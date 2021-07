El Ferrari 296 GTB llega a Fortnite

Si bien los carros no son una novedad para Fortnite, estos modelos eran completamente originales. Sin embargo, esto ha cambiado el día de hoy, ya que en estos momentos, el Ferrari 296 GTB ya está disponible para todos los jugadores del battle royale.

A diferencia de otras colaboraciones, este carro no tendrá un costo adicional para los jugadores. Todo lo que necesitas hacer para conducir el Ferrari 296 GTB, es simplemente encontrar en el mapa de Fortnite y listo. Este es un gran movimiento para Epic Games, ya que abre las puertas para ver colaboraciones con diferentes marcas que van más allá de las skins.

The new #Ferrari296GTB has been designed to enhance Fun to Drive. And from tomorrow, it will also be Fun to Play on @FortniteGame.#Ferrari #Fortnite https://t.co/oi36ux6Ati

— Ferrari (@Ferrari) July 21, 2021