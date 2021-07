Warcraft III: Reforged, el remake de uno de los clásicos RTS de PC, es considerado uno de los peores juegos de 2020, esto debido a una publicidad falsa y a un bajo nivel de calidad, algo que decepcionó a los fans de la serie. Ahora, un nuevo reporte revela que esto, al parecer, se debió a que Blizzard no tenía la intención de retrasar el juego, y el proyecto no recibió el apoyo suficiente.

De acuerdo con un nuevo reporte de Bloomberg, Blizzard decidió no retrasar Warcraft III: Reforged, debido a que no deseaban perder el dinero de las pre-órdenes. Esta información proviene de una fuente anónima del medio, quien mencionó que este remake no recibió el soporte que necesitaba para cumplir con sus objetivos, ya que Activision veía a este título como algo que no iba a generar los miles de millones de dólares que deseaban.

Esto provocó que Warcraft III: Reforged fuera reestructurado, lo que lleva a un lanzamiento sin características presentes en el Warcraft III original, y sin cinemáticas reelaboradas, como se había anunciado antes del lanzamiento. El guion fue alterado y las regrabaciones de diálogos también fueron supuestamente abandonados. Esto fue lo que comentó la fuente anónima al respecto:

“Tenemos desarrolladores que han lidiado con el agotamiento, la ansiedad, la depresión y más durante un año. Muchos han perdido la confianza en el equipo y en esta empresa. Muchos jugadores también han perdido la confianza, y el lanzamiento ciertamente no ayudó a un año ya difícil para la imagen de Blizzard. Los altos mandos en el departamento le advirtieron a los líderes sobre el inminente desastre de Warcraft en varias ocasiones durante el último año, pero fueron ignoradas”.

Aunque la política de reembolsos de Blizzard se ha expandido para calmar a los fans, a más de un año del lanzamiento de este título, algunas de las características prometidas originalmente siguen ausentes. En temas relacionados, el Gobierno de California ha emitido una demanda en contra de Activision Blizzard, y aquí te contamos por qué.

Vía: Bloomberg