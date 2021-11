El nuevo evento de CoD: Vanguard ha sido retirado

Si bien Call of Duty: Vanguard tuvo un recibimiento bastante positivo, Sledgehammer se ha tenido que enfrentar a una serie de problemas relacionados con la calidad del juego en los últimos. Estos inconvenientes han llegado al grado de que el estudio tuvo que retirar su más evento mientras arreglan una serie de bugs.

El evento conocido como Secretos del Pacífico comenzó hace un par de días, y aquí los jugadores tienen la oportunidad de obtener más información sobre el nuevo mapa de Warzone. Sin embargo, la experiencia ha sido todo menos agradable. En redes sociales los usuarios han reportado problemas de todo tipo, incluso el cierre inesperado del juego en consolas. De esta forma, los desarrolladores se vieron en la penosa necesidad de retirar este contenido por completo. Esto fue lo que se comentó al respecto:

We're disabling the Secrets of the Pacific event in #Vanguard while we squash this bug 🪲🔨 https://t.co/hZXJVT2tgO

— Sledgehammer Games (@SHGames) November 24, 2021