Review – NEO: The World Ends With You

El rol moderno

Nuestros amados RPG han pasado por un montón de etapas a lo largo de su basta historia. Luego de ser uno de los principales responsables de que el gaming se convirtiera en toda una industria tal y como la conocemos actualmente, hemos visto un sin fin de interpretaciones sobre cómo hacer un título de rol, tanto en occidente, como en Japón. Lo bueno de este género es lo flexible que puede ser y que, sorprendente, muchas de sus formas siguen teniendo una audiencia muy activa y apasionada. Desde toda la tradición ultra conservadora de los Dragon Quest, hasta la modernidad de Ni no Kuni, Final Fantasy VII Remake o de Xenoblade Chronicles, el rol nipón siempre ha encontrado la manera de cautivarnos. Reinventar la fórmula del género es algo que todo el tiempo hemos visto pero que en 2007, dio un giro verdaderamente peculiar con una propuesta para el Nintendo DS llamada The World Ends With You, en la cual, la súper estrella, Tetsuya Nomura, estaba íntimamente involucrada. Por su misma naturaleza poco ortodoxa, este título pasó a convertirse en un producto de culto que no muchos voltearon a ver. A pesar de las constantes peticiones por parte de la reducida, pero muy vocal fanaticada, tuvimos que esperar casi 15 años para que Square Enix se animara a lanzar una secuela. ¿Vale la pena NEO: The World Ends With You?

Las razones por las que un nuevo juego de The World Ends With You tardó tanto en hacerse realidad son por demás diversas. Claro que está el tema de que ni su versión original ni sus reediciones vendieron gran cosa, pero según cuenta la gente de Square Enix, la forma tan peculiar que tiene esta ahora franquicia, generó que fuera muy complicado formar un equipo que la quisiera y sobre todo, supiera dar continuidad. A pesar de todo esto, los astros se comenzaron a alinear y poco a poco, un nuevo proyecto de TWEWY dio señales de vida.

Lo primero que hay que mencionar es que sí, Tetsuya Nomura está de regreso como productor y artista, asunto que generó que otras piezas clave del juego original como su director, Tatsuya Kando, y su compositor, Takeharu Ishimoto, se animaran a participar en el desarrollo, esto sin mencionar que se debía de encontrar al estudio perfecto para tomar las riendas. Luego de que Jupiter nos entregara aquella memorable aventura de Neku y compañía, ahora h.a.n.d. detrás de todo. Las cartas se pusieron sobre la mesa y NEO: The World Ends With You finalmente se hizo realidad, teniendo enfrente retos importantes como por ejemplo, el hecho de tener que reinventar por completo su sistema de combate.

De vuelta al juego

La primera entrega de The World Ends With You causó bastante sensación por la manera en la que aprovechaba creativamente todo el hardware y capacidades del Nintendo DS, sobre todo en temas de gameplay; sin embargo, creo que otra de las principales razones por las que este juego comenzó a convertirse en un título de culto por definición, tenía que ver con la intrincada y extraña, pero sensacional historia que nos contaba. El relato de Neku y compañía podía parecer inocente y muy festivo desde lejos, pero cuando te acercabas a él, te dabas cuenta que en realidad tocaba temas bastante oscuros y de formas que no solemos ver dentro del medio. Me alegra decirte que NEO: The World Ends With You se va por el mismo camino, luciendo una narrativa en ese mismo tono de su antecesor, pero añadiéndole varias capas de complejidad que le dan su propio sabor y personalidad.

La historia de NEO: The World Ends With You se ubica tres años después de los acontecimientos que se dieron en The World Ends With You de 2007. Antes de pasar a contarte mucho más de qué va este nuevo relato, me parece importante quitar de la mesa la pregunta de “¿tengo que haber jugado el título original de DS para disfrutar este nuevo?” La respuesta general podría ser un no, pues la historia de NEO: TWEWY vive por sí sola y tiene las piernas suficientes para funcionar de forma independiente, no obstante, también es importante señalar la intensa relación que tiene con su predecesor y cómo es que constantemente lo usa para dar contexto del mundo que se nos está presentando. Mi recomendación sería que primero juegues el TWEWY original antes de saltar a NEO, pero la realidad es que si le entras antes a esta nueva entrega, no tendrás mayor problema con entender qué es lo que está pasando con su narrativa.

Dicho lo anterior, te cuento que en NEO: The World Ends With You tomamos el control de Rindo Kanade, joven japonés que de manera muy similar a lo que sucede con Neku en el primer título, se ve envuelto en el misterioso juego de los Reapers, el cual, debe de superar para no ser “borrado”. Sí, la premisa se repite y de nueva cuenta estamos en el UG de Shibuya para intentar sobrevivir a este juego en el que en realidad, solo los muertos están involucrados. Rindo no está solo, pues cae en dicha situación junto con su amigo de la escuela, Tosai Furesawa, mejor conocido como Fret, esto para después entablar una nueva amistad con Nagi y así, formar a los Wicked Twisters pues en efecto, en este nuevo juego en lugar de solo formar parejas, tenemos a un equipo que nos acompañará a lo largo de la aventura.

Como te decía, el tono de la historia de NEO: The World Ends With es muy similar a la que vimos en el título original de DS, es decir, esta todo este tono festivo y de mucho estilo en medio del gran distrito comercial de Tokio, pero al mismo tiempo, hay algo retorcido y fuera de lugar con todo el contexto en el que se encuentran nuestros personajes. Claro que si jugaste el TWEWY original sabrás perfectamente por donde va la cosa y qué camino podría tomar la narrativa, sin embargo, te puedo asegurar que en más de una ocasión quedarás totalmente sorprendido por los giros que se le dan y por cómo es que justamente se expande el propio lore de esta serie con esta nueva entrega. Por cierto, completar su historia te tomará alrededor de 50 horas, casi el doble de lo que duraba el primer juego.

El tener a un equipo en lugar de solo una pareja hace que la dinámica general de los protagonistas sea mucho más interesante y con más posibilidades de expandirse hacia sitios que no ves venir. Rindo hace un gran trabajo como piedra angular de todo lo que se nos está presentando gracias a que por supuesto, tiene muchas similitudes con Neku, sobre todo en esta parte de introversión y hasta de negación de su propia realidad. Nagi, Fret y quienes después se suman a tu causa, cumplen con su objetivo de soportar al personaje principal, dándole diferentes matices y puntos de vista. ¿Regresan viejos conocidos de la serie? Por supuesto que sí. En más de una ocasión se té aparecerá una o más caras conocidas que prefiero no revelarte. De lado de los nuevos rostros y de los villanos, creo que se tienen resultados bastante satisfactorios. Sigue siendo muy interesante conocer a un nuevo loco que está involucrado de alguna manera con la misteriosa situación en la que nos encontramos como jugadores.

Creo que lo único que se le podría criticar a la narrativa de NEO: The World Ends With You es que por momentos se puede sentir que pierde algo de ritmo. Lo que te quiero decir con esto es que en más de una ocasión, sentí que tal o cual situación se pudo haber resuelto en muchos menos pasos de los que se utilizaron dentro de la obra. Nada preocupante, pero sí digno de resaltar. Sin embargo, te estaría mintiendo si te dijera que la historia no fue uno de los principales motores que hacían que quisiera seguir jugando. Esa cuerda invisible que te jalaba de manera cada vez más intensa en el primer The World Ends With You por lo misteriosa que era su historia, acá está de regreso y más presente que nunca.

De igual forma, te cuento que en su gran mayoría y justo como pasaba con su antecesor, la historia se cuenta a través de secuencias muy de cómic o manga con burbujas de texto y viñetas estáticas. Sí hay secuencias con actuación de voz en inglés o japonés -el texto se puede poner en español-, pero son contadas, mismo caso de las cinemáticas tradicionales. Lo anterior lo digo porque muchos esperan que todos los juegos usen costosas presentaciones audiovisuales para llevar una narrativa cinemática, este no es el caso y la verdad, qué bueno. Igual sería importante recordar que no por nada nos gustaba referirnos a los RPG como “juegos de leer” y en éste, tendrás que leer un montón.

Justa evolución

The World Ends With You de 2007 fue uno de esos títulos que no tuvo ningún temor de romper paradigmas y moldes, de hecho, podríamos decir que desde su concepción, fue pensado como un producto que sí tomaría las bases de cualquier otro RPG, pero que encima pondría mecánicas totalmente fuera de lo común, aprovechando justamente muchas de las capacidades del Nintendo DS como su pantalla táctil y claro, la doble pantalla. El formato de aquella portátil se puede ver lejano en la actualidad y ahora que NEO: The World Ends With You llegará a diferentes plataformas, se tenía que repensar por completo cómo es que iba a funcionar todo.

NEO: The World Ends With You es un RPG de acción en toda la extensión de palabra, pues de nueva cuenta se utilizan las bases del subgénero para construir la personalidad tan marcada de un TWEWY. Sí, a pesar de que esta nueva entrega cambia por completo el sistema de combate que le vimos a su antecesor, lo hace partiendo de conceptos ya conocidos. Ni qué decir de su estructura y forma general como videojuego, la cual, te será sumamente familiar si es que pudiste disfrutar del título original de esta ahora serie.

Los Pins están de regreso, pero ahora, en lugar de solo tener a un acompañante en tu party para formar una pareja, se te da la posibilidad de llevar hasta a tres diferentes personajes junto con Rindo para formar un equipo de cuatro. Esto es sumamente importante para cómo es que funcionan las batallas, pues cada uno de nuestros personajes será asignado con un Pin distinto que a su vez, representa a un botón de nuestros controles para poder ejecutar ataques.

La manera de entrar en combate en NEO: TWEWY es igual que en su antecesor, es decir, podrás escanear el escenario con tu mente, y en algunas partes estarán los enemigos conocidos como Noise, mismos que si tocamos, entraremos en batalla. Aquí es donde la cosa se pone interesante y sobre todo, esta nueva entrega se despega de cómo es que funcionaba su antecesor. Como te decía, cada uno de nuestros personajes puede ser equipado con un solo Pin, a diferencia de lo que pasaba con Neku. Cada Pin representa a un poder distinto. Dichos poderes están divididos en elementos como fuego, aire, hielo o electricidad, pero más importante aún, están separados por el botón que se necesita para utilizarlos, así como el tipo de input que das para accionarlos. Tapeo rápido, carga o sostener serán las formas de ejecutar los movimientos dependiendo del Pin que tengas asignado a los miembros de tu party.

Cada vez que ejecutas cualquier poder, una barra de cool down por cada uno de ellos comienza a bajar. Sí, como en el TWEWY original, este sistema está diseñado para que no abuses de un solo tipo de ataque y tengas que variar el uso de tus Pins. Justo en este punto es en donde el combate de NEO: The World Ends With You se pone verdaderamente bueno. La idea, es ir creando combos cambiando constantemente de personaje y por ende, de tipo de ataque, esto por dos razones distintas. La primera es que como te decía, cuando la barra de cierto miembro llega a cero, éste entra en una fase de cool down que debemos de esperar para poderlo utilizar de nuevo. La segunda razón tiene que ver con el sistema de Drop the Beat. Cada determinado número de ataques con cierto personaje, generará que en los enemigos aparezca un circulo azul que se va vaciando con la leyenda “Drop the Beat”. Nuestro trabajo es que antes de que desaparezca dicho ícono, ataquemos inmediatamente con un personaje distinto al que generó este estado, para comenzar a llenar nuestro porcentaje de Groove, mismo que si llega a 100%, nos dejará hacer un ataque especial.

¿Te suena demasiado complicado todo esto? No te preocupes, la verdad es que leerlo así, es mucho más enredado que en realidad ejecutarlo dentro del juego, esto sin mencionar que se hace un gran trabajo de tutoriales al inicio para que vayamos entendiendo todo. Como sea, te puedo decir que el sistema de combate de NEO: The World Ends With You se siente como una justa evolución de lo que vimos en el título de DS y más importante aún, es una mecánica que funciona a la perfección. Puede que al inicio sientas que solo estás dando botonazos a lo loco, pero créeme que sí debes de tener una estrategia para ir encadenando diferentes tipos de ataque. Es un sistema que te incita a ser ofensivo como en ningún otro juego del género y que indudablemente se disfruta mucho por lo bien diseñado y construido que está, esto sin mencionar la gran variedad que hay tanto de Pins, como de enemigos por eliminar.

La personalización y progreso en NEO: TWEWY es muy similar a la de su antecesor. Lo primero es que el sistema de cambio de dificultad de enemigos, así como modificación de tu nivel, está de regreso. Dependiendo de la dificultad en la que estés haciendo tus combates, será la rareza de los pins que te pueden salir. Ente más difícil, más raros serán los objetos que te salgan. De igual forma, es posible pelear estando en niveles por debajo de tu máximo, esto para aumentar la cantidad de objetos que obtienes al final de los enfrentamientos, mismos que por cierto, de nueva cuenta son calificados con una letra dependiendo del tiempo que te tomó superarlos y el daño que le hiciste al enemigo. La ropa también regresa y a pesar de que no tiene impacto estético en los personajes, sí mejora sus stats. Aquí es importante el nivel de estilo de cada individuo, pues si tienes cierto grado de este apartado, puede que la gorra, chamarra, pantalón o accesorio que llevas contigo, desbloquee alguno de sus perks.

Hablando de stats, te cuento que hay dos diferentes maneras de subir de nivel. La primera es ganando experiencia a través del combate, sin embargo, aquí, cada que subes de nivel, solo aumentan tus puntos de salud. La manera de aumentar tu poder de ataque y estilo, es a través de la comida. Shibuya está repleto de diferentes restaurantes y establecimientos que te servirán una gran variedad de deliciosa cocina nipona. Nuestra party cuenta con una barra de hambre. Cuando esta se vacía debido a los combates que has tenido, es tiempo de llenarla con un festín. Una vez que ésta se llena de nuevo, deberás de construir apetito de nuevo por medio de los enfrentamientos para poderla llenar de nuevo con comida y a su vez, aumentar los stats de tus personajes. Muy interesante sistema que funciona de gran forma.

Para rematar, tenemos una especie de red social dentro del juego que hace las veces de árbol de habilidades. Conforme vas conociendo a más personajes, estas opciones aumentan. Acá entran en juego los Friendship Points, mismos que normalmente obtienes ayudando a personajes a través de tareas secundarias. Este elemento en particular no es tan crucial para el progreso general de tus personajes, pues aquí sueles desbloquear cosas como el poder ver la salud de los enemigos, que los pins de dinero se conviertan en dinero sin tener que venderlos en una tienda, o desbloquear las diferentes dificultades de los combates. Es decir, parece un árbol de habilidades, pero no lo es como tal.

NEO: The World Ends With You es un juego que se siente sumamente familiar en muchas de sus partes, sobre todo si jugaste el título original de la serie o en general, cualquier otra representación del género, sin embargo, la manera en la que evolucionaron cosas como su sistema de combate, lo hacen sentir como una verdadera secuela. Es sumamente inteligente la manera en la que fueron construidas todas estas capas que debes de tomar en cuenta y ejecutar con habilidad cuando estás en combate, mientras que la manera en la que vas creciendo y evolucionando a tus personajes y sus diferentes poderes, hacen que la fórmula sí se pueda sostener a lo largo de las casi 50 horas que dura esta aventura.

Poderes mentales

No todo es combate, peleas y poderes en NEO: TWEWY. Hay un claro esfuerzo para que esta experiencia lineal, vaya teniendo diferentes matices y ritmos para que nuestra experiencia no se sienta tediosa. La estructura de los días que vimos en el primer The World Ends With You está de regreso pues recuerda, caímos de nueva cuenta en el macabro juego de los Reapers. Sí, tu aventura estará dividida en días o capítulos, cada uno con su propia misión y estructura. Habrá días muy enfocados en pelear, mientras que otros tendrán que ver mucho más con la solución de puzzles a través de las diferentes habilidades mentales de nuestros personajes.

Además de poder escanear el ambiente para ver qué están pensando algunos de los NPC que rondan por las calles de Shibuya, ahora tenemos que por ejemplo, Fret puede hacer que recuerden algo que hayan olvidado por medio de un sencillo mini juego de mover los sticks del control, mientras que Nagi, tiene el la habilidad de adentrarnos en la mente de alguna persona que tenga Noise dentro de ella para liberarla. De igual forma, existe un poder que nos permite imprimir ideas en las mentes de otras personas, básicamente como en Inception de Christopher Nolan. Esto lo haces combinando diferentes palabras que vas obteniendo. Esta mecánicas en particular sí me pareció un poco sosa y sin sentido, pues no es como que tengas que resolver un puzzle o algo para ganar. Solo basta con juntar un par de palabras y listo.

Rindo por su parte, cuenta con el asombroso poder de viajar al pasado para cambiar algo que necesite. A pesar de que esta habilidad podría sonar como algo súper complejo, la realidad es que solo se puede usar en puntos específicos de la historia y su funcionamiento es completamente lineal. Lo que te quiero decir con esto es que no es como que te tengas que andar rompiendo demasiado la cabeza para saber qué hacer. Incluso en esta partes, el juego suele ser bastante claro en qué debemos de completar para poder seguir avanzando. Ojo, la palabra lineal no la estoy usando de manera despectiva o negativa. Es solo para describir la manera en la que funciona el juego, pues al igual que pasaba con su antecesor, NEO: The World Ends With You es un título tan apegado a la narrativa, que la experiencia que se nos presenta da pocas libertadas de exploración, de hecho, no es como que todo Shibuya esté abierto para nuestro placer, las áreas se desbloquean dependiendo del día en el que estemos. Algo que sí me habría gustado es tener actividades distintas para hacer en las calles más allá de solo comprar ropa, pins y comida.

En su estructura y forma, NEO: TWEWY se siente muy similar a su antecesor, asunto que no es malo ni mucho menos, pero tal vez sí fue una oportunidad un poco desperdiciada el no introducir cosas que tuvieran mayor impacto a nivel de gameplay. Claro que lo de los nuevos poderes mentales ayuda, pero como te decía, su uso casi todo el tiempo está totalmente limitado por el momento de la historia en el que estemos. Como sea, ha sido sensacional volver a recorrer esta versión virtual pero súper detallada y hasta realista, de uno de ls distritos comerciales más importantes de todo Japón.

Al estilo Shibuya

Puede que el estilo de Tetsuya Nomura nos guste o no. Lo que es innegable es la fuerte personalidad que siempre tienen sus trabajos en términos de dirección de arte y de diseño de personajes. Justamente, el primer The World Ends With You nació como un espacio de expresión artística para celebrar la moda y cultura urbana de Japón, tomando como escenario principal a Shibuya, distrito de Tokio en donde la juventud suele reunirse para imponer tendencias de todo tipo. Si un nuevo TWEWY iba a salir al mercado, se debía preocupar por todo esto. La buena noticia es que al igual que su antecesor, NEO: The World Ends With You grita estilo en cada una de sus partes.

Lo primero que seguro llamará tu atención es que cuando estás recorriendo las calles de Shibuya, tenemos cámaras completamente fijas, colocadas de una manera específica para dar diferentes efectos como por ejemplo, esta forma en la que los edificios se doblan que vimos desde el título pasado de la serie y que de nueva cuenta, además de darle muchísima personalidad a la experiencia en términos visuales, te emana ese sentimiento de que no estás dentro de nuestra propia realidad. Es muy impresionante el cuidado que se puso en este aspecto para crear este teatro sumamente bien montado lleno de color y detalle, pues sí, la precisión en la representación de estos lugares que sí existen, está muy bien lograda. El uso de Unity como motor gráfico es excelente, pues nos presenta un bello cel shading que hace todo el sentido del mundo con la dirección de arte que se le dio a la obra.

Pasando a términos técnicos, te cuento que el rendimiento de la versión de Switch no es de lo mejor. Conectado al dock, puedes esperar una resolución no mayor a 900p, misma que llega a bajar y que claro, es muy notorio, sobre todo si estás conectado a una TV 4K. De igual forma, su framerate llega sufrir bastante, quedando por debajo de los 30 cuadros por segundo constantemente. Mi consejo es que si vas a irte por esta versión, juegues en modo portátil, pues aquí, noté una mejora sustancial en el framerate, además que el juego se mantiene mucho más constante en una resolución de 720p que lo hacen verse muy bien en la pantalla de la consola de Nintendo. Para esta reseña no hemos checado la versiones de PS4 ni de PC, pero estamos seguros de que el rendimiento es considerablemente mejor.

La música fue parte muy importante de TWEWY y en este nuevo juego, tenemos de regreso a Takeharu Ishimoto en la parte del soundtrack. La selección musical pasa por un montón de géneros urbanos de todo tipo, con muchas piezas cantadas. En lo personal, me pasó lo mismo que con el primer juego de la serie. Hay canciones que me encantaron y otras que de verdad prefería no escuchar. Esto creo que se debe a la gran variedad de géneros que se presentan, era difícil darle gusto a todos. Lo que sí te puedo decir es que tenemos un apartado musical lleno de estilo, personalidad y vida que indudablemente está a la altura de lo que todos estábamos esperando.

Me parece que términos de presentación audiovisual, NEO: The World Ends With You está alcanzando todos sus objetivos de querer representar de manera fiel a la cultura urbana que se vive en este lugar específico de Japón. Claro que me había encantado que la versión para Nintendo Switch tuviera un mucho mejor rendimiento y forma, pero la realidad es que es totalmente jugable y disfrutable. La buena noticia es que es una experiencia bastante limpia en términos de bugs o glitches.

La aventura que esperábamos

La espera fue verdaderamente larga, pero creo que al final, valió bastante la pena. A pesar de que NEO: The World Ends With You se pudo haber arriesgado mucho más, la evolución que tiene respecto a su antecesor, es sumamente tangible, sobre todo en términos de combate. De igual forma, es curiosa la aproximación que Square Enix le dio a este proyecto, pues se podría pensar que estamos frente a una súper producción AAA de millones de dólares, pero la realidad es que es un proyecto mucho más pequeño que otros de la marca, pero con bastante cariño y ganas de quienes estuvieron detrás de todo. Es claro que Nomura y compañía querían hacer realidad esta secuela que sus pocos fans habíamos estado pidiendo por tanto tiempo.

Su misteriosa e interesante historia, gran diseño de personajes y arte, adictivo y muy bien logrado sistema de combate, y gran ritmo en general, convierten en a NEO: The World Ends With You en un gran RPG de acción moderno que grita estilo en cada uno de sus apartados. ¿A quién le recomendaría este tipo de experiencia? Pues en realidad a cualquiera que justamente quiera un título de rol contemporáneo lleno de personalidad. En el caso de que seas de los que ha estado esperando década y media por este juego, te puedo decir que no hay nada de qué preocuparse, pues se nos está entregando la aventura que estábamos esperando, la cual, es lo suficientemente diferente a su origen, pero también lo suficientemente familiar. Se encontró un gran equilibrio que no siempre se ve en secuelas o continuaciones.