Review – New Pokémon Snap

La fiebre amarilla

Lo recuerdo como si fuera ayer. La mañana del 6 de enero de 1999, mi hermano y yo bajábamos muy emocionados al árbol de navidad para ver qué nos habían traído de regalo los Reyes Magos, los cuales, solían dejar una insufrible cantidad de ropa -en mi familia los buenos regalos como videojuegos, más bien llegaban con Santa Claus unas semanas antes en navidad-. Pero no, aquel año fue diferente, pues una preciosa caja color azul y con letras amarillas, iluminaba la sala de nuestra casa. Así comenzó un especial cariño por todo lo que tuviera que ver con Pokémon, con aquella Blue Version que lo cambió todo y que agotó un sin fin de baterías de mi amado Game Boy Pocket amarillo. Unos meses más tarde en una ida a Blockbuster, mis ojos se llenaron al ver una caja de Nintendo 64 que decía “Pokémon Snap” y que en la parte trasera, lucía modelos 3D de todos esos monstruos con los que ya llevaba horas en mi portátil. Sí, el impacto fue igual de fuerte con este título sobre tomar fotos y más de 20 años después, finalmente estamos recibiendo una secuela.

Para marzo de 1999 cuando aquel ya clásico del N64 se estaba lanzando, yo apenas tenía 10 años y mis gustos como videojugador aún se estaban definiendo. La primera vez que supe de Pokémon Snap fue en una revista Club Nintendo, la cual, explicaba que se trataba de un título sobre tomar fotos. ¿Nada de peleas ni de acción? Un juego sobre ser fotógrafo podría parecer poco atractivo para un niño de aquella época, sin embargo, no importó, yo lo quería, era Pokémon y todo lo que tuviera que ver con Pikachu, era de mi interés. Así, luego de una negociación con mi mamá, ésta accedió a rentármelo y de nueva cuenta, fue amor a primera vista. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Pues porque capturar ese tipo de magia y de nostalgia es algo bien complicado de hacer dos décadas más tarde, sin embargo, me parece que New Pokémon Snap lo consigue, pues entiende perfectamente qué es lo que hizo tan especial a aquel interesante spin-off del Nintendo 64.

Otra visión de mundo Pokémon

El universo de Pokémon es verdaderamente gigantesco. Desde que la franquicia nació a mediados y finales de los noventa, se nos dejó claro que lo que se mostraba en aquellos primeros juegos para el Game Boy, era solo una pequeña parte de un mundo lleno de matices y variantes. Así y como ya te lo platicaba, en 1999 se nos demostró que no todo eran peleas entre estos monstruos, sino que también había un rostro mucho más amable en el que podíamos disfrutar de verlos en su hábitat natural, casi como si nos fuéramos de safari a un mundo imposible.

En New Pokémon Snap tomamos el control de un fotógrafo muy joven que recientemente llegó a la región de Lental para unirse al equipo de investigación del Professor Mirror. Este estudioso de la vida silvestre Pokémon, necesita de nuestra ayuda para descubrir varios misterios en los que se encuentra trabajando, sobre todo lo relacionado al fenómeno conocido como Illumina, el cual, hace que parte de la flora y fauna del lugar, emita un brillo muy especial con diferentes propiedades. Así, con la también ayudad de sus asistentes Rita y Phil, nos embarcamos en una nueva aventura para descubrir qué nos depara en esta ocasión el mundo de Pikachu y compañía.

¿Qué tanto evoluciona la narrativa y se desarrolla la historia de New Pokémon Snap conforme vas progresando? Pues como seguro ya estás imaginando, no mucho. Al igual que normalmente pasa con los juegos de esta serie, estos elementos llegan a quedar en segundo o tercer término. Aquí, las verdaderas estrellas de todo son los Pokémon y cómo es que éstos se comportan en sus ambientes naturales. La realidad es que nosotros como protagonistas de esta “historia” junto con los otros personajes humanos que nos acompañan, más bien pasamos a ser meros espectadores de todo este asunto.

Claro que hay cierto avance en el relato que se nos está contando y poco a poco, los misterios de la región que estamos visitando se van desenvolviendo, pero simplemente no podemos hablar de algo como desarrollo o crecimiento de personajes. Lo que sí te podemos asegurar es que el fan service está a la orden del día, tanto para quienes disfrutaron del clásico del Nintendo 64 lanzando en 1999, como para quienes tal vez apenas se están adentrando en todo este universo. Lo que te quiero decir es que si estás buscando una gran historia con momentos memorables, aquí no la vas a encontrar, bajo el entendido de que ni siquiera, esto haya sido un objetivo ni prioridad para los desarrolladores.

El poder de una cámara

Desde que se concibieron como medio de entretenimiento, los videojuegos han cargado con el fuerte estigma de siempre vivir una íntima relación con la violencia. Incluso títulos que podrían parecer muy inocentes, normalmente basan sus mecánicas en “tener que matar algo”. Es verdad que existen muchos ejemplos de juegos en donde la violencia simplemente no tiene presencia, pero la realidad es que cuesta trabajo mencionar a varios que sean verdaderamente destacables. Por tal motivo, me sigue sorprendiendo que un juego sobre sacar fotos de Pokémon lanzando en el Nintendo 64, se haya convertido en algo tan querido. La buena noticia es que New Pokémon Snap toma esos mismos valores y de nueva cuenta, hace que de alguna manera, capturar momentos con una cámara en un espacio virtual, sea tan divertido.

Por supuesto, la situación del medio en general es totalmente diferente a lo que era hace 20 años. Los llamados “modo fotografía” se han convertido en una constante sobre todo en producciones AAA. El poder compartir un momento especial a través de redes sociales de cualquier juego, es una actividad común y bastante disfrutable de nuestra actualidad. Sin embargo, una cosa es todo esto que te comento, y otra muy diferente es convertir la actividad de tomar fotos, en una mecánica de juego. New Pokémon Snap toma los fundamentos de su antecesor y los expande de diferentes maneras con nuevas ideas, no sin antes cometer algunos errores importantes que indudablemente impactan la manera en la que fluye la experiencia.

Vamos por partes. Antes que nada, creo que es importarte contarte cómo es que New Pokémon Snap funciona como videojuego, más si es que nunca tocaste a su antecesor. Te cuento que estamos frente a un shooter en rieles. Sí, esa es la mejor manera de clasificar a este juego. Claro que aquí no tienes que matar a nadie. Lo único que debes de hacer es disparar tu cámara para capturar los mejores momentos de estos eres mientras están en su hábitat natural. Sí, es posible estimularlos lanzándoles una manzana y uno que otro truco para que éstos cambien su postura o hagan algo especial, pero nosotros nos debemos de limitar a nuestro confiable NEO-ONE para que nos transporte de manera automática por todas estar áreas bellamente construidas.

Como te decía, nuestro trabajo es tomar la mayor cantidad de fotografías posibles, interactuando de vez en vez con el ambiente para provocar ciertos eventos que nos permitan saber más sobre la vida silvestre de estas zonas. Al final de cada recorrido, el querido Professor Mirror calificará nuestros retratos y nos dará una puntuación que básicamente se traduce en experiencia, la cual, es la que nos irá abriendo más zonas para explorar. Al igual que pasaba en Pokémon Snap de N64, el sistema de puntuación se llega a sentir un tanto extraño. Parámetros como el tamaño del Pokémon al que estamos fotografiando, qué tan centrado está, si es que está o no viendo a la cámara o si por ejemplo, aparece junto con otro Pokémon, serán tomados en cuenta para que se nos otorgue dicha calificación. Además, hay un sistema de estrellas que dependen de en qué momento tomamos la foto; es decir, si el Pokémon en cuestión solo estaba caminando sin hacer ninguna gracia, obtendrás una estrella, pero si lo captas comiendo, peleando o hasta evolucionando, las estrellas aumentan. La idea, es capturar a cada Pokémon en cada una de sus diferentes situaciones.

En cuanto empieces a ver cómo es que el profesor otorga los puntos, seguro pensarás que no tienen ninguna clase de gusto por la buena fotografía, pues en muchas ocasiones, te aplaudirá haber fotografiado a un Magikarp saltando a pesar de que éste salga cortado o que la foto esté atravesada por la rama de un árbol. Lo que te quiero decir con esto es que muchas veces parece que la forma en la que se califica nuestro trabajo, dista mucho de tomar en cuenta parámetros que componen a una buena foto. Al menos bajo estándares del mundo real.

La diversión de algo como New Pokémon Snap viene de algo muy parecido a lo que pasa con los RPG de la línea principal de la serie: coleccionar. Algo bastante extraño y que no sé si me gustó del todo, es que al final de cada recorrido, solo puedes entregar una foto de cada Pokémon al Profesor. Digamos que capturaste a un Grookey corriendo, luego le tomaste una foto comiendo y después dando un salto, todo en el mismo recorrido. Pues tendrás que elegir solo a una de ellas para poder entregarla. Si quieres llenar tu álbum con el resto de la situaciones y pos consiguiente, nivel de estrellas distinto, deberás de hacer un recorrido por cada una de ellas. Este asunto, sobre todo cuando por ejemplo, solo te falta capturar una situación de cierto Pokémon, puede llegar a ser un tanto tedioso. De igual forma, las miniaturas o thumbnails que se nos presentan antes de elegir las fotos que vamos a entregar, aparecen en una calidad terrible en cuanto a resolución, lo que hace complicado elegir bien cuáles son tus mejores fotos.

¿Cómo le haces para descubrir todos los secretos de la región Lental? Pues existen diferentes maneras. La que seguro más sonrisas te sacará, será la de experimentar. Sí, una vez más, andarle tirando manzanas o escaneando todo lo que pasa por nuestro camino, es una forma efectiva para cambiar los patrones previamente establecidos de los seres que habitan estos lugares. Sumado a lo anterior, tenemos que New Pokémon Snap cuenta con un sistema de objetivos. Tanto el profesor, como sus asistentes, te darán algunas pistas para desbloquear ese comportamiento especial en ciertos Pokémon para así, poder obtener su foto de cuatro estrellas, por ejemplo. Mi consejo es que sí experimentes por ti mismo, pero también es importante echar mano de esta especie de ayuda para poder avanzar con mayor eficiencia.

En gran parte, la magia de aquel Pokémon Snap de 1999 estaba sustentada por la simpleza de su gameplay. Mueves tu cámara, haces o no zoom, disparas. Lanzas una manzana, esperas una reacción, disparas y capturas el momento. Nadie te está dañando ni amenazando. Así de relajante. Ojo, simple no es lo mismo que simplón, eso es muy importante mencionarlo y creo que el equipo de Bandai Namco Studios que está detrás de New Pokémon Snap, entendió perfectamente que justamente esas mecánicas no complejas, debían de ser el centro de este nuevo juego. Asunto que creo, consiguieron. Por supuesto, está el tema de qué tanto se pudo haber innovado con ideas frescas y si bien, éstas están ahí, la base y fundamento de toda la experiencia sigue siendo el mismo.

¡Vámonos de safari!

Al tratarse de un juego en el que nosotros como jugadores, solo tenemos control de hacia dónde volteamos, los espacios que recorremos cobran un papel mucho más importante, pues son los encargados de que nuestros recorridos se sientan interesantes y sobre todo, llenos de vida. Como ya te lo había contado, en New Pokémon Snap contamos con un vehículo llamado NEO-ONE, el cual, se conduce de manera automática para que nuestra única preocupación sea la de capturar grandes momentos con nuestra cámara. Sí, el juego funciona como ride de Disneyland en el que llegas automáticamente del punto A al punto B. Claro que lo importante no es eso como tal. Lo importante es todo lo que va ocurriendo a nuestro alrededor y cómo es que nosotros como fotógrafos debemos de retratar lo mejor de estos espacios y hasta cierto grado, interactuar con ellos para que más y mejores cosas sucedan.

La región de Lental es una sumamente variada con todo tipo de ecosistemas desde densos bosques y junglas, hasta batos desiertos y playas llenas de vida. Es claro que el objetivo fue el de tener la mayor variedad de Pokémon posible y para eso, justamente se necesitaba de una gran variedad de escenarios. Cada zona que visitas en esta región, tiene diferentes tipos de recorridos: uno diurno y otro nocturno. A pesar de que pasas por exactamente el mismo lugar, la manera e incluso el tipo de Pokémon con los que te encuentras, es sumamente diferente dependiendo de justamente la hora del día a la que haces tu recorrido. Pero no es todo. También habrá momentos en los que puedes desbloquear un paseo especial para fotografiar a un Pokémon Illumina. Estos recorridos se sienten como una especie de pelea contra jefe, pues debes de concentrar todos tus esfuerzos en solo capturar los mejores momentos de este Pokémon especial. De igual forma, existen zonas con rutas alternas. Interactuando con el escenario, puede que descubras que existe otro camino para recorrer con nuevas cosas dentro del mismo lugar. Esto claro, ayuda muchísimo al tema de la variedad.

Lo anterior me lleva a contarte un poco del aspecto que probablemente, menos me ha gustado de New Pokémon Snap. Como te decía hace unos párrafos, la forma de desbloquear más áreas para recorrer se da por medio de la experiencia o nivel de investigación que vas obteniendo al conseguir fotos de nuevos Pokémon, o de capturarlos en sus diferentes facetas. Cada zona incrementa de nivel de forma independiente y como es lo obvio, tienes que pasar por ellas en más de una ocasión. Eso como tal no está mal, pues es parte de la naturaleza de casi cualquier shooter en rieles el tener que repetir sus niveles varias veces. El problema de New Pokémon Snap es que hace un trabajo bastante malo por esconder esta repetición por cómo es que está estructurado el juego, sobre todo en su parte de progresión.

Sobre todo en lo que es la primera parte del juego, se siente muy pesado estar repite una y otra vez las mismas áreas para poder progresar. Me parece que lo mejor hubiera sido que los requisitos para desbloquear nuevas zonas hubieran sido mucho más bajos, esto para que como jugador, pudieras estar saltando entre una mucho mayor variedad de hábitats. La verdad es que tener que pasar por el mismo lugar cuatro o cinco veces al hilo, puede ser muy cansado y tedioso. Estoy casi seguro que esta decisión de hacer tan pesado el progreso, tiene que ver con que no querían que viéramos los créditos luego de un par de horas juego y por consiguiente, que quienes no conocen cómo funciona este género, pensaran que la experiencia ya se había terminado.

Del lado técnico y gráfico no hay quejas mayores. El juego corre a una resolución que varia entre 1080p y 720p a 30 cuadros por segundo mayormente estables. Sí llega a haber caídas en ciertos puntos pero al menos en mi caso, nada de gravedad. En términos visuales el juego luce muy bien, con escenarios llenos de detalle en los que están pasando un montón de cosas al mismo tiempo. Algo que me encantaría destacar pues la verdad, no me lo esperaba, es el trabajo que se hizo con el apartado sonoro del juego. Es sumamente importante poner mucha atención a los ruidos que nos rodean, pues muchas veces, por escuchar unas ramas moviéndose o un aleteo sobre nosotros, descubres a algún Pokémon que no habías visto antes. Te recomiendo ampliamente jugar con audífonos o con un buen sistema de sonido. Sobre la música, me hubiera gustado que tuviera un poco más de protagonismo. Entiendo que el sonido ambiental es más importante en este tipo de juegos, pero me parece que el soundtrack de New Pokémon Snap se pasó de plano y sin personalidad.

¿Qué tanta variedad de Pokémon hay? Pues no te podemos revelar el número exacto de Pokémon que podrás encontrar en Lental, pero espera toparte como más de 200 diferentes tipos de todas las generaciones que van hasta la fecha, número que la verdad, para nada está mal, sobre todo si lo comparas con el de su antecesor, juego que solo lucía 63 distintos.

Cuando lo simple funciona

New Pokémon Snap es una juego generalmente simple, eso hay que entenderlo muy bien desde el principio. Claro que representa a la secuela de un juego de hace 20 años que por primera vez, nos dejaba ver “detallados” modelos en tres dimensiones de nuestros Pokémon pero que en realidad, igualmente partía de ideas bastante sencillas y sin aspiraciones tan grandes. Este nuevo título parte de exactamente el mismo fundamento y demuestra que incluso luego de todo este tiempo, sigue siendo bastante divertido pasear mientras tomas fotos de estos mágicos seres en sus hábitats naturales, y sin necesidad de ponerlos a pelear entre sí. Por supuesto, el juego tiene defectos marcados como el tema de la progresión y el mal trabajo que se hace para esconder la inherente repetición tan propia del género, pero me parece que al final, sus valores se terminan imponiendo sobre estas asperezas.

¿Para quien es New Pokémon Snap? Pues te diría que cualquier fan del universo de Pikachu se pasará un gran rato tomando fotos de todos estos muy reconocidos personajes, esto claro, bajo el entendido de que justamente estamos frente a un juego sumamente tranquilo sobre tomar fotografías en ambientes que tienes que recorrer una y otra vez sin mucho control sobre lo que pasa en ellos. Evidentemente si eres de los que quedó enamorado hace más de 20 años con aquel especial título del Nintendo 64, entonces estoy seguro de que este nuevo está dentro de tus prioridades y te podría apostar a que quedarás muy complacido con cómo es que se hicieron las cosas en esta ocasión, con todo y los problemas y errores que ya te he explicado a lo largo de esta reseña.