era solo una caverna que nos permitía explorar una zona especial en Sinnoh. En estas reimaginaciones, esta región se ha expandido sustancialmente. Al recorrer esta red subterránea no solo puedes construir tus bases secretas, las cuales puedes decorar de la forma que más te guste, sino que se ha incluido un mini-juego de excavaciones que te permite obtener algunas piedras especiales, así como ítems únicos. Sin embargo, el cambio más grande es la inclusión de regiones específicas que albergan diferentes tipos de pokémon de alto nivel. Esto no solo te da acceso a ciertas criaturas que no encuentras de una manera sencilla usualmente, sino que estos cuentan con mejores movimientos, y si logras capturar alguno, tu viaje será más sencillo.

Por otro lado, una vez completada la campaña principal tendrás acceso al Ramanas Park. Esta área es completamente nueva y te permite obtener algunos legendarios, pero solo de las primeras cuatro generaciones. Una vez más, ILCA hace caso omiso del propio legado de Pokémon. Sin embargo, es agradable ver que esto va más allá de simplemente pelear contra ellos y ya. Antes de tener la oportunidad de agregar a estas criaturas a tu PokéDex, primero necesitas un ítem especial, el cual cuenta con un diseño inspirado en los cartuchos de Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance, un detalle que se aprecia.

Sin embargo, un apartado que ha sido cambiado de forma completamente negativa con los Super Contest, los cuales en los juegos originales eran una evolución digna del concepto que fue introducido en la tercera generación. Lamentablemente, en los remakes todo se reduce a colocar stickers en una pokébola y superar un pequeño mini juego de ritmo. Esto es totalmente aburrido, le quita toda la planeación que estos eventos involucraban, y tiene cero importancia en la aventura principal.

Fuera de estos apartados, los cuales son los más llamativos, Brilliant Diamond y Shining Pearl cuentna con una serie de detalles adicionales que van desde clarificar el tipo de movimiento a tu disposición, así como qué tan efectivo es contra tu competencia, hasta expandir las herramientas que puedes agregar a tu Pokétech. No hay algo tan sustancial como los previos casos, e incluso muchos pasarán desapercibidos por algunas personas.

Los remakes no brillan por sus mejoras, sino por la ausencia de varios elementos. Una vez más, al ser fieles a los trabajos originales se han olvidado algunos agregados de subsecuentes lanzamientos. Si bien los pokémon tipo hada ya están presentes, no hay rastro alguno de la Battle Frontier, algo que incluso HeartGold y SoulSilver sí incluyeron. De igual forma, más vale que te gusten los Geodude y los Ponyta, ya que Brilliant Diamond y Shining Pearl incluso conservan la variedad de pokémon presentes en el campo original. Puedo aceptar que las Mega Evoluciones, los Movimientos Z y las transformaciones Dynamax no estén presentes en la aventura base, pero no incluirlos en el post-game se siente como una gran oportunidad perdida.

Al final del día, Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl siguen siendo tan divertidos como hace 15 años. La experiencia base, aquella que ILCA copió y pegó, sigue presente y vale la pena. Fuera de los pocos cambios sustanciales, la omisión de algunas mejoras y agregados que vimos desde el lanzamiento de Platinum dañan sustancialmente la calidad del producto final, y en más de una ocasión los remakes se quedan cortos en comparación con juegos del pasado.

Reviviendo a los clásicos

No todas son malas noticias. Uno de los apartados que más controversia ha generado estos títulos es su estilo visual, pero en realidad este es uno de los mejores aspectos que nos ofrecen los remakes. Si bien es cierto que las versiones chibi para los personajes pueden ser algo raras al principio, dales una oportunidad. Rápidamente, este apartado logra cautivar a su audiencia. Esto funciona como una forma de extrapolación de los sprites del Nintendo DS. El único apartado en donde este no funciona, es en el diseño de Cyrus, el antagonista principal, quien pierde por completo todo lo intimidante al ver su gigantesca cabeza moverse en un pequeño cuerpo.

Junto a esto, al momento de entrar en una pelea podemos ver un estilo similar a Pokémon Sword y Shield, en donde todos los personajes humanos tienen modelos más realistas. Por si fuera poco cada uno de estos escenarios brilla por lo bien detallados que son. No solo se puede apreciar de gran forma si estás peleando en bosque, montaña o un gimnasio, sino que cada vez que te encuentras en el exterior, es posible ver a Mount Coronet, la gigantesca montaña que divide a la región de Sinnoh. Este es un gran detalle que constantemente te recuerda la importancia de este lugar y tu relación con ella.

Por si fuera poco, jugar en el modo portátil del Switch OLED incluso llega a ser mejor. Los colores resaltan de manera magnífica, y la resolución hace que toda esta región se vea cómo nunca antes. De igual forma, en esta ocasión es posible seleccionar a un pokémon para que nos acompañe a lo largo de nuestra aventura. Si bien esto no llega a ser tan imponente como lo es en Let’s Go, en estos remakes aún es posible apreciar la majestuosidad de un Garchomp o un Torterra.

Por otro lado, se han incluido una serie de detalles que mejoran la inmersión en el norte de Sinnoh, en donde encontramos principalmente neblina y nieve. El personaje principal también tiene acceso a una lista de trajes alternativos. Aunque las opciones presentes en esta ocasión no son tan variadas y extravagantes como en otras entregas, es agradable recorrer esta región sin lucir la misma ropa por más de 20 horas.

La presentación del juego es de primer nivel. ILCA, al menos en este apartado, realizó un gran trabajo al ofrecernos una versión moderna de las clásicas aventuras top-down con las que muchos crecimos. Espero que si este estudio vuelve a trabajar con The Pokémon Company, estén a cargo de un proyecto más tradicional, porque se ve que ese es su fuerte.

Para acompañar el bien trabajado estilo visual, Brilliant Diamond y Shining Pearl nos ofrecen un soundtrack magnífico. Las composiciones de los clásicos de DS son de las mejores que tiene toda la serie, así que escuchar el tema del Campeón o la Ruta 216, nunca ha sido mejor. Instrumentos reales se usan para sustituir a todos los samples que se emplearon originalmente. El piano sí suena como un piano en esta ocasión. Todos los fans que amaron el trabajo de 2006 podrán estar tranquilos de que estos remakes no arruinan la esencia, sino que elevan sustancialmente lo que escuchamos hace 15 años.

ILCA tal vez no sean los mejores al momento de mejorar el gameplay y la historia en estos remakes, pero el trabajo que llevaron en la presentación es de calidad de principio a fin. Nunca había sido tan hermoso y emocionante recorrer Sinnoh, así como pelear contra todos los retadores entrenadores que conforman su Liga Pokémon.

¿Billan y relucen?

Pokémon Brilliant Diamond y Shinig Pearl siguen siendo los mismos juegos de hace 15 años, pero con un estilo visual y sonoro mejorado, así como una serie de detalles que hacen la vida del jugador más sencilla. Cubren con los requerimientos mínimos que un remake en 2021 debe de cumplir. La experiencia sigue siendo divertida, y todos aquellos que recuerdan los originales de Nintendo DS, no tendrán problemas al recorrer la región de Sinnoh.

Sin embargo, ILCA comete un terrible error al ignorar deliberadamente el legado de la serie. Lamentablemente, estos remakes no son las versiones definitivas de la Cuarta Generación. Pokémon Platinum ofrece más y mejor contenido. El gameplay y la historia se sienten extraídos directamente de la época del DS, y no hay algún agregado que valga verdaderamente la pena. Ni siquiera la simplificación de los HM es algo nuevo, ya que esto ha estado presente desde Sun y Moon.

Si bien Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl siguen siendo divertidos, esto no se debe al trabajo de ILCA, sino al hecho de que Game Freak construyó unos grandes cimientos, los cuales ahora se nos presenta simplemente con una nueva capa de pintura que, aunque bonita, no es sustancial.