Se retrasa el nuevo mapa de Call of Duty: Warzone

En unas cuantas semanas se iba a lanzar el nuevo mapa del Pacífico en Call of Duty: Warzone, mismo que estaría acompañado por la primera temporada del Battle Pass para Vanguard. Bueno, los jugadores ahora deberán esperar un poco más para disfrutar de este contenido puesto que Activision anunció un retraso para ambos, pero quédate tranquilo, que la espera no será tan pesada como tal vez pensabas.

Vía Twitter, la cuenta oficial de Call of Duty publicó que el contenido previamente mencionado ahora llegará una semana después de lo anunciado originalmente.

Update: Season 1 of #Vanguard and Warzone Pacific will now release Dec. 8.

Vanguard owners will have 24-hour exclusive first play access to the Caldera map. Open access begins on Dec. 9. pic.twitter.com/GnnYCp6g75

— Call of Duty (@CallofDuty) November 19, 2021