Director de Godzilla vs Kong en pláticas para la siguiente película del MonsterVerse

Godzilla vs Kong se estrenó en un momento donde ir a los cines sigue siendo algo bastante riesgoso, pero a pesar de esto, la película tuvo buenos resultados en taquilla. De hecho, se dice que Adam Wingard, director, ya está en pláticas con Warner Bros. para encabezar el siguiente filme del MonsterVerse.

Según un nuevo reporte de The Hollywood Reporter, Wingard ya tuvo múltiples conversaciones con Warner sobre la continuación de Godzilla vs Kong, la cual ya no estaría enfocada en ninguno de estos dos titanes, y en su lugar, se centraría en el descendiente de Kong. Un posible título que se ha rumoreado para este futuro proyecto es Son of Kong, aunque por ahora no ha sido confirmado.

La mala noticia es que Wingard se encuentra muy ocupado con otros proyectos como la secuela de Face/Off y el reboot de los Thundercats, así que pasaría un muy buen rato antes de ver esta hipotética película en cines o streaming.

Via: ComicBook