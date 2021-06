¡El anime de Pokémon Journeys: The Series llega a Netflix de México esta semana!

El anime de Pokémon es uno de los más longevos hoy en día. Sin embargo, actualmente ver la más reciente temporada no es tan fácil como uno lo desearía. Afortunadamente, esto cambiará dentro de poco, ya que en julio llegará Pokémon Journeys: The Series a Netflix de nuestra región.

Si bien esta nueva etapa del anime ya está disponible en la misma plataforma en diferentes regiones, será hasta el 1 de julio cuando los fans de Pokémon en México y América Latina podrán disfrutar de los primeros 48 episodios de esta temporada. Por el momento se desconoce cuándo es que Master Journeys, una continuación que se estrenó en Japón el pasado mes de diciembre, por fin llegue a nuestro territorio.

Si bien Pokémon Journeys: The Series es un anime basado en Sword and Shield, a diferencia de otras adaptaciones de este tipo, las aventuras de Ash no se desarrollan por completo en la región de Galar. En su lugar, el famoso entrenador recorre todo este mundo, conociendo nuevos personajes y visitando caras conocidas, algo que se ha ganado la atención de muchos fans.

Pokémon Journeys: The Series llegará a Netflix de México el próximo 1 de julio. Puedes conocer la lista completa de estrenos para esta plataforma aquí.

Vía: Netflix