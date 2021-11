¿No alcanzaste a comprar algo durante el Buen Fin? No te preocupes, las ofertas de Black Friday y Cyber Monday han llegado a Amazon México. Aquí puedes encontrar diversos productos de todo tipo. Como siempre, a continuación te presentamos las mejores ofertas con todo lo relacionado con los videojuegos.

Es muy importante mencionar que la siguiente lista se actualizará cada día con diferentes productos. De esta forma, si hay una oferta que te agrade, será mejor que la aprovechas, ya que dentro de 24 horas ya no estará disponible.

PowerA MOGA Mobile Gaming Clip for Xbox Controllers – Standard Edition – De $499 pesos a $268 pesos

Marvel’s Guardians of the Galaxy – Standard Edition – Playstation 5 – De $1,499 pesos a $839 pesos.

The Last of Us Remastered – Hits – Standard Edition – PlayStation 4 – De $499 pesos a $349 pesos.

Audiotek Pro System Silla Gamer Ergonómica Reclinable Vinil Resistente Colores Gaming Chair Cojín Lumbar (Azul) – De $2,899 pesos a $2,499 pesos.

Redlemon Mouse y Teclado Gamer Alámbrico USB con Luz LED para PC Gaming – De $449 pesos a $381 pesos.

Consola Xbox Series S – De $8,499 pesos a $6,490 pesos.

Nintendo Consola Switch Neon 32GB Version 1.1 – Standard Edition – De $8,799 pesos a $6,775 pesos.

Razer Kraken -Audifonos gaming Multi-Platform – Verde – De $1,999 pesos a $841 pesos.

Anmite 24 pulgadas IPS 2K QHD 2560 x 1440 Monitor profesional Gaming Monitor LED Pantalla Smart (24″ 2K QHD) – De $4,880 pesos a $4,148 pesos.

Pokémon Shining Pearl – Standard Edition – De $1,399 pesos a $1,295 pesos.

Vía: Amazon