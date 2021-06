Square Enix revela la duración de NEO: The World Ends With You

Nos encontramos a solo un mes del lanzamiento de NEO: The World Ends With You, uno de los estrenos de verano más esperados por los usuarios de PS4 y Nintendo Switch. Ahora, si tenías dudas sobre la duración del juego, Square Enix ha proporcionado una respuesta clara a esta cuestión, y será mejor que hagas espacio en tu agenda para terminar esta aventura.

En una reciente entrevista con 4Gamer, Hiroyuki Ito, director de esta nueva entrega, y Tatsuya Kando, director de la serie, hablaron sobre la duración de NEO: The World Ends With You, y revelaron que para ver los créditos en esta secuela tendrás que invertir cerca de 50 horas. Esto es el doble de tiempo que el título original para Nintendo DS nos ofrece. Esto fue lo que comentó Kando al respecto:

“Si eres completista, puedes esperar que tu tiempo de juego alcance los tres dígitos. Hay muchos objetos para coleccionar, como perfiles de personajes y emblemas, sin olvidarnos de algunos combates desafiantes. Además, conforme se avance en la partida, los jugadores podrán recibir pegatinas de graffitis para decorar los callejones de Udagawa”.

Si las 50 horas no son suficientes para ti, siempre puedes optar por realizar todos los retos y misiones secundarias disponibles, para así elevar tu tiempo invertido a 100 o más horas. NEO: The World Ends With You llegará a Nintendo Switch y PlayStation 4 el próximo 27 de julio, con una versión para PC planeada para una fecha posterior.

Vía: Nintendo Everything