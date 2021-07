Co-creador de Diablo se disculpa por Activision Blizzard

La semana pasada surgió una demanda en contra de Activision Blizzard, esto como resultado de varias acusaciones de acoso y comportamiento inapropiado en la compañía. Durante los últimos días, algunos ex-directivos de esta empresa han salido a la luz a disculparse, entre ellos Chris Metzen, co-creador de Diablo.

Por medio de su cuenta de Twitter, Metzen, quien llegó a convertirse en desarrollador senior de Activision Blizzard detrás de Warcraft, StarCraft y Overwatch, emitió una disculpa pública por tener el “privilegio de no notar” el comportamiento inapropiado que se ha señalado en los últimos días dentro de esta compañía. Esto fue lo que comentó:

This is later than it should have been. Here’s my response. pic.twitter.com/0h8iF6a1JR

— Chris Metzen (@ChrisMetzen) July 24, 2021